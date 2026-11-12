Colombia

Carlos Fernando Galán rechazó la propuesta de militarizar Bogotá: “Eso no existe en ninguna norma en Colombia”

El mandatario distrital aseguró que desplegar soldados en las calles no resolverá los problemas de seguridad y defendió el papel de la Policía Metropolitana frente a los delitos que afectan a la capital

El alcalde de Bogotá compartió la diferencia entre "asistencia militar" y el apoyo que brinda la policía, al reconocer el esfuerzo de los uniformados en la seguridad de Bogotá (Concejo de Bogotá/YouTube)
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta de militarizar la capital del país y advirtió que desplegar tropas del Ejército en las vías públicas para reemplazar las funciones de la Policía Nacional no solucionará los problemas de seguridad ciudadana que enfrenta la ciudad.

El mandatario distrital fijó su posición durante su intervención en la segunda sesión del cabildo abierto realizado el jueves 12 de noviembre en el recinto plenaria del Concejo de Bogotá, un escenario ciudadano convocado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui.

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La iniciativa promovida por ambos dirigentes políticos surge ante el incremento de los homicidios, los casos de extorsión contra el sector comercial y el accionar de organizaciones delincuenciales en zonas periféricas, por lo que solicitaron al Distrito y al Ejecutivo nacional implementar la figura de asistencia militar en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

Al abordar la solicitud durante el debate en el cabildo, Carlos Fernando Galán reconoció las limitaciones actuales en el número de uniformados disponibles en la ciudad, por lo que aclaró que la asignación de personal corresponde al nivel central y no a decisiones administrativas de la Alcaldía de Bogotá.

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“Entonces, yo quería mencionar el tema de pie de fuerza, porque claramente no depende de la Alcaldía Mayor cuántos policías. Créame que si dependiera, no habría los que tenemos. Pero es un reto que entendemos que es nacional, donde la Policía también está enfrentando retos en otros lugares del país que hay que entender en cierta forma”, dijo Galán en el recinto.

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