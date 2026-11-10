México

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

La décima semana del reality arranca con una nominada directa

Adal Ramones, La Granja VIP -México- 11 agosto
La décima semana del reality arranca con una nominada directa. (Instagram)
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Fernando Lozada regresó este lunes 10 de noviembre al foro de La Granja VIP 2026 para ejercer el poder del Legado y colocar directamente a una compañera en la tabla de nominados de la décima semana, en una dinámica conducida junto a Adal Ramones.

Durante la gala, el ex granjero explicó que su decisión responde a cálculo de juego. Señaló que la Granjera elegida ya figuraba como blanco de otros compañeros antes de que él ejerciera el Legado.

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Al adelantarse con esa jugada, Lozada buscó despejar el tablero para que el resto de los participantes pudiera mover sus fichas sin el peso de esa nominación pendiente. La estrategia se decidió fuera de la casa, ya que dejó de ser parte activa de la competencia interna desde el momento de su salida del reality.

La elegida por Lozada es Ivonne Montero, quien se convierte en la primera nominada de esta etapa del programa. La decisión llega apenas un día después de que el propio Lozada perdiera la votación del público frente a la propia Montero y se convirtiera en el noveno eliminado de la temporada.

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“Creo que me les adelanté a muchos, creo que les compliqué su miércoles. Muchos ya la tenían en la mira dentro de la granja”, explicó Fer Lozada.

Ivonne Montero
El ex Granjero ejerció el poder del Legado durante la gala del lunes y colocó a su compañera directamente en la tabla de nominados, sin posibilidad de competir por su salvación esta semana. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Posteriormente explicó su juego. “No escogí ser ‘disfuncional’ o de la ‘resistencia’ porque de los dos lados veía cosas que no me gustaban y el único lugar donde me sentía cómo era con los animales, honestamente”, declaró.

Esa gala había arrancado con la salida voluntaria de Natalia Alcocer, quien abandonó la competencia por decisión propia para proteger su salud mental, antes de que se definiera al expulsado oficial de la semana.

La nominación por Legado bloquea a Montero del Juego de Salvación

Al ser la primera Granjera señalada mediante este mecanismo, Montero queda fuera de la posibilidad de competir por su salvación en los próximos días. La regla del formato establece que quien llega a la tabla por Legado no participa en las dinámicas que permiten a los demás nominados buscar su regreso al juego.

Esa condición la deja en una posición distinta a la del resto de sus compañeros que lleguen nominados por votación interna durante la semana. Mientras ellos tendrán oportunidad de disputar su lugar, la actriz deberá esperar el resultado directo de la votación del público.

La dinámica semanal continúa este jueves con “Echar Tierra”, prueba en la que los votos de los propios granjeros determinan a quién de los nominados se bloquea del Juego de Salvación. Los demás integrantes de la tabla sí podrán competir para salir de la lista de riesgo.

El viernes se activa el llamado Viernes de Traición. Quien resulte ganador del Juego de Salvación obtiene el poder de sacar a un compañero de la tabla de nominados, con la condición de que debe ingresar en su lugar a otro granjero que se sentía salvado.

La Granja VIP
Fernando Lozada entrega su sombrero y se convierte en el noveno expulsado del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El esquema contempla además un factor adicional: el pico de “Copetes”, que según la producción del programa podría modificar la decisión final sobre los nominados de la semana. Ese elemento añade una variable de último momento antes de que se confirme la lista definitiva rumbo a la siguiente gala de eliminación.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  5. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  6. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  7. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  8. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  9. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

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