México Deportes

Héctor Herrera pide no cargar tanta presión sobre Gilberto Mora y habla de su futuro en la Selección Mexicana: “Sería bueno que lo dejen tranquilo”

A sus 36 años, el jugador del Houston Dynamo descarta una despedida y acepta que el recambio rumbo a 2030 corresponde a los jóvenes

El exseleccionado considera que el joven de Xolos necesita continuidad y paciencia para afianzarse tras brillar en el Mundial 2026. (Fotos: REUTERS)
El exseleccionado considera que el joven de Xolos necesita continuidad y paciencia para afianzarse tras brillar en el Mundial 2026. (Fotos: REUTERS)
Guardar

En torno a la Selección Mexicana, el surgimiento de un joven con talento y cualidades suele venir acompañado de grandes expectativas que crecen partido a partido.

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, ya carga con esa atención a los 18 años, entre actuaciones que lo colocaron en el foco durante el Mundial 2026 y proyecciones sobre su lugar en el futuro del Tri.

PUBLICIDAD

El futbolista del Houston Dynamo solicita paciencia y respeto para el proceso formativo de las jóvenes promesas del Tri. (Foto: Maria Lysaker-Imagn Images)
El futbolista del Houston Dynamo solicita paciencia y respeto para el proceso formativo de las jóvenes promesas del Tri. (Foto: Maria Lysaker-Imagn Images)

Al respecto, Héctor Herrera pidió que el entorno baje el volumen. El jugador del Houston Dynamo consideró que “Morita” debe disponer de tiempo para consolidarse sin que la exigencia exterior altere su desarrollo. También habló de su propio futuro con México y del proceso que encabeza su excompañero Rafael Márquez.

Héctor Herrera advierte sobre el exceso de presión que rodea a Gilberto Mora

”HH” puso el acento en la edad de Gilberto y en la necesidad de que sus condiciones se afiancen con naturalidad.

El exseleccionado no cuestionó las cualidades del futbolista de Xolos, pero pidió evitar que la conversación sobre el futuro de alguien que todavía atraviesa sus primeras experiencias como profesional se convierta en una carga: “Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien”.

PUBLICIDAD

Gilberto Mora destaca en el mediocampo de Xolos de Tijuana a sus 18 años y genera expectativas rumbo al Mundial 2030. REUTERS/Eloisa Sanchez
Gilberto Mora destaca en el mediocampo de Xolos de Tijuana a sus 18 años y genera expectativas rumbo al Mundial 2030. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Héctor, el mejor escenario para “Morita” pasa por mantener el disfrute y la continuidad en su presente, antes de cargarlo con la responsabilidad de representar el relevo de toda una generación: “Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo”.

El futbolista también apuntó a la exposición que rodea a los jugadores jóvenes: “Es un tema de prensa, está haciendo bien las cosas, respeten su proceso”.

Su reflexión coloca a Gilberto Mora como parte de una renovación que requiere paciencia. La Selección Mexicana requiere abrir espacios para sus nuevos nombres, aunque sin convertir cada aparición prometedora en una obligación inmediata.

El mediocampista no se despide del Tri, aunque reconoce el futuro en los jóvenes

A sus 36 años, Héctor Herrera no anunció un retiro de la Selección Mexicana. El mediocampista dejó claro que vestir la camiseta nacional sigue siendo un sueño, pero admitió que su lugar en el siguiente ciclo mundialista debe analizarse desde la realidad del recambio generacional.

Al ser consultado por una posible convocatoria, “HH” explicó que ningún futbolista debería renunciar por completo al sueño de representar a su país: “La puerta no la debes cerrar nunca”.

El jugador del Houston Dynamo explicó que no ha buscado un partido de despedida ni una convocatoria especial: “Ese tipo de partidos tiene que venir de la selección. Yo siempre di lo mejor de mí. Siempre entregué todo lo que tenía y soy feliz con eso”.

El mediocampista registra 105 partidos y 10 goles con el representativo nacional a lo largo de tres Copas del Mundo. REUTERS/David Gray
El mediocampista registra 105 partidos y 10 goles con el representativo nacional a lo largo de tres Copas del Mundo. REUTERS/David Gray

Herrera disputó 105 partidos con el Tri y marcó 10 goles. Su trayectoria incluye tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El proceso para el próximo Mundial también apareció en su análisis sobre el recambio. Héctor admitió: “No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo Mundial voy a tener 40 años”.

Así, su postura resume una transición que acepta sin cerrar del todo la puerta: podría atender un llamado si lo requieren, pero entiende que el recorrido hacia 2030 ya debe quedar en manos de la juventud.

El excompañero de Márquez le desea éxito al frente de la Selección Mexicana

La llegada de Rafael Márquez al banquillo también formó parte de las declaraciones de “HH”. Ambos compartieron vestidor con México y el mediocampista confía en que su excompañero pueda aprovechar los partidos del proceso para encontrar respuestas dentro del plantel.

Herrera mostró confianza en su capacidad para conducir la nueva etapa: “Creo que es un referente para todos nosotros, mexicanos, para el futbol mexicano, y creo que lo hará muy bien”.

El mediocampista valoró que el “Káiser” abra oportunidades para quienes buscan consolidarse en el combinado nacional: “Ha dado oportunidad a jóvenes que lo vienen haciendo muy bien y eso creo que es lo más importante”.

Rafael Márquez cuenta con el respaldo de su excompañero para guiar el recambio de la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
Rafael Márquez cuenta con el respaldo de su excompañero para guiar el recambio de la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

También reconoció la exposición que enfrenta el seleccionador mexicano, un cargo sometido de forma constante al juicio de la afición y los medios: “Está en el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero”.

De esta manera, mientras Gilberto Mora intenta afirmarse sin perder el disfrute del futbol, Héctor Herrera observa el nuevo ciclo del Tri desde la experiencia: con la puerta abierta, pero con la certeza de que el futuro de México siempre debe pertenecer a los jóvenes.

Temas Relacionados

Héctor HerreraGilberto MoraRafa MárquezSelección MexicanaXolos de Tijuanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de noviembre en Bahía de Banderas

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de noviembre en Bahía de Banderas

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 8 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 8 de noviembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de noviembre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de noviembre en Acapulco de Juárez

Temperaturas en Puebla de Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Temperaturas en Puebla de Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Temperaturas en Monterrey: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Temperaturas en Monterrey: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

Fiscalía de Tabasco aclara declaraciones de su fiscal sobre presuntas detenciones de colaboradores de Adán Augusto López

Atacan a balazos el restaurante del periodista Ignacio Santiago en Juchitán: Fiscalía de Oaxaca ya está investigando la agresión

Cae líder del Cártel del Noreste en Coahuila y otros seis más que espiaban a policías

Cae ‘El Sope’ en Chiapas: presunto integrante de la pandilla salvadoreña Barrio 18 será repatriado

ENTRETENIMIENTO

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Kimberly “La más preciosa” enfrenta crisis financiera tras el congelamiento de sus cuentas: “No sé que hacer”

Mariana Echeverría deja atrás las críticas y envía un poderoso mensaje: "Aprendí a caminar bajo la lluvia"

Mariana Garza pide donadores de sangre urgentes para su madre, la actriz Ana Silvia, tras delicada crisis de salud pulmonar

Don Omar confirma gira en México para el 2027: guía paso a paso para registrarte a la preventa y conseguir tus boletos

Poeta caníbal: las revelaciones del nuevo documental del hombre que se comió a su novia y otros crímenes no investigados

DEPORTES

Pumas vs América: el Clásico Capitalino termina empatado, 2-2

Pumas vs América: el Clásico Capitalino termina empatado, 2-2

En medio del Clásico Capitalino frente al América, Pumas ya habría amarrado la continuidad de Robert Morales

Cruz Azul apagó El Volcán: la Máquina exhibe la crisis de Tigres y sueña con ser líder del Apertura 2026

O’Shaquie Foster sale en defensa del Vaquero Navarrete tras arrebatarle sus cinturones mundiales: “Fue mi pelea más difícil, de verdad pega muy fuerte”

Paco Palencia lanza dardo antes del Pumas vs América y califica la histórica rivalidad: ”Siempre hay un superhéroe y un villano”