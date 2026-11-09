El Niño en México: qué estados registrarán las temperaturas más bajas y lluvias inusuales este invierno

El SMN pronostica 56 sistemas frontales para la temporada 2026-2027, seis más que el promedio histórico de 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno de El Niño se acerca a su fase más intensa y modificará el clima de México durante el invierno 2026-2027, con lluvias por arriba del promedio en el norte y occidente del país y un aumento en el número de frentes fríos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA calcula una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno mantenga una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

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El SMN pronostica el ingreso de 56 sistemas frontales durante la temporada 2026-2027, seis más que el promedio climatológico de 50 registrado entre 1990 y 2020.

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango concentrarán las temperaturas más bajas del invierno, de -5 a 0 grados Celsius. Crédito: Cuartoscuro.

Chihuahua, Durango y Baja California registrarán las temperaturas más bajas

El SMN identifica a las zonas serranas de Chihuahua y Durango como las regiones con las temperaturas más extremas del invierno, con mínimas previstas de entre -5 y 0 grados Celsius.

Le siguen las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con mínimas de entre 0 y 5 grados.

Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán mínimas de entre 0 y 5 grados. Crédito: Cuartoscuro

Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas aparecen entre los estados con mayor número de frentes fríos esperados en la temporada, de acuerdo con el pronóstico del SMN para el periodo 2026-2027.

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Nuevo León podría sumarse a este escenario con temperaturas bajo cero en diciembre y enero.

El organismo atribuye este aumento a la presencia de El Niño, que favorece el desplazamiento de masas de aire frío hacia el norte del país.

Pronóstico de la Temporada de Frentes Fríos 2026-2027. (YouTube/smnmexico)

También prevé un periodo especialmente frío durante el invierno, con mayor incidencia de tormentas invernales en el norte y noroeste del territorio nacional, debido a la interacción entre masas de aire polar y el transporte de humedad proveniente de los trópicos.

Las lluvias superarán el promedio en el norte y occidente del país este invierno

Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas figuran entre los estados donde el SMN anticipa las lluvias más inusuales respecto al promedio histórico, como consecuencia directa de la mayor actividad de frentes fríos y humedad asociada a El Niño en esta temporada.

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El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Alejandro Jaramillo Moreno, atribuyó este patrón a la influencia directa de El Niño sobre la humedad en esa franja del territorio durante otoño e invierno.

Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas figuran entre los estados con más lluvias inusuales previstas. REUTERS/Henry Romero

El SMN detalló que noviembre podría superar el promedio climatológico en el centro-norte y noreste del país, mientras que diciembre traerá lluvias superiores a la media en el noroeste, con un comportamiento inverso en el occidente y sur de México, donde se esperan precipitaciones por debajo del promedio.

Protección Civil recomienda vestir por capas y evitar exposición prolongada al frío

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) presentó, junto con el pronóstico de los 56 sistemas frontales, un conjunto de medidas preventivas ante las bajas temperaturas que dominarán buena parte de la temporada.

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Entre las recomendaciones oficiales están vestir por capas y proteger el rostro, la cabeza, las manos y los oídos. REUTERS/Angel Hernandez

Entre las recomendaciones, el organismo sugiere vestir por capas y proteger el rostro, la cabeza, las manos y los oídos, consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrirse la nariz y la boca al salir de espacios cerrados para evitar cambios bruscos de temperatura.

La CNPC pide además revisar el estado de calentadores y chimeneas antes de usarlos, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

La primavera de 2027 marcará un cambio hacia condiciones más secas

Según las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño llegaría a su punto máximo entre octubre y diciembre de 2026 y comenzaría a debilitarse a inicios de 2027.

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La Organización Meteorológica Mundial estima que el fenómeno se mantendrá al menos hasta febrero de 2027, con casi 100% de probabilidad.

La NOAA estima que El Niño alcanzará su punto máximo entre octubre y diciembre de 2026 y comenzará a debilitarse en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el periodo de abril a junio de 2027, el escenario más probable según la NOAA es un El Niño débil o el regreso a condiciones neutrales.

El SMN advirtió que la primavera de 2027 podría ser más caliente y seca de lo normal en distintas regiones del país, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales y de una canícula más prolongada en el verano.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto del ICAyCC indica en el portal de la institución que para 2027 se prevé una disminución de lluvias en el centro, sur y sureste del país entre abril y junio, además de un alza en los incendios forestales entre febrero y junio y un mayor número de días con mala calidad del aire en zonas urbanas.

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El SMN advierte que la primavera de 2027 podría ser más seca y calurosa, con mayor riesgo de incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista añadió que el noreste del país tendrá un comportamiento distinto, con un aumento de las precipitaciones entre enero y marzo de 2027, antes de que inicie la fase más seca de la primavera.

Qué es El Niño y por qué modifica el clima de México

El Niño es la fase cálida del ENOS, el ciclo climático que se repite cada pocos años en el océano Pacífico. Ocurre cuando la temperatura del mar en esa zona sube por arriba de lo normal, lo que cambia la dirección de los vientos y altera la cantidad de lluvia en distintas partes del mundo, incluido México.

Ese cambio en los vientos modifica la trayectoria de la corriente en chorro y empuja masas de aire frío hacia el norte de México, lo que aumenta tanto la llegada de frentes fríos como la cantidad de lluvia en varias regiones del país.

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Ese desplazamiento de la corriente en chorro aumenta tanto la llegada de frentes fríos como la cantidad de lluvia en el país. (Foto: Facebook/Servicio Meteorológico Nacional de México)

El SMN mide la fuerza del fenómeno a través de la región Niño 3.4, en el Pacífico, la zona de referencia que usan los organismos internacionales para calcular la intensidad de cada evento de El Niño.

De esas mediciones surgen las probabilidades citadas por el SMN y la NOAA sobre la magnitud histórica que podría alcanzar el fenómeno este invierno.