Mundo

Rusia atacó a rescatistas que buscan sobrevivientes bajo los escombros de una escuela subterránea que fue bombardeada en Zaporizhzhia

Un nuevo ataque con drones interrumpió las labores de rescate en el lugar, mientras las autoridades evaluaban los daños y la cifra de afectados

Un ataque ruso con dron FPV impactó en la localidad de Komishuvaja durante las tareas de rescate en una escuela subterránea. (REUTERS/Stringer)
Un ataque ruso con dron FPV impactó en la localidad de Komishuvaja durante las tareas de rescate en una escuela subterránea. (REUTERS/Stringer)
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció este domingo que Rusia atacó con un dron FPV la localidad de Komishuvaja, donde los equipos de emergencia buscan desde hace una semana a posibles sobrevivientes y víctimas bajo los escombros de una escuela subterránea bombardeada en la región de Zaporizhzhia.

El ataque ruso contra el lugar de las tareas de rescate ocurrió después de que una bomba aérea impactara el edificio el lunes anterior y causara la muerte de 55 personas, según informó Zelensky en sus redes sociales. El mandatario señaló que todavía podría haber personas atrapadas entre los restos.

PUBLICIDAD

“Esta mañana, las fuerzas rusas atacaron Komishuvaja con un dron FPV”, afirmó Zelensky. El presidente calificó la acción como un “acto de absoluto cinismo y brutalidad”.

Más de 600.000 personas quedaron sin electricidad en Dnipró y Dnipropetrovsk

Durante la noche, las fuerzas rusas también atacaron instalaciones energéticas en la región de Dnipropetrovsk, de acuerdo con el jefe de Estado ucraniano. La ofensiva dejó sin suministro eléctrico a más de 600.000 personas en la ciudad de Dnipró y en otras zonas de la región.

El bombardeo previo contra la escuela subterránea en la región de Zaporizhzhia causó la muerte de 55 personas. (REUTERS/Stringer)
El bombardeo previo contra la escuela subterránea en la región de Zaporizhzhia causó la muerte de 55 personas. (REUTERS/Stringer)

Zelensky indicó que la situación es compleja asimismo en la región oriental de Kharkiv, mientras se registran interrupciones del servicio eléctrico en distintas partes del país. En Zhitómir, un ataque ruso dejó sin calefacción a 140 edificios residenciales, añadió.

PUBLICIDAD

Rusia lanzó 115 misiles, 1.900 bombas guiadas y 3.000 drones en una semana

Según el recuento difundido por Zelensky, Rusia lanzó 115 misiles de distintos tipos, cerca de 1.900 bombas aéreas guiadas y más de 3.000 drones de ataque contra Ucrania durante la última semana.

La ofensiva contra la infraestructura energética dejó a más de 600.000 personas sin electricidad en Dnipró y su región. (REUTERS/Stringer)
La ofensiva contra la infraestructura energética dejó a más de 600.000 personas sin electricidad en Dnipró y su región. (REUTERS/Stringer)

El mandatario sostuvo que las operaciones combinadas incluyeron numerosos misiles balísticos y aseguró que una proporción relevante de ese armamento fue fabricada este año. Ante esa situación, reclamó que las sanciones contra Moscú se coordinen y se apliquen en Europa y en las jurisdicciones de los países del Grupo de los Siete (G7).

Zelensky expresó su expectativa de que la Unión Europea (UE) adopte un “contundente vigésimo segundo paquete de sanciones” contra Rusia.

Zaporizhzhia pierde su última conexión eléctrica

La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia, perdió su última conexión eléctrica externa tras un ataque contra la red de suministro, según informó este domingo la administración de la instalación. La planta opera ahora con generadores diésel para mantener la refrigeración de sus seis reactores y de las piscinas de combustible nuclear gastado.

Rusia lanzó 115 misiles, 1.900 bombas aéreas guiadas y más de 3.000 drones contra Ucrania en una semana. (Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia Region/Handout via REUTERS)
Rusia lanzó 115 misiles, 1.900 bombas aéreas guiadas y más de 3.000 drones contra Ucrania en una semana. (Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia Region/Handout via REUTERS)

La línea de reserva Ferrosplavnaya, que aportaba la electricidad necesaria para los sistemas de la central, fue desconectada después de sufrir daños, indicó la administración en un comunicado publicado en redes sociales. La otra conexión, la línea principal Dnieprovskaya, permanece fuera de servicio desde marzo a causa de otro ataque.

El personal de la central aseguró que aplica medidas para garantizar la operación de los generadores auxiliares. También afirmó que los niveles de radiación en la planta y las zonas cercanas se mantienen dentro de los parámetros normales.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaZaporizhzhiaCentrales nuclearesAtaque rusoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las FDI aseguran haber degradado el 80% de los misiles de Irán y dicen estar listas para volver a atacar

Un funcionario de las FDI dijo a Infobae que el ejército puede reanudar los combates en Irán, Líbano y Gaza “en dos minutos” si el gobierno lo ordena. Admitió que el Ejército libanés “no hizo lo suficiente” contra Hezbollah, advirtió que Hamas podría ser desarmado “por la fuerza” y señaló a los colonos violentos como el principal problema en Cisjordania

Las FDI aseguran haber degradado el 80% de los misiles de Irán y dicen estar listas para volver a atacar

Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur

Las defensas aéreas detectaron los proyectiles al ingresar en el espacio aéreo y abatieron dos artefactos de crucero y tres balísticos, según el portavoz militar Turki al Maliki este domingo. El Gobierno saudita afirma que el edificio de Aramco en la capital fue unos de los blancos del ataque

Arabia Saudita interceptó cinco misiles disparados por los rebeldes hutíes sobre Riad y el sur

Animales gigantes: estas son las 10 especies más grandes que existen en la actualidad

Cetáceos, reptiles, peces y aves lideran distintas categorías de tamaño entre los registrados por National Geographic

Animales gigantes: estas son las 10 especies más grandes que existen en la actualidad

A horas de su designación, Gadi Eisenkot llamó a formar un “gobierno nacional de emergencia” para Israel

El presidente israelí entregará formalmente el mandato al líder opositor este domingo. A partir de entonces, el candidato tendrá 28 días para negociar una coalición y someterla a votación en el Parlamento

A horas de su designación, Gadi Eisenkot llamó a formar un “gobierno nacional de emergencia” para Israel

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

El Comando Central de EEUU indicó que una aeronave militar usó munición guiada contra la nave, registrada en San Cristóbal y Nieves, luego de que su tripulación desoyera advertencias reiteradas tras una escala en un puerto iraní

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

En video · Mujer agredió brutalmente a un gato de un edificio: lo golpeó y lo lanzó por las escaleras

En video · Mujer agredió brutalmente a un gato de un edificio: lo golpeó y lo lanzó por las escaleras

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX para este domingo: qué alcaldías registrarán hasta 4 grados

Rivers y Ari Gameplays regresan a los directos tras la muerte de El Komanche: “No están solos”, dicen en emotiva reflexión

Papa León XIV en Argentina, en vivo: el mensaje de Karina Milei antes de la llegada del sumo pontífice

ATU alista 1.000 buses y rutas especiales para transportar a peruanos durante la visita del papa León XIV en Lima

DEPORTES

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Lanús visitará a Central Córdoba con la obligación de ganar para clasificar a la Sudamericana 2027: hora, TV y formaciones

Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

La secuencia en la cancha de Rosario Central que desató el festejo fallido en medio del título de Boca: “Lo anuló, es un cuento de Fontanarrosa”

“No me siento bien”: el momento en que la número 1 del mundo del tenis Elena Rybakina abandonó una entrevista de TV en vivo

Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

Gisele Bündchen celebró el cumpleaños de su esposo Joaquim Valente: “Qué afortunada soy”

Justin Timberlake desmiente por primera vez que "What Goes Around" trate sobre su ex Britney Spears

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+