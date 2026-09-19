Historia

La explicación científica detrás del misterio de los sapos que explotaron en Alemania

Necropsias veterinarias y estudios de comportamiento animal confirmaron que ataques precisos de cuervos desencadenaron la letal reacción defensiva de los anfibios

Plano lateral de un sapo de piel verrugosa y ojo dorado posado sobre musgo verde y hojas secas.
Los sapos se inflaban hasta tres veces y media su volumen habitual antes de explotar y expulsar sus órganos en las charcas de Hamburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El misterio de los “sapos explosivos” que desconcertó a la comunidad científica en 2005 encontró respuesta en la inteligencia adaptativa de los cuervos. En la primavera de aquel año, miles de ejemplares de sapo común (Bufo bufo) murieron tras hincharse de forma desmedida y estallar en los estanques del barrio de Altona, en Hamburgo, Alemania, y en localidades cercanas de Dinamarca.

Las autopsias veterinarias posteriores descartaron infecciones virales o contaminación ambiental y revelaron un patrón de caza quirúrgico ejecutado por las aves, una muestra de la capacidad de estos depredadores para superar las defensas químicas de la naturaleza.

PUBLICIDAD

Un sapo con gotas de agua en el lomo se apoya sobre un tronco cubierto de liquen cerca del agua al anochecer.
En 2005, miles de sapos murieron en charcas de Hamburgo tras hincharse y reventar en un episodio que alarmó a vecinos y especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno provocó alarma entre los residentes y obligó a las autoridades locales a cercar los estanques de la zona. En un primer momento, circularon hipótesis que apuntaban a la presencia de un hongo patógeno, toxinas químicas e incluso un virus equino procedente de América del Sur. Sin embargo, los análisis de laboratorio realizados por el Instituto de Higiene de Hamburgo confirmaron que el agua de las charcas no presentaba sustancias nocivas ni agentes infecciosos, lo que mantuvo la incógnita durante semanas.

El examen forense detectó una incisión limpia en el lomo de los anfibios

La clave que resolvió el enigma provino del herpetólogo y veterinario alemán Frank Mutschmann, quien recolectó ejemplares muertos y vivos en su centro de investigación de Berlín. Al realizar las necropsias, el especialista identificó un patrón idéntico en todos los individuos analizados: una herida circular precisa en la espalda, entre la cavidad torácica y el abdomen, sin marcas de mordeduras o garras propias de roedores o pequeños mamíferos.

PUBLICIDAD

Un sapo pardo asoma los ojos y la cabeza sobre el agua cristalina que forma ondas, junto a una orilla con musgo y plantas.
Las muertes de sapos en Altona llevaron a apartar a los niños de las zonas afectadas mientras se evaluaban hipótesis sobre enfermedad, contaminación y virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios forenses confirmaron que las lesiones correspondían al picotazo de un ave y revelaron que a todos los ejemplares examinados les faltaba un único órgano interno: el hígado.

“Fue claramente obra de los cuervos, que son lo suficientemente inteligentes como para saber que la piel del sapo es tóxica y comprender que el hígado es la única parte comestible”, explicó Mutschmann en los informes difundidos por la prensa especializada británica.

La ausencia del hígado convirtió el mecanismo de defensa en un colapso letal

El hallazgo del laboratorio explicó la secuencia fisiológica detrás del estallido. Durante la temporada de apareamiento, los sapos permanecen concentrados en grandes grupos en aguas poco profundas, lo que facilita el ataque de las aves. El cuervo aprovecha la distracción del anfibio para asestar un picotazo rápido y extraer el hígado, rico en nutrientes y libre de las toxinas alcaloides que segregan las glándulas cutáneas del sapo.

Posteriormente, el sapo herido intenta defenderse activando su reflejo natural ante un depredador: traga aire de forma acelerada para hincharse y aumentar hasta tres veces su tamaño habitual, con la meta de volverse difícil de tragar. Sin embargo, al carecer de costillas y diafragma, y sin la contención del órgano hepático extraído, la expansión del aire rompe la pared abdominal.

Animales de color negro como mariposa, cabra, cuervo, símbolo de naturaleza oscura y belleza salvaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Frank Mutschmann atribuyó la muerte de los sapos a ataques selectivos de cuervos, que evitaban la piel tóxica y extraían el hígado como única parte comestible (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los pulmones se expanden desproporcionadamente y se desgarran; el resto de los órganos simplemente son expulsados”, detalló el herpetólogo sobre la mecánica de la explosión.

La rareza de la escena generó comentarios entre especialistas internacionales. El herpetólogo Barry Clarke, experto del Museo de Historia Natural de Londres, admitió en su momento la singularidad del caso. “He aprendido a no descartar nada cuando se trata de animales, pero la idea de sapos explosivos resulta digna de un guion de ficción”, señaló el científico británico al analizar las necropsias.

Investigaciones recientes en Australia respaldan la estrategia de caza de los córvidos

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la capacidad de las aves para evadir toxinas de anfibios cuenta con evidencia científica contemporánea. Un estudio publicado en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology examinó cómo los cuervos torresianos del norte de Australia aprendieron a alimentarse de los invasivos sapos de caña (Rhinella marina), una especie famosa por sus glándulas parotoides venenosas.

Un sapo marrón de piel rugosa sobre la hojarasca húmeda del suelo, rodeado de rocas con musgo y helechos.
Un estudio de 2026 en Australia aportó evidencia de que los cuervos pueden evitar las partes tóxicas de los sapos y elegir tejidos seguros, en línea con la explicación del caso de Hamburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante cámaras de monitoreo y pruebas de campo, los científicos comprobaron que las aves aprendieron a voltear a los anfibios para alimentarse exclusivamente de los tejidos ventrales e internos, evitando tocar la piel tóxica.

En el 89% de las pruebas observadas con ejemplares intactos, los cuervos consumieron únicamente las partes seguras del animal. Este antecedente confirma la transmisión cultural de técnicas de caza entre los córvidos para convertir presas peligrosas en una fuente segura de alimento.

Temas Relacionados

HamburgoAlemaniaSaposAvesCuervosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Música en las calles, bailes, desfiles y alegría desatada: cuando Buenos Aires juró la independencia en 1816

El deseo de ser independientes se cumplió el 9 de julio de 1816; una semana después la noticia llegó a Buenos Aires y en septiembre, con nuevo director supremo, se procedió a jurarla en la ciudad

Música en las calles, bailes, desfiles y alegría desatada: cuando Buenos Aires juró la independencia en 1816

El túnel bajo el mar que conecta dos países: así es la impresionante obra que atraviesa las profundidades

Concebido en 1802 como un proyecto para carruajes a caballo, el paso subterráneo de 50 kilómetros bajo el Canal de la Mancha requirió seis años de excavación y el trabajo de 15.000 obreros

El túnel bajo el mar que conecta dos países: así es la impresionante obra que atraviesa las profundidades

Un gobierno endeble, la puja entre saavedristas y morenistas y el destino de los cabecillas de la rebelión orillera de 1811

La Junta de Gobierno establecida en 1810 aún no había cumplido el año de vida cuando sus integrantes ya se enfrentaban en dos marcadas tendencias. El saavedrismo decidió dar un golpe para sacarse de encima a los morenistas, en medio de una endeble situación institucional, a la que se sumaban la derrota del ejército en el norte, el revés sufrido por Belgrano en su campaña al Paraguay y la presión que Javier de Elío, proclamado virrey, hacía desde la Banda Oriental

Un gobierno endeble, la puja entre saavedristas y morenistas y el destino de los cabecillas de la rebelión orillera de 1811

Buenos Aires rebelde: la revolución porteña contra Urquiza, la pelea para no perder privilegios y un país que se partió al medio

El 11 de septiembre de 1852 Buenos Aires se levantó en armas contra el poder de Urquiza, quien había puesto en marcha los resortes institucionales para convocar a un congreso constituyente y tener, por fin, una Constitución. Buenos Aires se negaba a ceder una histórica posición privilegiada y resistió, lo que disparó un proceso que llevó a que por algunos años convivieran dos Estados independientes

Buenos Aires rebelde: la revolución porteña contra Urquiza, la pelea para no perder privilegios y un país que se partió al medio

Se enamoró de su sobrina, se casaron y tuvieron hijos mientras él estaba preso: el romance del general Paz y Margarita Weild

Era un militar prestigioso que se había enrolado en el bando unitario. Consiguió una dispensa especial para casarse con su sobrina de 20 años, y vivieron los primeros tiempos de su matrimonio en un calabozo. Su vida repartida entre los hijos y su lucha contra Rosas

Se enamoró de su sobrina, se casaron y tuvieron hijos mientras él estaba preso: el romance del general Paz y Margarita Weild

DEPORTES

River Plate pierde con Huracán en el Monumental y no puede acercarse a la cima de su zona en el Torneo Clausura

River Plate pierde con Huracán en el Monumental y no puede acercarse a la cima de su zona en el Torneo Clausura

Alarma en la selección argentina: Thiago Almada se lesionó y debió dejar la cancha en el partido entre River Plate y Huracán

A la espera de River-Huracán, así están las posiciones de la Tabla Anual para la clasificación a la Copas Libertadores y Sudamericana

El argentino Kevin Ramírez perdió contra Jonathan Kogasso en Italia, se quedó sin invicto y dejó pasar la chance de ir por el título mundial

Batacazo de la argentina Nadia Podoroska: eliminó a la ex N°2 del mundo Paula Badosa, rompió una racha de 13 años y jugará la final en San Pablo

TELESHOW

La China Suárez compartió su tarde en familia junto a Mauro Icardi en La Casa de los Sueños: inflable gigante y guerra de espuma

La China Suárez compartió su tarde en familia junto a Mauro Icardi en La Casa de los Sueños: inflable gigante y guerra de espuma

Virginia Da Cunha habló de su novio 19 años menor y arremetió contra los hombres de 30 a 40: “Molesta porque les toca el ego”

Tamara Pettinato desbloqueó un recuerdo de sus padres que hubiera preferido olvidar: "Un trauma tremendo"

El álbum íntimo del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”

Tini Stoessel se quebró en pleno recital y habló del duelo que atraviesa: “No se me hace tan fácil estar acá”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Honduras declara como terroristas a tres grupos criminales que operan en el país

Gobierno de Honduras declara como terroristas a tres grupos criminales que operan en el país

El Ministerio Público solicita extinguir bienes vinculados con Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% los costos logísticos de empresas en América Latina

Pareja cubana convierte su patio en un huerto para enfrentar la escasez de comida

“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”: el ADN que identificó al Tilcayo como una nueva especie y podría cambiar el mapa argentino