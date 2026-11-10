Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

La divsión de alimentos y bebidas no alcohólicas jalonó la inflación en octubre de 2026 en diferentes ciudades - Luisa González/Reuters

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 9 de noviembre de 2026 los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

El dato será una referencia para la negociación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que constituye el punto de partida para las conversaciones entre trabajadores y empresarios. Según la entidad, la inflación anual fue de 6,30%, un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51% registrado en el mismo periodo de 2025.

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La variación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 5,94%, 1,2 puntos porcentuales por encima del 4,74% que se reportó en igual lapso del año anterior. A su vez, la inflación mensual fue de 0,20%, superior al 0,18% registrado en octubre de 2025. El resultado estuvo cerca de las expectativas del mercado.

La inflación permanece por fuera del rango meta del Banco de la República, fijado entre el 2% y el 4%. Este escenario podría limitar el margen de la junta directiva para reducir la tasa de interés, que se ubica en 12,25%.

La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - Dane

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Además de estos datos, el Dane también reveló qué pasó durante octubre de 2026 en las diferentes ciudades. A nivel mensual, por dominios geográficos, Cartagena fue la ciudad de mayor índice inflacionario al registrar 0,59%. En la capital de Bolívar, la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44 puntos) y restaurantes y hoteles (1,22 puntos). Le siguieron ciudades como:

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Florencia: 0,52%.

Montería: 0,46%.

Pasto: 0,41%.

Sincelejo: 0,41%.

Entretanto, las de menor índice inflacionario fue Valledupar (-1,32%), jalonada por divisiones como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-4,19%) y restaurantes y hoteles (-0,17). Le siguieron:

Neiva: 0,6%.

Bogotá: 0,12%.

Ibagué: 0,12%.

Pereirta: 0,13%.

En lo que tiene que ver con el año corrido (enero - octubre), el Dane indicó que la ciudad de mayor índice inflacionario fue Armenia (6,93%). En la capita del Quindió la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (8,55%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (8,45%). Le siguieron:

Bucaramanga: 6,69%.

Ibagué: 6,65%.

Medellín: 6,57%.

Villavicencio: 6,51%.

Ir a restaurantes se volvió caro en Colombia, según el IPC del Dane - Mile High Group

A su vez, en este periodo, las ciudad de menor índice inflacionario fue Valledupar (3,75%). En la capital del Cesar la inflación fue jalonada, principalmente, por las divisiones de salud (7,81%) y educación (9,12%). Le siguieron:

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Riohacha: 4,47%.

Pasto: 5,40%.

Montería: 5,41%.

Barranquilla: 5,42%.

Por último, en lo relacionado a la cifra anual, el Dane dio a conocer que la ciudad con mayor índice inflacionario de los últimos 12 meses fue Armenia (7,29%). Las divisiones de gasto que jalonaron la inflación en la capital quindiana fueron restaurantes y hoteles (9,27%) y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,26%). Le siguieron:

Bucaramanga: 7,15%.

Santa Marta: 6,88%.

Pereira: 6,82%.

Cali: 6,68%.

A su vez, la ciudad de menor índice inflacionario fue Valledupar (4,02%). La inflación fue jalonada en la capital del Cesar por divisiones de gasto como salud (9,69%) y educación (9,12%). Le siguieron:

Riohacha: 4,93%.

Montería: 5,57%.

Manizales: 5,99%.

Tunja: 6,12%.

Diego Montañez, investigador, lamentó que la inflación se ubique a más del doble de la meta del Banco de la República - @DiegoMontanezH/X

Datos que no deben perderse de vista

Ante los resultados de la inflación, el investigador de la Universidad Eafir Diego Montañez-Herrera dijo, por medio de X, que hay un dato que no debería perderse de vista y es que “en lo corrido de 2026, el IPC ya acumula 5,94%, casi el doble de la meta del Banco de la República; casi ocho de cada diez puntos de ese aumento vienen de solo cuatro grupos: vivienda y servicios, alimentos, restaurantes y transporte”.

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Por su parte, la representante a la Cámara Andrea Vargas, del Pacto Histórico, lamentó los resultafos y anotó que “la noticia es peor para la mesa de los colombianos: la comida está 7,31% más cara que hace un año”.

Apuntó que “es el aumento más alto desde noviembre de 2023. En otras palabras: el mercado que en octubre del año pasado le costaba a una familia $100.000, hoy le cuesta $107.310″.