INE ofrece aumento de 6% a personal de módulos de atención ciudadana en medio de amenaza de huelga

La convocatoria a paro en 750 Módulos de Atención Ciudadana de 20 estados pone en riesgo el trámite de credenciales para votar este lunes 9 de noviembre. (Archivo Infobae)

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El INE planteó un incremento de 6% para el personal FA1 de los Módulos de Atención Ciudadana del instituto a partir de enero de 2027, además de cambios en jornadas, vacaciones, capacitación e insumos, ante las inconformidades laborales y la convocatoria a un paro en 750 módulos de 20 estados para el lunes 9 de noviembre.

La propuesta forma parte de una revisión de las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) para detectar necesidades, reforzar procesos internos y modificar las condiciones en que trabaja su personal. El organismo informó este 8 de noviembre que retomó los canales de diálogo con quienes laboran en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), encargados de los servicios de identificación y atención ciudadana.

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El aumento aplicaría únicamente al nivel FA1. Durante el primer trimestre de 2027, las áreas competentes del organismo electoral analizarán escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el efecto del salario mínimo en la Zona Fronteriza, para integrar opciones en el presupuesto institucional de 2028.

Paro podría suspender trámites de credencial para votar en 20 estados

Los trabajadores de los módulos consideran el cierre de Periférico como parte de las protestas en la Ciudad de México. (Foto: INE)

La movilización prevista para el próximo lunes 9 de noviembre contempla la suspensión de servicios relacionados con la credencial para votar en 750 módulos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Jalisco.

También se sumarían trabajadores del Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Entre las acciones consideradas en Ciudad de México está el posible cierre de Periférico.

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Desde la semana previa, el personal difundió en redes sociales exigencias de salarios justos, jornadas dignas, equipo e insumos, estabilidad laboral, respeto y transparencia. La convocatoria ocurre en medio de un caso de corrupción que derivó en renuncias dentro del INE, entre ellas la de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y personas cercanas a ella.

El representante laboral Edgar Fernández denuncia turnos de hasta 12 horas y descansos de apenas 12 minutos para comer. (Foto: Twitter/CiroMurayamaINE)

Edgar Fernández, representante de los trabajadores, sostuvo que los sueldos son insuficientes y no alcanzan el salario mínimo. En entrevista con Azucena Uresti, afirmó que existen turnos de hasta 12 horas y falta de prestaciones de ley.

“Tenemos horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche... Aunado a muchas violaciones que tenemos en el INE, como son la falta de vacaciones dignas, nos las dan cuando ellos quieren, no tenemos tiempo de comida, nos dan 12 minutos para comer en nuestra jornada laboral, ¡12 minutos 12 minutos para comer!”, declaró Fernández.

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El representante añadió que, en ocasiones, los propios trabajadores realizan la limpieza de los módulos y no cuentan con materiales suficientes para cumplir sus labores. La consejera presidenta interina Blanca Cruz se incorporó a la entrevista para buscar una ruta de solución y dijo que se reuniría más tarde con Fernández.

Sin embargo, El Sol de México informó que ese encuentro no se realizó, por lo que la protesta se mantenía para el lunes. El INE reconoció que existen inconformidades por salarios, condiciones laborales y operación de los módulos, aunque señaló que las medidas dependerán de sus recursos institucionales y presupuestales.

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INE ofrece vacaciones fijas, descansos y renovación de equipo

La autoridad electoral promete la renovación de equipo tecnológico y la entrega prioritaria de materiales de papelería y limpieza.

El Instituto anunció que reforzará el cumplimiento de jornadas laborales, descansos y prestaciones. Entre las disposiciones se encuentra el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos conforme a la normatividad vigente.

Para el segundo periodo vacacional de 2026, el personal tendrá una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Los cinco días restantes se otorgarán de forma escalonada según las necesidades del servicio, y las áreas responsables deberán informar con anticipación la programación.

El INE también revisará mecanismos para homologar los periodos vacacionales en etapas ordinarias y electorales. La institución prepara un programa integral de capacitación para el personal de los MAC y buscará que las actividades formativas se desarrollen dentro de la jornada laboral, sin afectar los descansos.

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El instituto ofrece garantizar 30 minutos diarios de comida y una semana fija de vacaciones decembrinas. (Foto: Cuartoscuro)

La dependencia mantiene procedimientos para renovar el equipo tecnológico de los módulos. También dará prioridad a requerimientos de papelería, materiales, combustible, artículos de limpieza, vigilancia y otros insumos necesarios para atender a la ciudadanía.

Además, los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes pendientes del ejercicio 2026 serán atendidos conforme a los procedimientos administrativos y a la disponibilidad de recursos. El INE revisará las actividades, funciones y responsabilidades de cada puesto para ordenar el trabajo y precisar obligaciones.

El seguimiento a las medidas se realizará mediante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, que deberán informar al personal sobre los avances y atender sus planteamientos. El INE señaló que algunas soluciones requieren análisis, planeación y recursos, pero sostuvo que mantendrá informados a sus trabajadores sobre las decisiones que adopte.

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