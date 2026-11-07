Aleco Irarragorri presume su cábala a Ángel de Oro y Niebla Roja del CMLL previo al triunfo de Santos Laguna sobre el Atlante

Ángel de Oro y Niebla Roja conocieron el ritual del presidente antes de que los Guerreros consiguieran una victoria de 2-0 ante Atlante.

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Santos Laguna atraviesa un momento importante en su intento por regresar a la Liguilla del futbol mexicano y su presidente, Aleco Irarragorri, no oculta la ilusión que le genera el rendimiento de los Guerreros. Antes del compromiso frente al Atlante, el joven directivo protagonizó un encuentro especial con dos figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL): Ángel de Oro y Niebla Roja, a quienes compartió uno de los rituales que realiza antes de cada partido.

Los hermanos Chávez, actuales campeones mundiales de parejas del CMLL y reconocidos aficionados del conjunto lagunero, aprovecharon su encuentro con el dirigente para intercambiar muestras de apoyo. Durante la convivencia, Aleco les explicó cómo realiza su particular cábala, conocida entre los seguidores del equipo como la doble persignada, un gesto religioso que repite antes de que Santos salte a la cancha.

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(Ilustración: Jesús Aviles /Instagram @angeldeorocmll)

Los luchadores prestaron atención a la explicación del presidente y también le entregaron una máscara como obsequio, en una muestra de la cercanía que existe entre los representantes de la lucha libre y el equipo de La Comarca. La reunión llamó la atención por la conexión de los tres personajes con la región lagunera y su afición por los Guerreros.

La cábala de Aleco Irarragorri llega al CMLL

(Instagram / angeldeorocmll)

La imagen de Aleco compartiendo su ritual con Ángel de Oro y Niebla Roja rápidamente destacó por tratarse de una tradición que el directivo ha convertido en parte de su identidad durante los encuentros de Santos Laguna.

(Instagram / angeldeorocmll)

Los Hermanos Chávez también dejaron ver su respaldo al conjunto verdiblanco, pues más allá de su actividad como luchadores profesionales, mantienen un vínculo especial con el equipo de su tierra.

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El dirigente lagunero reconoció los retos que ha enfrentado la institución y dejó claro que su principal objetivo es conquistar otro campeonato de Liga MX.

La convivencia ocurrió antes del enfrentamiento contra Atlante, compromiso en el que Santos consiguió una victoria por marcador de 2-0 que le permitió mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final del Apertura 2026.

Santos Laguna vence al Atlante y mantiene viva la ilusión de la Liguilla

(X / Santos Laguna)

El equipo dirigido por el proyecto deportivo de los Guerreros consiguió tres puntos importantes en el encuentro correspondiente a la jornada 16. Sin embargo, el resultado no fue sencillo, especialmente porque los Potros tuvieron que afrontar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.

(X / Santos Laguna)

La situación cambió apenas al minuto 12, cuando el defensor argentino Aarón Quiros recibió la tarjeta roja y dejó al conjunto azulgrana en inferioridad numérica. Pese a esa desventaja, Atlante no renunció a buscar el arco contrario y consiguió generar algunas oportunidades que pusieron a prueba a Carlos Acevedo.

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(X / Santos Laguna)

El guardameta santista respondió con intervenciones importantes y terminó siendo uno de los elementos destacados de su equipo durante el compromiso.

La primera anotación llegó al minuto 62, cuando Ezequiel Bullaude encontró el espacio para habilitar a Tahiel Jiménez. El atacante apareció por el costado izquierdo, ingresó al área y resolvió con un remate de media vuelta para romper el empate.

(X / Santos Laguna)

Más adelante, al 77′, Esteban Lozano amplió la diferencia con un disparo potente que terminó pasando entre las piernas del guardameta Óscar Jiménez. De esta manera, Santos aseguró el 2-0 y consiguió un triunfo fundamental para continuar con sus aspiraciones de clasificación.

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Aleco Irarragorri tiene la mira puesta en el séptimo campeonato

El directivo permaneció hospitalizado por una intervención en la vesícula biliar, pero mantuvo contacto con el equipo durante los días previos al compromiso.

El buen momento futbolístico también ha generado entusiasmo en la dirigencia santista. Aleco Irarragorri ha impulsado el movimiento denominado Color Esperanza, una iniciativa con la que busca recuperar la ilusión de los aficionados y fortalecer la conexión con la institución.

No obstante, uno de los aspectos que generó comentarios fue la asistencia al Estadio Azteca. El presidente había anticipado que habría una importante presencia de seguidores verdiblancos para acompañar al equipo, pero la convocatoria estuvo lejos de representar la invasión que esperaba, situación que provocó distintas reacciones y burlas en las redes sociales.

A pesar de ello, el directivo mantiene la confianza en el proyecto y tiene claro que el objetivo principal es devolver a Santos a los primeros planos del futbol mexicano.

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“Estoy muy bien y con los pies en la tierra, vamos partido a partido. Primero la 7 y después vamos por la 8”, expresó Aleco Irarragorri al diario Récord.

El presidente también reconoció que los dos años anteriores representaron una etapa complicada para la institución, marcada por diferentes desafíos deportivos y administrativos.

Por ahora, Santos Laguna continúa enfocado en conseguir su boleto a la Liguilla. Mientras tanto, Aleco mantiene su tradicional persignada antes de cada compromiso, una cábala que ya compartió con dos campeones del CMLL y que forma parte de su particular manera de acompañar a los Guerreros.