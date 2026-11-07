Los principales narcogrupos de la Ciudad de México serían siete: así están divididos

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Al menos siete grupos delictivos mantienen operaciones en la Ciudad de México y presuntamente contribuyen al incremento de la violencia y la incidencia delictiva durante los últimos cinco años. Un informe interno del Observatorio Mexicano para el Análisis del Delito y la Violencia, valorado por autoridades de seguridad capitalinas, advierte que las disputas por territorios y actividades ilícitas abarcan distintas alcaldías.

El diagnóstico ubicó entre los delitos vinculados con estas pugnas el homicidio doloso, la extorsión, el despojo y las desapariciones. Las organizaciones conservaron estructuras activas aun después de detenciones y operativos contra algunos de sus integrantes.

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El documento sostuvo que las medidas contra la delincuencia organizada resultaron insuficientes cuando se concentraron en detener y procesar a vendedores de droga al menudeo o en encarcelar a dirigentes. Esa estrategia no desarticuló las redes que permitieron a las células conservar operaciones, reorganizarse y disputar nuevas zonas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México documentaron la presencia de múltiples células en las 16 alcaldías. El análisis definió el escenario como una “estructura multipolar y constante disputa por el control de actividades ilícitas”, en la que grupos de mayor tamaño coexistieron con organizaciones locales y células de menor dimensión.

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Iztapalapa concentró 122 homicidios y 565 hechos violentos en 2026

Entre las agrupaciones identificadas figuraron Los Zetas, Los Malcriados 3AD y el Cártel de Tláhuac, que mantuvieron presencia mediante células menores. Algunas de esas estructuras estuvieron integradas por adolescentes, a quienes el informe consideró particularmente reactivos y violentos.

Iztapalapa apareció como uno de los principales focos de violencia de la capital por la concentración de organizaciones y la disputa de actividades ilegales. Durante 2026 se contabilizaron 122 homicidios y 565 eventos violentos presuntamente relacionados con enfrentamientos por la extorsión, la venta de drogas al menudeo e incluso el control del comercio ambulante.

La alcaldía Gustavo A. Madero también registró presencia de agrupaciones delictivas, entre ellas La Unión Tepito, la Anti Unión y varias células locales. Sus enfrentamientos se relacionaron con el control de puntos de distribución de drogas, una actividad que propició conflictos entre organizaciones que buscaban ampliar o defender sus áreas de operación.

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Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito. FGR

En Tláhuac, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos mantuvieron operaciones y disputas territoriales. El informe documentó 273 eventos violentos en esa alcaldía, presuntamente ligados a la venta de drogas y al despojo de inmuebles.

Coyoacán, Xochimilco y Milpa Alta también registraron presencia de diversas células criminales que disputaron actividades ilícitas mediante hechos violentos y prácticas de extorsión. El diagnóstico no presentó esas alcaldías como zonas aisladas, sino como parte de una distribución territorial en la que los grupos buscaron extender sus áreas de influencia.

En Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez fueron detectadas organizaciones de menor tamaño, además de actividades relacionadas con extorsión y otras modalidades delictivas. La presencia de células locales mostró que las disputas no se limitaron a los grupos de mayor alcance ni a las alcaldías con más hechos violentos documentados.

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Drogas aseguradas a "El Pary" tras su detención. Crédito: SSC

El análisis concluyó que la captura de integrantes y dirigentes no terminó con las pugnas territoriales porque las organizaciones conservaron capacidad de reorganización. Esa permanencia les permitió mantener el control de actividades ilícitas en distintas regiones de la Ciudad de México, aun cuando algunas de sus estructuras fueron debilitadas mediante detenciones y operativos.

Arrestaron a 54 presuntos integrantes de ‘La Unión Tepito’ y ‘Anti-Unión Tepito’ en el último mes

Durante julio y los primeros días de agosto se detuvieron a 54 personas presuntamente vinculadas conorganizaciones delictivas, señaladas como generadoras de violencia en la zona Centro de la capital.

Así lo informó este martes 4 de agosto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de sus cuentas oficiales donde detalló que como parte de la estrategia integral implementada para combatir y erradicar los delitos de alto impacto en la Zona Centro de la Ciudad de México , se han detenido a 54 personas presuntamente vinculadas con la Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, durante el mes de julio y los primeros días de agosto.

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José “N” y Donovan “N”, identificados como presuntos integrantes de la organización delictiva. Durante la intervención se aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina. La dependencia precisó que el segundo operativo se realizó en la alcaldía Coyoacán, donde fueron detenidas Karla “N” y Harmuni “N”, señaladas como integrantes del mismo grupo. fpto: SSC CDMX

La SSC detalló que las acciones operativas se realizaron por elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, como parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Durante este periodo, los 54 detenidos quedaron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Según lo referido por la dependencia, entre los operativos destacados se encuentra la detención de Osmar “N”, ocurrida el 16 de julio en la colonia Morelos, quien es señalado como presunto integrante de la Anti-Unión Tepito.

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Caen en Tepito tres presuntos miembros de la "Anti Unión" con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos. SSC

Quedó detenido luego de presuntamente amenazar a una persona con un objeto punzocortante para despojarla de sus pertenencias y estaría relacionado con una agresión con arma de fuego registrada en mayo.

Ese mismo día se detuvo a un menor de edad identificado como “El Niño”, en posesión de 27 bolsitas con marihuana. Las autoridades señalaron que estaría relacionado con un caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y también como integrante de la Anti-Unión Tepito.

Por otra parte, el 18 de julio, tras una denuncia ciudadana en la colonia Centro, se detuvo a Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N”, a quienes se les aseguraron 15 cajas y 18 bolsas con marihuana.

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Una infografía detalla la expansión de La Unión Tepito desde la Ciudad de México hacia municipios clave del Estado de México, así como sus patrones delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente estaban relacionados con actividades de almacenamiento y distribución de narcóticos para La Unión Tepito.

Asimismo, el 22 de julio se detuvo Juan Carlos “N” en posesión de narcóticos y un arma de fuego en la colonia Centro. La SSC informó que el individuo presuntamente pertenece a La Unión Tepito y estaría relacionado con un homicidio ocurrido en 2024.

Como resultado de los operativos, las autoridades capitalinas aseguraron más de 15 cajas y 941 bolsas con marihuana, alrededor de 200 dosis de cocaína y cerca de 100 envoltorios con metanfetamina.

La SSC señaló que estas acciones buscan afectar las estructuras de grupos delictivos dedicados a delitos de alto impacto y avanzar en la detención de presuntos generadores de violencia en la capital.

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Estas dos mujeres cuidaban el almacén del grupo criminal. (X/c4jimenez)

Operativo anti Union Tepito (Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México)

EL ESLABÓN ROTO DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO

Precariedad policial, abandono presupuestal, captura criminal y el dilema de la militarización frente a las policías locales.

¿Podemos construir seguridad en México sin fortalecer a las policías municipales y estatales?

Esta es una de las preguntas centrales que aborda el nsayo monográfico del investigador Arturo Arango Durán: “El Eslabón Roto de la Seguridad en México”, un análisis institucional, presupuestal y criminológico sobre la crisis estructural que enfrentan las corporaciones policiales locales.

México exige resultados en materia de seguridad, pero persiste una contradicción de fondo: mientras se destinan enormes recursos a las estructuras federales y militares, cientos de municipios carecen de corporaciones policiales propias y miles de agentes trabajan en condiciones de precariedad, con deficiencias de equipamiento, capacitación, salarios y protección social.

La captura se concretó el pasado 4 de noviembre en calles de la CDMX. Crédito: SSC

El documento analiza siete grandes dimensiones de esta problemática:

🔹 Fragmentación territorial: más de 500 municipios sin una corporación policial preventiva propia.

🔹 Precariedad policial: salarios, equipamiento, infraestructura, salud y condiciones laborales de los agentes.

🔹 Profesionalización: deficiencias en capacitación, certificación policial y actuación como primer respondiente dentro del Sistema Penal Acusatorio.

🔹 Captura criminal de las instituciones: revisión de casos emblemáticos, desde Iguala y Ayotzinapa hasta las intervenciones policiales y el Operativo Enjambre.

Los adolesentes, presuntamente integrantes del grupo delictivo anti Unión (Tepito) fueron arestados mientras portaban droga y metralletas Foto: SSC CDMX

🔹 El dilema presupuestal: la desaparición del FORTASEG, la distribución de recursos y la creciente dependencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

🔹 Desigualdad regional: cuatro realidades policiales distintas que requieren soluciones diferenciadas.

🔹 Reconstrucción institucional: una propuesta de política pública estructurada en seis ejes estratégicos para refundar las policías en México.

La tesis central es contundente:

La seguridad pública no puede construirse exclusivamente desde arriba, mediante despliegues federales y militares. Necesita instituciones locales capaces, profesionales, dignificadas, supervisadas y vinculadas con sus comunidades.

Su captura se llevó a cabo después de dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. (X @PabloVazC)

No se trata de elegir entre Fuerzas Armadas y policías locales. Se trata de comprender que sus funciones son diferentes y que la presencia federal no puede sustituir permanentemente las capacidades de prevención, proximidad, investigación y atención de los problemas cotidianos de seguridad.

Tampoco podemos seguir reduciendo el problema a la corrupción policial sin analizar las condiciones institucionales, presupuestales y políticas que favorecen la infiltración y captura de las corporaciones.

La paz duradera requiere reconstruir los cimientos del sistema de seguridad pública.

Foto: SSC-CDMX