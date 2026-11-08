España

Un muerto y once heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

Dos personas han sido ingresadas en estado grave por inhalación de humo

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid realizan labores de extinción en el incendio de una vivienda en la localidad de Guadarrama.
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Un hombre de 62 años ha muerto y 11 personas han resultado heridas, dos de ellas graves, en un incendio declarado a las 06:05 en un bloque de viviendas de la localidad madrileña de Guadarrama.

Según ha informado Nuria Arrollo, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el fallecido ha sufrido una parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo y recibió maniobras de reanimación durante 30 minutos, pero los sanitarios no lograron recuperarlo. Entre los heridos están su esposa, de 50 años, y una niña de 11, ambas trasladadas al Hospital La Paz. Cuatro de los afectados son menores.

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El fuego comenzó en el bajo de un edificio de cuatro plantas y llenó de humo el hueco de la escalera y varias viviendas. Justo Fernández, oficial de bomberos, ha explicado en un vídeo publicado en las redes oficiales del 112 que se han tenido que desplazar seis dotaciones, quienes han desalojado el inmueble y rescatado a tres personas en la cuarta planta que estaban parcialmente atrapadas, además de dos perros.

Los bomberos han revisado hasta doce viviendas afectadas por el humo y otras cuatro que permanecían cerradas, sin constancia de que hubiera vecinos en su interior. El incendio ha quedado extinguido y todas las viviendas han sido ventiladas, ha explicado el oficial.

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Noticia con información de agencias

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