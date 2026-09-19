La explicación científica detrás del misterio de los sapos que explotaron en Alemania

Los sapos se inflaban hasta tres veces y media su volumen habitual antes de explotar y expulsar sus órganos en las charcas de Hamburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El misterio de los “sapos explosivos” que desconcertó a la comunidad científica en 2005 encontró respuesta en la inteligencia adaptativa de los cuervos. En la primavera de aquel año, miles de ejemplares de sapo común (Bufo bufo) murieron tras hincharse de forma desmedida y estallar en los estanques del barrio de Altona, en Hamburgo, Alemania, y en localidades cercanas de Dinamarca.

Las autopsias veterinarias posteriores descartaron infecciones virales o contaminación ambiental y revelaron un patrón de caza quirúrgico ejecutado por las aves, una muestra de la capacidad de estos depredadores para superar las defensas químicas de la naturaleza.

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En 2005, miles de sapos murieron en charcas de Hamburgo tras hincharse y reventar en un episodio que alarmó a vecinos y especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno provocó alarma entre los residentes y obligó a las autoridades locales a cercar los estanques de la zona. En un primer momento, circularon hipótesis que apuntaban a la presencia de un hongo patógeno, toxinas químicas e incluso un virus equino procedente de América del Sur. Sin embargo, los análisis de laboratorio realizados por el Instituto de Higiene de Hamburgo confirmaron que el agua de las charcas no presentaba sustancias nocivas ni agentes infecciosos, lo que mantuvo la incógnita durante semanas.

El examen forense detectó una incisión limpia en el lomo de los anfibios

La clave que resolvió el enigma provino del herpetólogo y veterinario alemán Frank Mutschmann, quien recolectó ejemplares muertos y vivos en su centro de investigación de Berlín. Al realizar las necropsias, el especialista identificó un patrón idéntico en todos los individuos analizados: una herida circular precisa en la espalda, entre la cavidad torácica y el abdomen, sin marcas de mordeduras o garras propias de roedores o pequeños mamíferos.

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Las muertes de sapos en Altona llevaron a apartar a los niños de las zonas afectadas mientras se evaluaban hipótesis sobre enfermedad, contaminación y virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios forenses confirmaron que las lesiones correspondían al picotazo de un ave y revelaron que a todos los ejemplares examinados les faltaba un único órgano interno: el hígado.

“Fue claramente obra de los cuervos, que son lo suficientemente inteligentes como para saber que la piel del sapo es tóxica y comprender que el hígado es la única parte comestible”, explicó Mutschmann en los informes difundidos por la prensa especializada británica.

La ausencia del hígado convirtió el mecanismo de defensa en un colapso letal

El hallazgo del laboratorio explicó la secuencia fisiológica detrás del estallido. Durante la temporada de apareamiento, los sapos permanecen concentrados en grandes grupos en aguas poco profundas, lo que facilita el ataque de las aves. El cuervo aprovecha la distracción del anfibio para asestar un picotazo rápido y extraer el hígado, rico en nutrientes y libre de las toxinas alcaloides que segregan las glándulas cutáneas del sapo.

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Posteriormente, el sapo herido intenta defenderse activando su reflejo natural ante un depredador: traga aire de forma acelerada para hincharse y aumentar hasta tres veces su tamaño habitual, con la meta de volverse difícil de tragar. Sin embargo, al carecer de costillas y diafragma, y sin la contención del órgano hepático extraído, la expansión del aire rompe la pared abdominal.

Frank Mutschmann atribuyó la muerte de los sapos a ataques selectivos de cuervos, que evitaban la piel tóxica y extraían el hígado como única parte comestible (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los pulmones se expanden desproporcionadamente y se desgarran; el resto de los órganos simplemente son expulsados”, detalló el herpetólogo sobre la mecánica de la explosión.

La rareza de la escena generó comentarios entre especialistas internacionales. El herpetólogo Barry Clarke, experto del Museo de Historia Natural de Londres, admitió en su momento la singularidad del caso. “He aprendido a no descartar nada cuando se trata de animales, pero la idea de sapos explosivos resulta digna de un guion de ficción”, señaló el científico británico al analizar las necropsias.

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Investigaciones recientes en Australia respaldan la estrategia de caza de los córvidos

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la capacidad de las aves para evadir toxinas de anfibios cuenta con evidencia científica contemporánea. Un estudio publicado en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology examinó cómo los cuervos torresianos del norte de Australia aprendieron a alimentarse de los invasivos sapos de caña (Rhinella marina), una especie famosa por sus glándulas parotoides venenosas.

Un estudio de 2026 en Australia aportó evidencia de que los cuervos pueden evitar las partes tóxicas de los sapos y elegir tejidos seguros, en línea con la explicación del caso de Hamburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante cámaras de monitoreo y pruebas de campo, los científicos comprobaron que las aves aprendieron a voltear a los anfibios para alimentarse exclusivamente de los tejidos ventrales e internos, evitando tocar la piel tóxica.

En el 89% de las pruebas observadas con ejemplares intactos, los cuervos consumieron únicamente las partes seguras del animal. Este antecedente confirma la transmisión cultural de técnicas de caza entre los córvidos para convertir presas peligrosas en una fuente segura de alimento.

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