Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

El Coordinador estatal de la Guardia Nacional, Ulises Julián Tadeo González, describió las diversas acciones que se plantean para resguartar a los asistentes de la Feria Ganadera 2026 en Sinaloa

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Ulises Julián Tadeo González Calzada anunció que 6,470 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 a realizarse el 19 y 20 de noviembre con vigilancia aérea, equipos antidrones y controles en accesos, luego de los ataques y amenazas registrados contra el recinto ferial. El operativo también se extende a distintos sectores de la capital sinaloense para proteger a quienes asistirán al evento durante su llegada, estancia y regreso a casa.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional explicó que participarán efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Semar, SSPC, corporaciones estatales y municipales, así como personal de Protección Civil y organismos de emergencia.

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El esquema incluye anillos de seguridad desde las entradas de Culiacán, las vialidades principales y los alrededores de la feria hasta el interior de las instalaciones. En esos puntos se instalarán puestos de atención ciudadana y revisión con presencia de militares, agentes de seguridad y personal de apoyo.

Cinco aeronaves de la Fuerza Aérea realizarán sobrevuelos en la ciudad, mientras grupos de respuesta inmediata y patrullajes permanecerán desplegados en rutas de acceso y zonas cercanas al recinto. Las autoridades buscan prevenir delitos y atender incidentes durante uno de los eventos con mayor concentración de visitantes en Culiacán.

La Feria Ganadera contará con vigilancia aérea y sistemas contra drones

La protección del recinto contempla dos sistemas antidrones semifijos con capacidad de cobertura de hasta seis kilómetros, además de seis dispositivos portátiles para identificar y neutralizar aeronaves no autorizadas. También se establecerán controles para los drones que recibirán autorización para grabar durante las actividades.

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Dentro de la Feria Ganadera se instalarán detectores de metales, binomios caninos y equipos especializados en la identificación de posibles artefactos peligrosos. El despliegue incluye unidades de reacción y personal preparado para atender emergencias.

Las medidas fueron presentadas después del ataque a balazos contra el Palenque de la Feria Ganadera, ocurrido el pasado 2 de noviembre. Posteriormente apareció una manta con amenazas dirigidas a artistas y asistentes, en un contexto de violencia que mantuvo activa la vigilancia en Culiacán.

González Calzada sostuvo que la presencia operativa se mantuvo tanto dentro de la feria como en el resto de la ciudad. El objetivo fue reducir riesgos para quienes ingresaran a la capital sinaloense y para quienes se trasladaran desde el recinto hacia sus casas.

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Mazatlán recibió 4,200 elementos adicionales de la Guardia Nacional

El reforzamiento para la Feria Ganadera fue anunciado durante la firma de los Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, celebrada en la Tercera Región Militar de Mazatlán. En el encuentro participaron integrantes del Gabinete de Seguridad, autoridades estatales y gobiernos municipales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que Mazatlán registró un aumento de homicidios durante septiembre y octubre. El funcionario atribuyó el repunte a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, activa desde 2024.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la Guardia Nacional incorporó 4,200 efectivos adicionales en Mazatlán. Con los 350 elementos que ya permanecían desplegados en el municipio, la corporación alcanzó una fuerza de 4,550 integrantes.

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El Gobierno federal y el estatal acordaron una inversión de 900 millones de pesos para ampliar las capacidades operativas, de inteligencia, comunicación y vigilancia de las instituciones de seguridad. El recurso contempló vehículos blindados, unidades de patrullaje, motocicletas, drones y equipos de radiocomunicación.

El Gobierno federal proyectó un C4 para el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango

García Harfuch detalló que la SSPC entregaría cerca de 200 unidades y equipos para Culiacán y Mazatlán. El paquete incluyó 90 camionetas pickup, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 vehículos blindados Black Mamba, 15 camionetas tácticas blindadas, drones y sistemas de comunicación.

La entrega fue prevista en un plazo máximo de 30 días. Por separado, la Defensa proporcionaría en comodato 80 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa: 20 vehículos blindados Sandcat y Pitbull, 40 camionetas pickup y 20 motocicletas.

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Las autoridades también anunciaron la designación de un mando militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán. El nuevo responsable contaría con personal especializado y respaldo de fuerzas especiales del Ejército.

En materia de videovigilancia, el Gobierno federal planteó un C4 carretero para supervisar 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. El proyecto contempló 720 cámaras, 240 puntos de monitoreo inteligente y 30 arcos lectores de placas.

Semar reforzó sus operaciones con helicópteros y drones tácticos

El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, anunció el envío de 634 elementos operativos, 68 vehículos, 22 motocicletas y cuatro unidades todoterreno. El reforzamiento también incluyó dos helicópteros y 12 drones de distintas capacidades para las operaciones navales y terrestres.

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La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que las acciones aplicadas desde el inicio de la confrontación criminal no habían permitido recuperar por completo la tranquilidad en la entidad. Las autoridades federales señalaron que los ajustes respondieron a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2026, las operaciones federales y estatales en Sinaloa dejaron más de 3 mil personas detenidas, 7,200 armas de fuego aseguradas y 145 toneladas de drogas decomisadas. Los nuevos episodios de violencia, especialmente en Mazatlán, llevaron a mantener y ampliar los despliegues.

La confrontación entre grupos delictivos continuó afectando a Culiacán, Mazatlán y otras regiones de Sinaloa, por lo que las corporaciones mantuvieron operativos terrestres, vigilancia aérea, patrullajes carreteros y acciones de inteligencia.

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