Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Mattia llegó a la familia de Laura Tobón, Álvaro Rodríguez y Lucca (Laura Tobón/Instagram)

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La presentadora y modelo Laura Tobón anunció el nacimiento de Mattia, su segundo hijo con el empresario Álvaro Rodríguez, mediante una publicación en Instagram desde la clínica.

La pareja compartió fotografías y videos de las primeras horas con el recién nacido, una noticia que generó mensajes de felicitación entre seguidores y figuras del entretenimiento que estaban a la espera de la llegada del pequeño.

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Y es que la presentadora había mantenido informado a su público sobre las últimas semanas de gestación. Incluso, antes del parto, explicó que había llegado a la semana 40 y que el equipo médico recomendó inducir el nacimiento, debido a que el bebé aún no mostraba señales de iniciar el proceso de forma espontánea.

Horas más tarde, la conductora confirmó que ya tenía a su hijo en brazos. Las imágenes difundidas muestran a la familia en la clínica y presentan por primera vez a Mattia, cuyo nombre había sido revelado durante el embarazo.

La modelo bogotana presentó en Instagram al nuevo integrante de su hogar (Laura Tobón/Instagram)

La presentadora acompañó el anuncio con un mensaje dirigido al bebé. “Bienvenido a nuestras vidas, Mattia. Como bien lo dice tu nombre, eres un regalo de Dios. Y hoy entiendo más que nunca que los tiempos de Dios son perfectos, porque no pudiste haber llegado en un momento más lindo a nuestras vidas”.

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También, la bogotana recordó la expectativa que tuvo para el nacimiento: “Soñamos tanto contigo, te imaginamos tantas veces y hoy, por fin, podemos tenerte en nuestros brazos”.

La comunicadora aseguró que ella y Rodríguez se sienten agradecidos porque el recién nacido forme parte de su hogar: “Qué afortunados somos de que nos hayas elegido como tu familia. Te amamos”.

Lucca estrenará el rol de hermano mayor

La llegada de Mattia cambia la dinámica familiar de la pareja y de Lucca, nacido en diciembre de 2021. En su dedicatoria, Laura Tobón resaltó el lugar que tendrá su primogénito ante esta nueva etapa: “Lucca por fin será hermano mayor”, pues en varios videos había dicho que esperaba esta nueva temporada con ansias.

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El mensaje también incluyó un compromiso de ambos padres con su segundo hijo: “Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida”, expresó la presentadora.

El embarazo había sido anunciado en junio de 2026. Con el paso de las semanas, Tobón compartió contenido relacionado con los preparativos, los cambios físicos propios de la gestación y la expectativa de Lucca ante el nacimiento de su hermano. Más adelante confirmó que esperaba otro niño y dio a conocer el nombre elegido junto a Álvaro Rodríguez.

Fotografías y videos desde el centro médico confirmaron la llegada del segundo niño de la presentadora (Laura Tobón/Instagram)

La publicación reunió comentarios de amigos, colegas y usuarios que siguieron las actualizaciones de la modelo durante los últimos meses. Entre ellos se destacan:

La exesposa de Alejandro Riaño, Mari Manotas, le dijo: “Bebé, felicidades a los 4, que belleza! Bienvenido Mattia, llegaste a un hogar con mucho amor y Lucca está feliz”.

La presentadora Andrea Guerrero le escribió: “La adoramos con el alma”.

Otras personalidades como la actriz Kimberly Reyes, Marcela García y Paula Andrea Betancur también le enviaron su bienvenida al pequeño y bendiciones a la familia en esta nueva etapa.

Lucca se estrena como hermano mayor y el público ya quiere verlo en ese rol (Laura Tobón/Instagram)

La figura reconocida en televisión nacional ha construido una presencia constante en plataformas digitales, donde suele mostrar aspectos de su vida familiar y profesional, por lo que se ha consolidado también como una creadora de contenido muy popular.

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En esta ocasión, la noticia no solo tuvo una recepción amplia entre sus colegas y otros famosos, sino entre los internautas que seguían el proceso desde el anuncio inicial y aguardaban la confirmación del parto.

Con Mattia próximamente en casa, la pareja inicia una etapa como padres de dos niños. Las primeras postales publicadas desde la clínica fijaron el comienzo de ese momento familiar y dejaron registro del encuentro entre la presentadora, el empresario y su nuevo hijo.