Pumas vs América EN VIVO: final de la primera mitad, el Clásico Capitalino está empatado 1-1

Minuto 55: Falla de Pumas
Carrasquilla controla desde medio campo y da un pase a Juninho que dispara de lado izquierdo y la vuela.
Últimas actualizaciones
Minuto 53: Presión de América
Las Aguilas presionan por el lado izquierdo con Perea, pero al llegar a la zona de la portería no logran concretar.
Minuto 46: Falla de Pumas
Antuna deja ir una oportunidad de gol, solo en el área chica y hace un disparo todo chueco.
Inicia el Segundo Tiempo
Arranca los últimos 45 minutos, Clásico Capitalino que sigue empatado en el Olímpico Universitario.
Se acaba la primera mitad
El Clásico Capitalino está en tablas a raíz de las anotaciones de Chino Huerta y Alejandro Zendejas. Lo mejor vendrá a continuación en este platillo estelar de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga Mx en Ciudad Universitaria.
Minuto 45: Se cumple el tiempo reglamentario
Se aumentan 8 minutos en el tiempo de compensación, es decir la primera parte terminará al minuto 53′. Mucho ha sucedido en este Clásico Capitalino que sigue empatado en el Olímpico Universitario.
Minuto 42: Amarilla para Adalberto Carrasquilla
Coco le da un ligero empujón a Perea y César Ramos interviene para pintar con la cartulina preventiva al jugador panameño de los Pumas UNAM.
Minuto 40: Tiro directo desde la banda izquierda para Pumas UNAM
Vuela el esférico, la defensa del Club América rechaza el balón y la jugada siguiente será tiro de meta para los emplumados.
Minuto 36: César Ramos Palazuelos anula el gol por fuera de lugar
Antes del gol de Robert Morales, existe una posición prohibida por lo que se anula el gol de los Pumas UNAM. Todo sigue igual, 1-1, está el Clásico Capitalino.
Minuto 34: ¡¡¡Goooooooooooollllll de los Pumas!!!
Los Azul y Oro acaban de dar vuelta a la pizarra. Luis Ángel Malagón deja desguarnecida su meta y Robert Morales aprovecha para empujar el segundo del Clásico Capitalino. 2-1 en ventaja el cuadro local.
Minuto 33: Tiro directo para los Pumas de la UNAM
Vendrá servicio de Coco Carrasquilla y aquí puede haber un nuevo gol para los Universitarios. Atención a esta jugada.