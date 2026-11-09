Sheinbaum retoma con tono de burla frase de un panista sobre Somos México: pasó de “Somos” a “Fuimos”

La mandataria retomó una frase atribuida a un legislador panista que alude al movimiento ciudadano de defensa del Instituto y su posterior deriva hacia la formación de una nueva organización electoral

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La presidenta Claudia Sheinbaum retomó este lunes 9 de noviembre, durante la conferencia matutina, una frase atribuida a un panista sobre quienes marcharon por el INE y hoy forman parte de un partido político. El juego de palabras, de “somos” a “fuimos”, apunta al nombre de Somos México.

La mandataria no mencionó a Somos México por su nombre en el fragmento revisado. Según la transcripción de la conferencia, dijo que un panista afirmó que quienes marcharon por el INE “ya no son somos, sino fuimos”, y precisó: “No lo dije yo”. No identificó al panista.

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¿Qué dijo sobre quienes marcharon por el INE?

La jefa del Ejecutivo sostuvo que personas vinculadas con las movilizaciones de “INE no se toca” se encumbraron en el organismo y habrían propiciado precios dispares en materiales comiciales para su contratación. Foto: Cuartoscuro

Contratos, urnas y lineamientos del INE

La frase surgió cuando la presidenta hablaba de lo que considera un monopolio o duopolio en la contratación de papelería electoral, que dijo se consolidó desde finales de los años ochenta. Según indicó, el INE define lineamientos para las compras, incluso de los organismos públicos locales electorales (Oples).

Como ejemplos, mencionó que una urna puede costar 10 pesos en un estado y 20 en otro, que ciertas grapas las usa una sola empresa y que el color de los chalecos del INE depende de una tinta que viene del extranjero. Son afirmaciones de la mandataria que no se contrastaron de forma independiente.

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Pidió que en las próximas licitaciones haya competencia, “que participen cien empresas si pueden participar en vez de dos”, y que los nuevos consejeros definan lineamientos con transparencia. Recordó que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación investigar a fondo y que pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar la información pública.

El origen del intercambio: la elección de Taddei

La confrontación entre la presidenta Sheinbaum y una periodista independiente sobre el proceso que llevó a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral reabre el debate sobre la autonomía y la credibilidad de la autoridad comicial. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La conferencia también abordó el proceso que llevó a Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, cuya renuncia se formalizó a finales de octubre. Sheinbaum afirmó que Taddei fue elegida por sorteo en la Cámara de Diputados y que todos los partidos, menos uno, votaron la lista de cinco aspirantes.

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La periodista independiente Reyna Haydee Ramírez sostuvo que la quinteta fue elegida por Morena. La presidenta respondió que el resultado fue producto de una insaculación en la que participaron casi todas las fuerzas políticas.

Investigaciones en curso sobre el INE

En días recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la FGR. La dependencia aclaró que se trata de una medida preventiva que no implica una determinación de responsabilidad.

Medios como El Universal y Reforma reportaron que entre las personas afectadas estaría Taddei, aunque Hacienda no confirmó su nombre en el comunicado. La Auditoría Superior de la Federación informó que revisa contrataciones del INE y del extinto IFE.

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Hasta el momento no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de Taddei ni de otras personas señaladas. Corresponde a la FGR determinar si abre o amplía carpetas de investigación.

Salarios de consejeros y presupuesto del INE

Crédito: X/@BlancaYCG

La reportera citó una entrevista de Diego Torres en El Universal, según la cual los consejeros ganan alrededor de 260 mil pesos. Sheinbaum respondió que no sabía si esa cifra era correcta, dijo que su sueldo neto ronda los 130 mil pesos y se manifestó de acuerdo con que los consejeros reduzcan sus percepciones.

También señaló que el presupuesto propuesto para el INE es de 36 mil millones de pesos y lo comparó con los 50 mil millones de pesos de la UNAM.

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Marea Rosa y Somos México: contexto

Somos México obtuvo su registro como partido político nacional el 25 de junio de 2026, cuando el Consejo General del INE lo aprobó junto con el Partido Paz. Surgió del movimiento conocido como Marea Rosa, que se movilizó en defensa del INE y respaldó a Xóchitl Gálvez en 2024.

Competirá por primera vez en las elecciones intermedias de 2027, en las que deberá obtener al menos 3 % de la votación para conservar el registro.