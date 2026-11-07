Pumas vs América EN VIVO: final de la primera mitad, el Clásico Capitalino está empatado 1-1

Carrasquilla controla desde medio campo y da un pase a Juninho que dispara de lado izquierdo y la vuela.

Vendrá servicio de Coco Carrasquilla y aquí puede haber un nuevo gol para los Universitarios. Atención a esta jugada.

Los Azul y Oro acaban de dar vuelta a la pizarra. Luis Ángel Malagón deja desguarnecida su meta y Robert Morales aprovecha para empujar el segundo del Clásico Capitalino. 2-1 en ventaja el cuadro local.

Antes del gol de Robert Morales , existe una posición prohibida por lo que se anula el gol de los Pumas UNAM . Todo sigue igual, 1-1, está el Clásico Capitalino .

#AP2026 #LIGAMX #J16 ⏱ 36’ I 🐾 Pumas 1 🆚 1 América 🦅 El árbitro es llamado por el VAR para la revisión del gol, el cual es anulado por fuera de lugar. #SiemprePumas pic.twitter.com/lfoKAgxAtQ

Vuela el esférico, la defensa del Club América rechaza el balón y la jugada siguiente será tiro de meta para los emplumados.

Coco le da un ligero empujón a Perea y César Ramos interviene para pintar con la cartulina preventiva al jugador panameño de los Pumas UNAM .

Se aumentan 8 minutos en el tiempo de compensación, es decir la primera parte terminará al minuto 53′. Mucho ha sucedido en este Clásico Capitalino que sigue empatado en el Olímpico Universitario .

El Clásico Capitalino está en tablas a raíz de las anotaciones de Chino Huerta y Alejandro Zendejas . Lo mejor vendrá a continuación en este platillo estelar de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga Mx en Ciudad Universitaria .

Antuna deja ir una oportunidad de gol , solo en el área chica y hace un disparo todo chueco.

Las Aguilas presionan por el lado izquierdo con Perea, pero al llegar a la zona de la portería no logran concretar.

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