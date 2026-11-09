Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el lunes 9 de noviembre de 2026 no lo tome por sorpresa; averigüe si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular en Medellín varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia según la rotación establecida por las autoridades, por lo que es importante mantenerse informado para evitar inconvenientes al transitar por las calles de la ciudad.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo con el día de la semana, el tipo de vehículo y el número de la placa. También es importante tener en cuenta que esta medida funciona de manera diferente en cada ciudad.

El objetivo de la restricción es regular la circulación de vehículos y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y Placa hoy

Para este lunes 9 de noviembre de 2026, sí aplica la restricción del Pico y Placa en Medellín.

Particulares: tienen restricción los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 8.

Motos: tienen restricción las motos cuyo primer número de la placa sea 5 y 8.

Taxis: tienen una rotación quincenal independiente, de acuerdo con el último número de la placa.

Transporte de carga: está sujeto a las restricciones específicas establecidas para este tipo de vehículos.

El horario del Pico y Placa para carros particulares y motos en Medellín es de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín estableció una nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026, que comenzó a regir el lunes 3 de agosto.

La medida depende del día de la semana y del número de la placa. Para los vehículos particulares se tiene en cuenta el último número de la placa, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se toma el primer número.

La rotación es la siguiente:

Lunes: 5 y 8

Martes: 1 y 4

Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

La medida se implementa de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Por esta razón, la rotación correspondiente al viernes, que cobija a los vehículos con placas terminadas en 7 y 9, no se extiende al sábado 26 de septiembre.

En el caso de las motocicletas, la aplicación es la misma rotación, pero teniendo en cuenta el primer número de la placa.

Para los taxis, la Secretaría de Movilidad mantiene una metodología diferente, basada en una rotación quincenal que varía el día de la semana por cada mes y tiene en cuenta los días hábiles.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos están obligados a cumplir la restricción cuando esta se encuentra vigente. La reglamentación contempla diferentes excepciones.

Entre los vehículos exentos se encuentran los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos de combustión a gas y los híbridos registrados en el RUNT, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

También existen vías exentas de Pico y Placa, entre ellas algunos corredores establecidos para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte.

Para ingresar desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A, entre las calles 75B y 88. Para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78, conocido como Puente del Mico, continuar por la calle 78, en sentido oriente-occidente, y acceder a la terminal por la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente por la calzada norte; la carrera 64C, en sentido sur-norte, entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64A. Además, está exenta la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

La sanción por incumplir el Pico y Placa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Para 2026, la sanción informada por la Secretaría de Movilidad de Medellín corresponde a $499.999. Además del comparendo, el incumplimiento de la restricción puede generar la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, esta sanción no aplica por circular este sábado 26 de septiembre de 2026, debido a que el Pico y Placa ordinario en Medellín funciona de lunes a viernes.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Consejo de Estado condenó a la Nación por inyección mal aplicada a un niño que quedó con secuelas permanentes

El joven sufrió una lesión en el nervio ciático derecho que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 35% y afectaciones físicas y psicológicas. La sentencia ordenó reconocer indemnizaciones a él y a sus familiares por los daños derivados de la atención médica recibida en 2008

Consejo de Estado condenó a la Nación por inyección mal aplicada a un niño que quedó con secuelas permanentes

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

La artista compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por las muestras de cariño recibidas durante los últimos días

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

El complejo audiovisual estará a cargo de Secuoya Content Group, se desarrollará en Cota, Cundinamarca, y proyecta generar más de 2.000 empleos al año, según informó el Ministerio de las Culturas

Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 9 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 9 de noviembre

Hotel La Luna de Cali será demolido tras nuevo desprendimiento de escombros: autoridades ampliaron el perímetro de seguridad

Los trabajos estarán a cargo de los propietarios del inmueble, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo, tras los graves daños que sufrió durante el terremoto del 10 de agosto

Hotel La Luna de Cali será demolido tras nuevo desprendimiento de escombros: autoridades ampliaron el perímetro de seguridad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué