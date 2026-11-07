Agenda deportiva hoy sábado 7 de noviembre: Liga MX, Mexicanos en Europa y actividad tricolor en los JJOO de Dakar 2026

Varios encuentros esenciales para la Liguilla del futbol mexicano se llevarán a cabo este sábado. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El calendario deportivo de este sábado 7 de noviembre se presenta como una auténtica fiesta para los aficionados alrededor del planeta, con un protagonismo estelar de atletas y clubes mexicanos.

En el balompié nacional, el Apertura 2026 entra en su fase más crítica con una Jornada 16 que definirá boletos directos a la Liguilla y plazas de clasificación; al mismo tiempo, los representantes aztecas en el deporte olímpico e internacional encaran pruebas de alta exigencia, mientras los gigantes de Europa sostienen batallas directas en las ligas más seguidas del orbe.

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El técnico azteca tendrá uno de los enfrentamientos más complicados de su temporada. (EFE)

Liga MX: choques de alto voltaje con boleto a la Fiesta Grande

La penúltima jornada de la fase regular del fútbol mexicano ofrece este sábado una cartelera vibrante donde ningún equipo puede especular con el marcador:

Toluca vs. Monterrey (19:00 horas - Centro de México | Canal 5, TUDN, ViX Premium): El Estadio Nemesio Diez se viste de gala para un enfrentamiento entre dos de las plantillas más completas del país. Los Diablos Rojos de Antonio «Turco» Mohamed, posicionados en el quinto puesto con 24 puntos, necesitan la victoria para sellar de forma matemática su pase directo a los cuartos de final. Por su parte, los Rayados de Matías Almeyda se presentan en el noveno peldaño (21 puntos) con la urgencia imperiosa de sumar tres unidades si no quieren poner en riesgo su permanencia en zona de clasificación, en una cancha donde no ganan desde hace cinco años.

Tigres UANL vs. Cruz Azul (19:00 horas - Centro de México | ViX, Azteca 7): En el Volcán de San Nicolás de los Garza, Tigres recibe a la Máquina de Cruz Azul en un duelo directo por los cuatro primeros lugares de la tabla. El poderío ofensivo regiomontano pondrá a prueba la solidez táctica celeste en un choque que suele tener ritmo de Liguilla adelantada.

Pumas UNAM vs. América (21:05 horas - Centro de México | Canal 5, TUDN, ViX Premium): El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de una nueva edición del Clásico Capitalino. Los auriazules buscarán hacer valer su condición de local y propinar un golpe de autoridad ante las Águilas, que llegan con bajas sensibles por lesión pero obligadas por su historia a pelear la cima de la competencia.

Atlas vs. Pachuca (17:00 horas - Centro de México | ViX):En el Estadio Jalisco, Zorros y Tuzos abren la jornada sabatina en un compromiso donde los hidalguenses intentan aferrarse a sus últimas opciones de clasificación.

La máquina quiere llevarse el liderato del campeonato. (CRUZ AZUL )

Fútbol Internacional: Premier League, LaLiga, Serie A y Ligue 1

En el Viejo Continente, el calendario de sábado no da tregua con partidos trascendentales en las ligas de mayor jerarquía:

LaLiga (España): El plato fuerte es la visita del Real Madrid al Valencia en Mestalla (14:00 horas CDMX / 21:00 locales). Un choque con alto voltaje histórico y ambiental donde los merengues buscan no ceder terreno en la cima, pero se verán las caras contra un cuadro de Javier Aguirre que quiere llevarse los tres puntos. Más temprano, destacan el Osasuna vs. Athletic Club y el Espanyol frente al Deportivo La Coruña.

Premier League (Inglaterra): El Manchester City visita al Nottingham Forest (11:30 horas CDMX) en una plaza siempre incómoda para los de Pep Guardiola. Además, el Arsenal se mide al Hull City y Fulham recibe al Newcastle United en Londres.

Bundesliga (Alemania): El Bayern Múnich visita al Mainz 05 , mientras que el Borussia Dortmund choca ante el Elversberg y el RB Leipzig recibe al Augsburgo en la franja matutina (08:30 horas CDMX).

Serie A (Italia): La Roma recibe al Sassuolo en el Estadio Olímpico de la capital italiana (13:45 horas CDMX), mientras que Parma y Bologna protagonizan un intenso derbi regional.

Ligue 1 (Francia): El París Saint-Germain salta a la cancha del Parque de los Príncipes para enfrentarse al Troyes (14:05 horas CDMX).

Los merengues tienen la oportunidad de sumar unidades en su visita a Valencia. (REUTERS/Pablo Morano)

MLS y Play-offs: El fútbol norteamericano no para

La Major League Soccer vive un sábado cargado de compromisos simultáneos. El Inter Miami de Lionel Messi se mide a Charlotte FC en la Conferencia Este, mientras que en la Conferencia Oeste, San Diego FC choca frente a Sporting Kansas City y Seattle Sounders recibe a Los Angeles FC, duelos donde el talento y la presencia de jugadores del área de Concacaf marcan la pauta rumbo a la disputa por la MLS Cup.

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Deporte Olímpico y Polideportivo: Mexicanos en el Escenario Mundial

Juegos Olímpicos de la Juventud: La delegación azteca en acción

En el plano polideportivo internacional, la juventud mexicana afronta una jornada de altísima exigencia competitiva en diversos frentes:

Tiro con Arco: Maya Casas y Diego Góngora entran a la línea de tiro en las rondas clasificatorias individuales y por equipos mixtos, una de las disciplinas donde México históricamente impone condiciones a nivel continental y global.

Básquetbol 3x3 Femenil: El combinado nacional integrado por Vania González, Victoria Hernández, Maya Pimentel y Yania Valverde disputa una doble jornada crucial: primero enfrentando a Chinese Taipei (09:00 horas CDMX) y más tarde midiéndose ante la selección de Chile (10:50 horas CDMX).

Boxeo: Cuatro pugilistas tricolores suben al ring en las rondas eliminatorias: Atena Juárez en la rama femenil, acompañada por Alan Ocampo, Víctor Rocha y Jorge Luis Nieblas en sus respectivas divisiones de peso, buscando asegurar su pase a la zona de medallas.

Gimnasia Artística: Lorenzo Zaragoza, Hugo Pérez, Saúl Valenzuela, Francia Zolorzábal, Sophia García y Camila Valdespino saltan a los aparatos en las rondas de clasificación general y por equipos.

Lucha de Playa: La representante mexicana María José Paz entra a las colchonetas en las rondas eliminatorias en busca del podio.

La delegación azteca hace una nueva aparición en la justa. (Conade)

Béisbol: Liga Mexicana del Pacífico (LMP)

El «Rey de los Deportes» en México vive una jornada electrizante en los diamantes del circuito invernal de la Liga Mexicana del Pacífico:

Tomateros de Culiacán vs. Naranjeros de Hermosillo: La rivalidad más encarnizada de la pelota invernal vive un nuevo episodio en territorio sinaloense.

Venados de Mazatlán vs. Charros de Jalisco: Serie clave en el puerto donde el pitcheo y la ofensiva tapatía se miden palmo a palmo.

Algodoneros de Guasave vs. Yaquis de Ciudad Obregón / Cañeros de Los Mochis vs. Águilas de Mexicali: Duelos que definen el standing rumbo a la repartición de puntos de la primera vuelta de la campaña 2026-2027.

El conjunto jalisciense quiere llegar de nuevo a una final. (Instagram: Charros de Jalisco)

Baloncesto y Automovilismo

NBA: La magia de la NBA se apodera este sábado 7 de noviembre de la capital azteca con la celebración del NBA Mexico City Game 2026 en la Arena CDMX, donde los Denver Nuggets de Nikola Jokić se miden ante los Indiana Pacers de Tyrese Haliburton y Pascal Siakam a las 16:00 horas (tiempo del centro de México). Este choque oficial de temporada regular representa el partido número 35 de la liga estadounidense en territorio mexicano y marca una cita de alta intensidad en la que Denver busca refrendar su jerarquía ante unos Pacers que disputan por primera vez un encuentro por los puntos en la Ciudad de México, todo ante más de 20 mil aficionados y con transmisión en vivo por ESPN, Disney+ y NBA League Pass.

Automovilismo: En el marco del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1,Sergio ‘Checo’ Pérez encara este sábado 7 de noviembre una sesión de clasificación clave en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), programada a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), a través de la señal de Sky Sports y F1TV Pro, tras completar los ensayos libres matutinos. El piloto tapatío llega a la qualy con la consigna de ajustar el balance de su monoplaza y encontrar ritmo de una sola vuelta en un trazado histórico que suele ser impredecible por el clima, con la meta de librar los primeros cortes eliminatorios para asegurarse un puesto competitivo en la parrilla del domingo que le permita salir a pelear la zona de puntos en la carrera de Interlagos.