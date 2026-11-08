Calendario de actividades en La Mansión VIP 2: qué día son los duelos, nominaciones y expulsiones

El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

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La Mansión VIP 2 arranca este domingo 8 de noviembre con la presentación de sus 16 habitantes, en un reality organizado por el influencer mexicano HotSpanish que repartirá un premio de dos millones de pesos al ganador.

La emisión inaugural comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión gratuita por el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

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El formato reúne a creadores de contenido, modelos y cantantes en una residencia de Guadalajara, Jalisco, donde conviven encerrados durante 30 días bajo vigilancia constante, en un esquema de transmisión 24 horas los siete días de la semana.

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Los participantes se dividen en dos equipos armados al azar, que se enfrentan en dinámicas semanales para obtener beneficios dentro de la casa.

La Mansión VIP 2 participantes: 10 confirmados hasta el momento

Hasta el sábado 7 de noviembre, la producción había revelado a diez de los 16 concursantes. La lista incluye a Karely Ruiz, modelo e influencer de Monterrey; Itatí López, creadora de contenido vinculada al sector de la belleza; Tony Aguirre, cantante de música regional mexicana, y João Ferreira, creador de contenido brasileño.

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También integran el elenco Edwin Mendoza, conocido por sus videos de baile; Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas; Doña Alegría, nombre artístico de Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris; la colombiana Cintia Cossio; Rod Contreras y Bellakath, cantante de reguetón mexa confirmada como la décima participante el jueves 6 de noviembre.

La Mansión VIP, segunda temporada, inicia el domingo 8 de noviembre por Youtube (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bellakath, cuyo nombre real es Hilda Katherinne Huerta Díaz, ingresó al set con el rostro cubierto y fue coronada durante la dinámica de presentación antes de revelar su identidad. Los seis lugares restantes de la alineación se dieron a conocer conforme avanzó la primera emisión del domingo.

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La Mansión VIP 2 actividades: Un calendario semanal fijo marca el ritmo de la convivencia

La producción estableció una rutina de pruebas que se repite cada semana a lo largo del mes de competencia. Los lunes se disputa la comida semanal: el equipo ganador accede a mejores beneficios alimenticios, mientras el perdedor sobrevive con raciones mínimas.

Los martes se compite por el cuarto VIP, con la cárcel del programa como destino para los perdedores. Los miércoles se juegan dos poderes semanales, uno que define quién queda en riesgo de nominación y otro que permite cambiar de cuarto a algún habitante.

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas (RS)

Los jueves ocurre el robo del cuarto VIP, dinámica en la que el público decide por votación a quién se invita a esa habitación. Los viernes se disputa un reto de puntos que determina quién entra en riesgo, jornada que cierra con una fiesta.

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Los sábados se realizan las nominaciones cara a cara entre los habitantes, con los motivos de cada voto expuestos ante el resto del grupo. Los domingos llega la gala de expulsión: el público vota a través del superchat de YouTube y el habitante con menos apoyo abandona la casa.

Lista de actividades semanales de La Mansión VIP 2:

Lunes — Competencia por la comida de la semana.

Martes — Duelo por el cuarto VIP.

Miércoles — Juego por dos poderes semanales.

Jueves — Robo del cuarto VIP.

Viernes — Reto de puntos.

Sábado — Nominaciones cara a cara entre los habitantes.

Domingo — Gala de expulsión.

El público decide permanencias y salidas mediante votación en YouTube

HotSpanish La Mansión VIP

La audiencia tiene un papel central en el desenlace de cada semana. Las votaciones habilitadas a través del superchat de YouTube determinan tanto quién permanece en la casa como quién debe salir tras cada gala dominical.

El ganador de esta segunda temporada se llevará 2.000.000 de pesos en efectivo, sujeto a los impuestos correspondientes, el mismo monto que recibió la empresaria Sol León al imponerse en la edición inaugural del programa, estrenada en abril de 2026.

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Aquella primera temporada reunió a figuras como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Katy Cardona y Naim Darrechi. La segunda edición buscará repetir el alcance de audiencia logrado entonces, con una alineación de 16 nombres que combina música, redes sociales y entretenimiento digital.