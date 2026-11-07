Ministro de Defensa atribuyó al ELN el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar: habría sido represalia por la captura de alias Carrito

Según el ministro, alias Carrito es señalado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó y responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental del ELN (@mindefensa/X-captura de pantalla X)

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El ataque con explosivos que ocurrió sobre el mediodía del sábado 7 de noviembre contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, fue atribuido por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el funcionario, la acción armada habría sido una represalia por la captura de alias Carrito, señalado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó de esa organización guerrillera.

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El atentado fue ejecutado mediante aeronaves no tripuladas o drones acondicionados con dispositivos explosivos y estuvo dirigido contra las instalaciones militares. Tras conocerse lo ocurrido, el Ejército Nacional activó los protocolos de seguridad y comenzó las verificaciones para establecer las afectaciones ocasionadas por la acción.

El último reporte entregado por el Ejército Nacional registró tres personas fallecidas y 47 lesionadas, de las cuales 16 presentaban heridas de gravedad. Los afectados fueron remitidos a diferentes centros asistenciales del municipio y de Bucaramanga, donde reciben atención médica.

El ministro de Defensa anunció que se desplegarán todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables, y llevarlos ante la justicia (@mindefensa)

En su pronunciamiento, el general (r) Jorge Eduardo Mora López condenó el atentado y expresó su rechazo por las consecuencias que dejó entre los militares. “Condenamos con absoluta contundencia este acto de barbarie y sevicia terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La violencia desmedida de estos criminales, que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos, constituye una atrocidad que indigna y merece el rechazo de toda Colombia”, señaló el ministro.

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Sobre las represalias que habría tomado el grupo armado, señaló. “Este ataque sería una represalia del ELN por la captura de alias Carrito, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

Finalmente, el ministro aseguró que se desplegaron todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia: “No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos”.

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Ministro de Justicia también rechazó el atentado y anunció acciones

El ataque fue perpetrado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, que fueron dirigidas contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur (captura de pantalla @AyitoMendez/X-@julianepherra8/X)

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se sumó a los pronunciamientos de rechazo y manifestó su solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y los integrantes de la fuerza pública. En un comunicado, calificó el ataque como una acción criminal contra quienes tienen la misión de defender al país.

“Atacar a quienes defienden a Colombia es un acto criminal. (...) Bajo el liderazgo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Gobierno nacional mantiene su determinación de enfrentar a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado”, señaló.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también rechazó el atentado y manifestó su solidaridad con los militares heridos, sus familias y los integrantes de la fuerza pública (@MinjusticiaCo)

El presidente Abelardo de la Espriella también condenó el atentado y expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y los uniformados heridos. Además, aseguró que dispuso la atención y el acompañamiento necesarios para las víctimas y anunció que ordenó a la fuerza pública intensificar las operaciones para identificar y capturar a los responsables, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios afectados. “¡A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retroceder!”, manifestó.

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También insistió en que no habrá tregua para quienes participaron en el atentado y concluyó su mensaje con la siguiente advertencia: “¡En la Patria Milagro, el terrorismo no tiene cabida y la autoridad se respeta!”

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido y la atención a los lesionados, las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del ataque contra el cantón militar en Bolívar.