Colombia

Enrique Gómez cuestionó la salida de Gustavo Petro de X y la calificó como una estrategia política: “No es un triunfo”

El líder del partido Movimiento de Salvación Nacional publicó, con cifras, los provechos que tendría el expresidente en la red social WhatsApp como su nuevo canal principal de comunicación

Enrique Gómez y Gustavo Petro
El senador afirmó que el cambio hacia WhatsApp busca ampliar el alcance del exmandatario y reducir las posibilidades de respuesta directa de los usuarios.- crédito Colprensa/Cancillería de Colombia
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El senador Enrique Gómez reaccionó al anuncio del expresidente Gustavo Petro de relegar su cuenta de X y trasladar su comunicación principal a WhatsApp.

Para el dirigente, la decisión “no es un triunfo” para quienes cuestionan al exmandatario, sino una “jugada calculada” para ampliar, según él, su alcance digital, en especial, en medio el complejo escenario que enfrente el dirigente progresista de cara a las denuncias de los “sexocontratos”.

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Por eso, aunque entre los opositores del expresidente pueda haber mensajes de alegría por su eventual ausencia en una de las redes sociales con mayor agitación y opinión, Gómez ve una estrategia de comunicación.

“Petro anuncia que se va de X y muchos celebran, pero no caigan en la trampa”, escribió.

El congresista señaló que el uso prioritario de canales de mensajería puede limitar el intercambio público con quienes cuestionen los mensajes oficiales - crédito @Enrique_GomezM/X
El congresista señaló que el uso prioritario de canales de mensajería puede limitar el intercambio público con quienes cuestionen los mensajes oficiales - crédito @Enrique_GomezM/X

El senador, de hecho, cuestionó la explicación dada por Petro, que sostuvo que la plataforma restringe “la irradiación del pensamiento progresista” por “su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia, limita la difusión de ideas progresistas y favorece a la extrema derecha mediante sus algoritmos”. En cambio, Gómez explicó que el cambio responde, según su concepto, a una razón de alcance y estrategia comunicativa.

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X solo llega al 38,6% de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1%”, afirmó. Incluso, el congresista agregó que los canales de la aplicación de mensajería tienen una característica que, según él, limita el debate público: la comunicación es unidireccional y los usuarios no pueden responder directamente a las publicaciones.

La información úblicada por el legislador conservador fue tomada de la compañía de investigación de mercados Global Web Index (GWI), que durante el segundo trimestre de 2026 usó datos recopilados por DataReportal, We Are Social y Meltwater.

La medición corresponde al porcentaje de usuarios de internet mayores de 16 años que utilizaron cada plataforma al menos una vez durante el mes anterior. En Colombia, WhatsApp fue la plataforma de redes sociales más utilizada en octubre de 2026, con el 93,1% de los usuarios de internet mayores de 16 años que afirmaron haberla utilizado al menos una vez durante el último mes. Le siguieron Facebook, con el 86,2%; Instagram, con el 82,6%; TikTok, con el 76%; YouTube, con el 64,7%; y Messenger, con el 57,3%.

Uso de redes sociales en Colombia. WhatsApp es la más usada y con más alcance en el país - crédito GWI
Uso de redes sociales en Colombia. WhatsApp es la más usada y con más alcance en el país - crédito GWI

Otras plataformas registraron los siguientes porcentajes de uso: Telegram, 46,9%; Pinterest, 43,8%; X, 38,6%; LinkedIn, 27,8%; Threads, 18,4%; Snapchat, 15,3%; iMessage, 12,1%; Discord, 10,1%, y Reddit, 9%.

Pese a esta advertencia, el senador aclaró que no objeta por sí mismo el uso de los canales de WhatsApp y señaló que él también tiene uno. No obstante, cuestionó que Petro presente la decisión como una consecuencia de censura en X.

“Los canales no son el problema, pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, concluyó Gómez.

Gustavo Petro mantendrá su cuenta de X como canal complementario

En su mensaje, el expresidente Petro indicó que su cuenta de X, donde dijo tener 9,1 millones de seguidores, tendrá un rol complementario. También señaló que su canal de WhatsApp cuenta con cerca de 600.000 seguidores.

Gustavo Petro incursionará en un canal de información de WhatsApp - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro incursionará en un canal de información de WhatsApp - crédito @petrogustavo/X

He decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasará a ser cuenta comlementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que aun disminuya; mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, escribió Petro.

La decisión representa un cambio en la estrategia digital de Petro, que ha utilizado X como una de sus principales vías de comunicación política y de respuesta a asuntos de la agenda pública, particularmente durante su mandato presidencial. En esta plataforma protagonizó controversiales episodios que, incluso, tensionaron las relaciones diplomáticas entre Colombia con países como Estados Unidos.

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