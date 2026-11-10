Colombia

Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

Cartagena fue la ciudad de mayor índice inflacionario. En la capital de Bolívar, esta fue jalonada, principalmente, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles

La divsión de alimentos y bebidas no alcohólicas jalonó la inflación en octubre de 2026 en diferentes ciudades - Luisa González/Reuters
La divsión de alimentos y bebidas no alcohólicas jalonó la inflación en octubre de 2026 en diferentes ciudades - Luisa González/Reuters
Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 9 de noviembre de 2026 los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El dato será una referencia para la negociación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que constituye el punto de partida para las conversaciones entre trabajadores y empresarios. Según la entidad, la inflación anual fue de 6,30%, un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51% registrado en el mismo periodo de 2025.

PUBLICIDAD

La variación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 5,94%, 1,2 puntos porcentuales por encima del 4,74% que se reportó en igual lapso del año anterior. A su vez, la inflación mensual fue de 0,20%, superior al 0,18% registrado en octubre de 2025. El resultado estuvo cerca de las expectativas del mercado.

La inflación permanece por fuera del rango meta del Banco de la República, fijado entre el 2% y el 4%. Este escenario podría limitar el margen de la junta directiva para reducir la tasa de interés, que se ubica en 12,25%.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane
La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

Qué ciudades de Colombia son las más caras para vivir

Además de estos datos, el Dane también reveló qué pasó durante octubre de 2026 en las diferentes ciudades. A nivel mensual, por dominios geográficos, Cartagena fue la ciudad de mayor índice inflacionario al registrar 0,59%. En la capital de Bolívar, la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44 puntos) y restaurantes y hoteles (1,22 puntos). Le siguieron ciudades como:

PUBLICIDAD

  • Florencia: 0,52%.
  • Montería: 0,46%.
  • Pasto: 0,41%.
  • Sincelejo: 0,41%.

Entretanto, las de menor índice inflacionario fue Valledupar (-1,32%), jalonada por divisiones como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-4,19%) y restaurantes y hoteles (-0,17). Le siguieron:

  • Neiva: 0,6%.
  • Bogotá: 0,12%.
  • Ibagué: 0,12%.
  • Pereirta: 0,13%.

En lo que tiene que ver con el año corrido (enero - octubre), el Dane indicó que la ciudad de mayor índice inflacionario fue Armenia (6,93%). En la capita del Quindió la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (8,55%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (8,45%). Le siguieron:

  • Bucaramanga: 6,69%.
  • Ibagué: 6,65%.
  • Medellín: 6,57%.
  • Villavicencio: 6,51%.
Ir a restaurantes se volvió caro en Colombia, según el IPC del Dane - Mile High Group
Ir a restaurantes se volvió caro en Colombia, según el IPC del Dane - Mile High Group

A su vez, en este periodo, las ciudad de menor índice inflacionario fue Valledupar (3,75%). En la capital del Cesar la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de salud (7,81%) y educación (9,12%). Le siguieron:

  • Riohacha: 4,47%.
  • Pasto: 5,40%.
  • Montería: 5,41%.
  • Barranquilla: 5,42%.

Por último, en lo relacionado a la cifra anual, el Dane dio a conocer que la ciudad con mayor índice inflacionario de los últimos 12 meses fue Armenia (7,29%). Las divisiones de gasto que jalonaron la inflación en la capital quindiana fueron restaurantes y hoteles (9,27%) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,26%). Le siguieron:

  • Bucaramanga: 7,15%.
  • Santa Marta: 6,88%.
  • Pereira: 6,82%.
  • Cali: 6,68%.

A su vez, la ciudad de menor índice inflacionario fue Valledupar (4,02%). La inflación fue jalonada en la capital del Cesar por divisiones de gasto como salud (9,69%) y educación (9,12%). Le siguieron:

  • Riohacha: 4,93%.
  • Montería: 5,57%.
  • Manizales: 5,99%.
  • Tunja: 6,12%.
Diego Montañez, investigador, lamentó que la inflación se ubique a más del doble de la meta del Banco de la República - @DiegoMontanezH/X
Diego Montañez, investigador, lamentó que la inflación se ubique a más del doble de la meta del Banco de la República - @DiegoMontanezH/X

Datos que no deben perderse de vista

Ante los resultados de la inflación, el investigador de la Universidad Eafir Diego Montañez-Herrera dijo, por medio de X, que hay un dato que no debería perderse de vista y es que “en lo corrido de 2026, el IPC ya acumula 5,94%, casi el doble de la meta del Banco de la República; casi ocho de cada diez puntos de ese aumento vienen de solo cuatro grupos: vivienda y servicios, alimentos, restaurantes y transporte”.

Por su parte, la representante a la Cámara Andrea Vargas, del Pacto Histórico, lamentó los resultafos y anotó que “la noticia es peor para la mesa de los colombianos: la comida está 7,31% más cara que hace un año”.

Apuntó que “es el aumento más alto desde noviembre de 2023. En otras palabras: el mercado que en octubre del año pasado le costaba a una familia $100.000, hoy le cuesta $107.310″.

Temas Relacionados

IPC en ColombiaInflación de OctubreDaneColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Los dos mejores equipos de la Conferencia Este se medirán en Filadelfia, con figuras como Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jayson Tatum

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’: así será el millonario plan de austeridad del Gobierno

Miguel Gómez Martínez busca hacer reducciones de gastos de funcionamiento, personal y contratación estatal, además de la venta de activos improductivos por más de $4 billones

Ministro de Hacienda anuncia ‘tijera’ para el Estado con la ‘Operación Rescate’: así será el millonario plan de austeridad del Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Las alertas sobre las fallas informáticas se remontaban a enero, según el funcionario. La afectación alcanzó trámites de licencias de cannabis, servicios de la Dirección de Política de Drogas y canales de comunicación con comisarías de familia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

La decisión judicial benefició al hombre vinculado al homicidio de Luciana Piña Cardona, de 13 meses, ocurrido el 22 de noviembre de 2025 en una finca rural del departamento

Hombre señalado de matar a una bebé a puñaladas por el supuesto rechazo de su madre en Magdalena quedó libre por vencimiento de términos

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La jornada decisiva definirá los tres lugares aún disponibles, con escenarios distintos según cada resultado

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026