Colombia

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

El presentador recordó un éxito de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos para mostrar la manera colombiana de abrir las celebraciones con el coro tropical que acompaña las fiestas, en contraste con la tradición viral de Estados Unidos

El presentador colombiano Jorge Barón compartió un video en el que da inicio a la temporada decembrina en Colombia con la canción tropical 'Adonay', haciendo referencia al fenómeno cultural navideño vinculado a Mariah Carey en Estados Unidos (Jorge Barón / X)

Guardar

Mientras el mundo digital espera cada noviembre el llamado “descongelamiento” de Mariah Carey con su tema All I Want for Christmas Is You y su frase viral: “It’s time” para dar el inicio a las fiestas de fin de año, Jorge Barón presentó Adonay como la canción que da paso a la temporada decembrina para los colombianos.

El presentador publicó el 8 de noviembre de 2026 un video muy divertido que enfrentó la canción de la artista estadounidense con una tradición musical arraigada en Colombia y otros países latinoamericanos.

PUBLICIDAD

El famoso colombiano se refirió a la broma recurrente sobre Carey y uno de sus temas musicales clásicos de Navidad, puesto que ella publica cada año un video para anunciar el comienzo de las fiestas con la canción que lanzó en 1994 y que vuelve a las listas durante esta época.

El momento en el que la artista “despierta” o sale del hielo se convirtió en un meme compartido en redes sociales cada año, así que el presentador no se quedó atrás de la tendencia y quiso ponerle un toque colombiano.

Mariah Carey frente a un árbol de Navidad y Jorge Barón con un micrófono delante de un pesebre, faroles de colores y adornos tradicionales.
Jorge Barón se refirió al éxito de Mariah Carey y aseguró que el éxito musical colombiano que le da la bienvenida a diciembre es 'Adonay' (Mariah Carey y Jorge Barón/ Instagram -Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Barón revivió el clásico tropical para dar inicio a la Navidad

La grabación difundida por Jorge Barón llamó la atención de sus seguidores, pues no solo aseguró que si el público de Estados Unidos tiene su propia señal musical para dejar atrás Halloween, la cultura hispana puede activar sus celebraciones con repertorios propios, sino que sorprendió con un baile en el que se ve que disfruta mucho de la música decembrina.

PUBLICIDAD

Y es que la canción Adonay ocupa un lugar habitual en reuniones familiares, fiestas empresariales y celebraciones de Navidad y Año Nuevo, porque es una historia de desamor que miles han crecido escuchando.

Entre los comentarios que se encuentran en la publicación que también fue compartida en Instagram y TikTok: “Esos son los clásicos buenos pa bailar toda la Navidad”, “Ututuy a azotar baldosa”, “Don Jorge tan bello”, “Quisiera que usted fuera mi papá” y “Otro año más de Mariah Carey intentando entrar en diciembre a Colombia en vano”.

El video del presentador nombrando a Adonay emocionó a sus seguidores, teniendo en cuenta que mezcló baile, nostalgia y humor para recordar que Colombia no sigue tendencias internacionales ante su diversidad musical.

El famoso presentador sorprendió con su ranking y su promesa a sus seguidores - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Jorge Barón destacó a 'Adonay' para iniciar la temporada decembrina en Colombia (Colprensa/Catalina Olaya)

La historia detrás de ‘Adonay’

La canción fue escrita por Julio Erazo, músico y compositor colombiano, y su letra nació de una experiencia personal. La versión más divulgada de la historia señala que el autor conoció a Adonai Ardila Ureña en El Banco, municipio del departamento del Magdalena, donde ella vivía con su familia en un hotel.

Erazo regresó después de un viaje con la intención de encontrarla, pero recibió una noticia que cambió el rumbo de la historia, pues la mujer se había trasladado a Risaralda, donde se casó con otra persona. Esa ausencia quedó plasmada en la pregunta que sostiene el tema: “Adonay, ¿por qué te casaste, Adonay?”.

El compositor relató en su momento que la familia de Adonai no habría aprobado la relación y, tras la mudanza, la comunicación se interrumpió.

Jorge Barón puso a competir a la canción más famosa de diciembre con Adonay (Infobae/Montaje Johan Largo)
Jorge Barón puso a competir a la canción más famosa de diciembre con Adonay (Infobae/Montaje Johan Largo)

Rodolfo Aicardi y Los Hispanos hicieron la versión más conocida

La interpretación que consolidó la popularidad de la obra fue grabada en 1970 por Rodolfo Aicardi junto a Los Hispanos. La voz del cantante y el arreglo de la agrupación llevaron la composición de Erazo a ser una de las más destacadas en la música bailable colombiana, que se mantiene como parte del repertorio de diciembre.

En las fiestas, el público suele cantar el coro a varias voces y convertir el recuerdo de una tusa en una celebración con el tema que suena en las emisoras, las plataformas digitales y cuando empiezan los encuentros familiares de fin de año.

Temas Relacionados

Jorge BarónMariah CareyAdonayColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Jesica Sterling, su pareja sentimental desde que debutó como futbolista profesional en Colombia, fue fundamental en su permanencia en Europa

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Vicky Dávila y María Jimena Duzán se ‘sacaron los trapitos al sol’ y Claudia López restó importancia al reaccionar con curioso meme

Las periodistas se pelearon en redes sociales ante las denuncias por presunta adicción a las drogas por parte del expresidente Gustavo Petro, lo que provocó la intervención de la exalcaldesa de Bogotá

Vicky Dávila y María Jimena Duzán se ‘sacaron los trapitos al sol’ y Claudia López restó importancia al reaccionar con curioso meme

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será epicentro del duelo que puede clasificar a los bogotanos o eliminar por completo a los tolimenses

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Jaminton Campaz no se unirá a la selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali: este será su reemplazo

Por una sobrecarga en su pierna izquierda, tras la cantidad de partidos que disputó con Rosario Central de Argentina, el extremo es la primera baja de la Tricolor

Jaminton Campaz no se unirá a la selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali: este será su reemplazo

Caso Álvaro Uribe llega a la Corte Constitucional: dos entidades se disputan la investigación por presunto concierto para delinquir

La Sala Plena también estudiará una demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro por las facultades del Gobierno para delimitar terrenos destinados a la producción de alimentos

Caso Álvaro Uribe llega a la Corte Constitucional: dos entidades se disputan la investigación por presunto concierto para delinquir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

Deportes

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Jaminton Campaz no se unirá a la selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali: este será su reemplazo

David González, entrenador de América, explicó por qué el clásico ante Deportivo Cali no fue tan vistoso: “Si la cancha no hubiera estado así”

Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero