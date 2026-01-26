Cuáles son los animales más inteligentes del mundo, según la ciencia

La investigación sobre inteligencia animal redefine la diferencia entre humanos y otras especies, evidenciando capacidades cognitivas sorprendentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reino animal sorprende cada día con su diversidad de comportamientos y capacidades. El mundo científico destaca a especies como chimpancés, elefantes, perros, ratas, entre otros, como los animales que demuestran mayor inteligencia, habilidades de resolución de problemas y comunicación avanzada. El fenómeno ocurre en distintos continentes y ecosistemas, desde selvas hasta océanos.

A partir del trabajo de instituciones como National Geographic, la inteligencia animal dejó de ser solo una curiosidad y se consolidó como un campo de estudio clave. La investigación apunta que este aspecto abarca memoria, emociones, empatía y capacidad para aprender de la experiencia. Cada especie desarrolla estrategias particulares para adaptarse y resolver las dificultades de su entorno.

El interés mundial crece porque estas habilidades desafían la percepción tradicional sobre la diferencia entre humanos, animales e insectos. Las evidencias científicas revelan comportamientos inesperados y complejos, que invitan a repensar la relación entre especies.

Cuervos: creatividad y uso de herramientas

De acuerdo con National Geographic, los cuervos se destacan como los animales más inteligentes del planeta. Diversos estudios confirman que estas aves fabrican y utilizan herramientas para acceder a alimentos. Además, resuelven rompecabezas complejos y superan en algunas pruebas cognitivas a niños pequeños y primates.

Estudios científicos identifican a los cuervos como las aves más inteligentes por su uso de herramientas y resolución de rompecabezas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores observaron que los cuervos planifican acciones y recuerdan soluciones exitosas. La cooperación y la comunicación entre individuos permiten transmitir conocimiento dentro del grupo. Este comportamiento evidencia la existencia de una inteligencia colectiva sofisticada.

Los cuervos también muestran flexibilidad mental para adaptarse a situaciones nuevas; aprenden a identificar amenazas y oportunidades en su entorno, lo que les otorga ventaja evolutiva en hábitats urbanos y rurales.

Hormigas: inteligencia colectiva en miniatura

Si bien son insectos, las hormigas sorprenden a la ciencia por su capacidad para enseñar y aprender rutas hacia alimentos. Su cerebro, proporcionalmente grande para su tamaño, facilita la cooperación y la transmisión de información dentro de la colonia.

Según National Geographic, las hormigas realizan tareas individuales, pero siempre contribuyen al bienestar del grupo.

Los especialistas destacan la eficiencia de las hormigas para resolver problemas logísticos. Estas especies modifican sus estrategias cuando cambian las condiciones del entorno. Su organización social permite superar obstáculos y optimizar recursos para la supervivencia colectiva.

Las hormigas sorprenden a la ciencia por su inteligencia colectiva y habilidad para memorizar rutas hacia alimentos dentro de la colonia (Freepik)

La observación a largo plazo muestra que las hormigas pueden memorizar trayectorias y modificar su comportamiento según la experiencia previa. Este aprendizaje las diferencia de otros insectos y les otorga un lugar entre los animales más inteligentes.

Delfines: comunicación avanzada y aprendizaje rápido

Los delfines poseen uno de los cerebros más grandes del reino animal. De acuerdo con el programa Science Focus de la BBC, estas especies aprenden con rapidez, imitan conductas humanas y resuelven problemas complejos. La comunicación por sonidos y gestos constituye un lenguaje exclusivo, que permite la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La inteligencia social de los delfines se manifiesta en la cooperación durante la caza y el cuidado grupal de las crías. Los expertos resaltan la capacidad de los delfines para demostrar autoconciencia y empatía. Varios experimentos comprobaron que pueden enseñar a otros y modificar su comportamiento frente a nuevos desafíos.

Los delfines destacan en el reino animal por su comunicación avanzada, aprendizaje rápido y demostraciones de empatía social (REUTERS/Manuel Silvestri)

La flexibilidad cognitiva y la memoria de los delfines los posicionan como líderes en la evolución animal. Estas habilidades impactan en la supervivencia y la adaptación a ambientes marinos cambiantes.

Chimpancés: uso de símbolos y vínculos con los humanos

De acuerdo con National Geographic, los chimpancés pueden utilizar cientos de símbolos para comunicarse. Comparten el 98% por ciento de su ADN con los humanos, lo que los ubica entre las especies más inteligentes.

Los estudios demuestran que los chimpancés emplean herramientas, resuelven problemas y transmiten conocimientos dentro del grupo.

La observación de comunidades de chimpancés reveló la existencia de cultura animal, con tradiciones y aprendizajes específicos de cada grupo. Los vínculos sociales y la empatía fortalecen la cooperación y el cuidado mutuo.

Los chimpancés, con el 98% de su ADN compartido con humanos, utilizan símbolos y herramientas, desarrollando cultura y vínculos emocionales (WikiCommons/Roland)

La similitud genética no solo se refleja en la inteligencia, sino también en los comportamientos emocionales y sociales. Los chimpancés muestran solidaridad, duelo y capacidad para interpretar gestos y expresiones faciales.

Elefantes: memoria prodigiosa y empatía

Los elefantes destacan por su memoria y su habilidad para crear interacciones complejas en grupo. Según Louis Lefebvre, psicólogo de la Universidad McGill en Canadá, el cerebro de estos animales es más grande que el del humano en términos absolutos, aunque la densidad neuronal favorece a los humanos.

La empatía entre elefantes se manifiesta en el cuidado de los miembros del grupo y en la ayuda a individuos heridos o enfermos. Los especialistas documentaron casos de duelo y estrategias colectivas para superar amenazas.

La memoria prodigiosa y la empatía grupal convierten a los elefantes en un referente clave de inteligencia y adaptación animal (Skip Brown/NZCBI)

La capacidad de los elefantes para recordar rutas, fuentes de agua y personas los convierte en un ejemplo de inteligencia aplicada a la supervivencia. Estos mamíferos utilizan la experiencia acumulada para adaptarse a cambios ambientales y sociales.

Perros: inteligencia social y comunicación emocional

Los perros desarrollaron una inteligencia social excepcional a lo largo de su convivencia con los humanos. De acuerdo con National Geographic, interpretan gestos, reconocen palabras y emplean expresiones faciales para comunicar emociones como alegría y ansiedad.

La formación de lazos emocionales profundos posiciona a los perros como una de las especies más queridas y estudiadas. Los investigadores destacan la capacidad de los perros para aprender rutinas, recordar órdenes y adaptarse a diferentes entornos familiares.

Los perros demuestran inteligencia social única, interpretan gestos y palabras humanas, y desarrollan fuertes lazos emocionales con sus dueños (Gobierno de la CDMX)

La cooperación y la empatía entre perros y humanos fortalecen la relación y potencian el desarrollo cognitivo de los caninos. El aprendizaje por observación y la resolución de problemas cotidianos demuestran su inteligencia práctica.

Ratas: resolución de problemas y adaptación

Las ratas figuran entre los animales más estudiados por la ciencia. Diversos experimentos comprobaron que resuelven laberintos, memorizan rutas complejas y modifican sus estrategias frente a cambios en el entorno.

Según National Geographic, las ratas cooperan, reconocen individuos y muestran empatía al ayudar a compañeros en dificultad.

Las ratas se posicionan entre los animales más inteligentes al resolver laberintos, cooperar y adaptar conductas según la experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La habilidad de las ratas para aprender y adaptarse explica su éxito en hábitats urbanos y rurales. La observación científica confirmó que estas especies pueden modificar su comportamiento frente a recompensas y castigos.

La inteligencia de las ratas no depende solo del instinto, sino de la capacidad para incorporar experiencias y ajustar sus acciones. Esta flexibilidad cognitiva las convierte en modelos de estudio para la neurociencia y la psicología animal.