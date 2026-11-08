Nueve meses de consultas y un hallazgo tardío: demandan a la Sanidad andaluza tras la muerte de una paciente con un tumor agresivo

Imagen de un quirófano. (Freepik)

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Una familia sevillana reclama 554.882 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la atención prestada a una paciente que falleció tras recibir el diagnóstico de un sarcoma pleomórfico indiferenciado de grado 3. La demanda, presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sostiene que hubo una pérdida de oportunidad diagnóstica después de meses de consultas por dolores intensos y limitaciones físicas en la pierna derecha.

Según el escrito judicial, Isabel acudió al médico en junio de 2024 por un dolor que iba desde la rodilla hasta la ingle, aunque también había notado pérdida de fuerza y de sensibilidad en esa extremidad.

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La familia considera que la atención sanitaria no fue adecuada y que los dolores y las limitaciones de la paciente requerían más pruebas para averiguar qué los causaba.

“No se trata únicamente de reclamar por el desenlace fatal, sino también por el sufrimiento físico y emocional, el deterioro de la calidad de vida y los perjuicios soportados durante los meses en los que la enfermedad permaneció sin diagnosticar. La asistencia sanitaria debe ofrecer respuestas cuando los síntomas persisten y el paciente empeora”, ha señalado en un comunicado el abogado José Antonio Sires, representante de la familia.

Acudió a consulta durante nueve meses

Durante junio de 2024, la paciente realizó al menos 12 consultas presenciales y tres telefónicas en el Centro de Salud de Cantillana, de acuerdo con la demanda. También acudió cinco veces a las urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena.

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El cuadro se agravó durante los meses posteriores. Isabel tuvo cada vez más dificultades para caminar y pasó a depender de otras personas en sus actividades cotidianas. Llegó a utilizar silla de ruedas y recibió tratamientos analgésicos de alta intensidad.

La familia sostiene que la evolución de los síntomas no derivó en un diagnóstico adecuado hasta marzo de 2025, nueve meses después de las primeras consultas por el dolor en la pierna.

La masa apareció en una prueba realizada por otra patología

El tumor fue detectado el 31 de marzo de 2025 durante unas pruebas de imagen abdominales solicitadas por otro motivo médico, según consta en la reclamación. A partir de ese hallazgo, un TAC, una resonancia magnética y una biopsia confirmaron un sarcoma pleomórfico indiferenciado de grado 3.

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La lesión medía, aproximadamente, 13 por 15 centímetros de sección y 21 centímetros de longitud. La demanda describe este tipo de tumor como una neoplasia de alta agresividad y vincula el diagnóstico tardío con el deterioro clínico de la paciente.

Tras la confirmación de la enfermedad, Isabel fue hospitalizada y pasó por tratamientos de quimioterapia, radioterapia para el control del dolor y cuidados paliativos. Falleció el 1 de abril de este año.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

La acción presentada contra el SAS no plantea únicamente la existencia de una lesión, sino que centra la reclamación en la posibilidad de que un estudio temprano de los síntomas hubiera permitido detectar el tumor antes y modificar las opciones terapéuticas de la paciente.

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La familia solicita que la justicia determine si la atención recibida respondió a los estándares exigibles y si corresponde una indemnización por la pérdida de oportunidad que alega en la demanda.