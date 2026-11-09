Colombia

Estos son los tres primeros famosos que calificaron al top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

La influenciadora conocida como Pautips, Julieta Piñeres y el actor Sebastián Vega, celebraron una victoria marcada por los postres, mientras las redes destacaron que ambos ya habían demostrado fortaleza en la repostería

Tres personas con delantales de cocina posan junto a una encimera bajo un letrero luminoso que dice TOP 10 FINALISTAS.
Sebastián Vega, Julieta Piñeres y Pautips en el estudio de MasterChef Celebrity tras ingresar al grupo de los diez finalistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Julieta Piñeres fue la primera celebridad en asegurar un lugar en el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026, pero ya tiene compañía: Pautips y Sebastián Vega también sellaron su cupo en el selecto grupo, que ya suma tres integrantes con siete espacios aún por disputar.

Julieta Piñeres fue la primera en llegar al top 10

La presentadora y periodista cartagenera fue la protagonista del capítulo 89, emitido el 5 de noviembre por el Canal RCN. En ese episodio, los participantes debieron cocinar un plato libre sin consultar libretas ni apuntes, y el jurado —conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso— evaluó las preparaciones a ciegas, sin saber quién había cocinado cada una.

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De los diez platos presentados, solo tres recibieron calificaciones aceptables. El de Piñeres fue el que acumuló menos errores técnicos: el balance entre ingredientes y la precisión en los puntos de cocción convencieron al panel.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una mujer vestida con chaleco negro y vaqueros que levanta un brazo en una cocina
Julieta Piñeres confirmó su paso al grupo de los diez mejores participantes en el programa de televisión MasterChef Celebrity Colombia. (@julietapineres/IG)

Al escuchar la decisión, celebró con un salto de alegría frente a sus compañeros y se convirtió en la primera concursante con cupo oficial en el top 10.

“La PRIMERA EN ENTRAR AL TOP 10 !! Ahhh no me la creo !! @masterchefcelebrityco

Algunos comentarios sugieren que mis gritos son fastidiosos y no me quedan bien. Ojalá sintieran la emoción que se siente estar en un nuevo reto, pasarla bien, de vez en cuando ganar y que tu cuerpo necesite gritar 😂!!“, escribió en una publicación en Instagram.

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La victoria no estuvo exenta de opiniones divididas. Mientras varios de sus compañeros felicitaron el logro, otros cuestionaron si existían preferencias hacia ella por parte del programa. Pautips, en cambio, fue más directa: reconoció el mérito del resultado, pero señaló que, para ella, la meta real sigue siendo el top 5.

Pautips y Sebastián Vega se sumaron al top 10 en un reto por equipos

Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Días después, en el reto por equipos emitido el 8 de noviembre de 2026, Paula Galindo, conocida como Pautips, y el actor Sebastián Vega lograron el mismo objetivo. Los dos ganaron el reto con sus respectivas parejas y, con ese resultado, aseguraron no solo una semana más en la competencia, sino también su ingreso al selecto grupo de los diez mejores.

La jornada también estuvo marcada por el bajo rendimiento de otras duplas. La pareja conformada por Emiro Navarro y el extenista Robert Farah tuvo complicaciones con un pavlova que se quemó; debieron reconvertir la preparación sobre la marcha. Aunque no fueron los últimos, tampoco lograron salvarse. El puesto más bajo de la noche fue para la dupla de Sebastián Villalobos y Emmanuel Restrepo.

Comentarios como: “En un reto por equipos no debieron poner junto a Pautips y a Sebas Vega porque ellos son buenísimos haciendo postres, era obvio que tendrían ese cupo”; “Sorpresa para nadie que sean los dos mejores en postres en entrar al top 10”; “La rabia de Emmanuel se nota, pero hay que saber perder queridito”, entre otros.

Fotografías y comentarios en redes sociales alimentaron desde septiembre las versiones sobre un posible regreso de Sebastián Vega - crédito cortesía Canal RCN
Sebastián Vega fue uno de los afortunados para regresar a la cocina como una segunda oportunidad en esta temporada - crédito cortesía Canal RCN

Y es que el actor que formó parte del elenco de Rigo, no ocultó su molestia por el favoritismo que tendrían sus dos compañeros en esta competencia, pues han demostrado que sus habilidades para la cocina son fuertes.

Ya son tres los clasificados, con ocho celebridades buscando los siete cupos restantes

Con Piñeres, Pautips y Vega dentro del top 10, la competencia entra en una de sus etapas más exigentes. Ocho participantes siguen en carrera por los siete espacios que quedan disponibles, lo que implica que al menos uno deberá abandonar la cocina antes de que el grupo quede completo, a la espera del regreso de Tuto Patiño, que abandonó por un accidente que tuvo en retos anteriores.

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