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Un hombre con un arma de fuego mata a cinco personas en una de las principales plazas de Cracovia: hay decenas de heridos

“La policía está investigando los motivos y todas las circunstancias del ataque”, ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk

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Al menos cinco personas han muerto y varias docenas han resultado heridas en un tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia, en el sur de Polonia, según ha informado este sábado la policía polaca, que investiga las circunstancias del hecho. El hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de la localidad y comenzó a disparar al azar a transeúntes, según la información de las autoridades.

El presunto autor recibió disparos de los agentes en el lugar y ha sido trasladado al hospital. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha comentado en sus redes sociales que “la policía está investigando los motivos y todas las circunstancias del ataque”. “El ministro del Interior me mantiene informado sobre la situación en Cracovia tras el trágico tiroteo”, ha añadido.

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Un periodista de la AFP que asistió al suceso ha hecho un relato de los hechos: sobre las 15 horas de la ciudad polaca, el hombre irrumpió en un vehículo en la principal plaza del centro de la ciudad, muy concurrida en fin de semana, y empezó a disparar “al azar”. El periodista vio personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y policías armados. La policía había señalado anteriormente en un comunicado que varios agentes figuran entre los heridos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó “un tiroteo trágico”, mientras que el presidente de la república, Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación”. “Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, publicó Nawrocki en X. “La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta”, subrayó.

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La policía acordona una zona tras un tiroteo en la Plaza Principal del Mercado de Cracovia. (Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/vía Reuters)
La policía acordona una zona tras un tiroteo en la Plaza Principal del Mercado de Cracovia. (Jakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/vía Reuters)

Uno de los países europeos con menos tiroteos masivos

Hasta ahora, Polonia se ubicaba entre los países europeos con menor incidencia de violencia armada, de acuerdo con las estadísticas policiales. Entre 2000 y 2025 no se contabilizó en el país ningún tiroteo masivo, entendido como un incidente con al menos cuatro víctimas fatales —sin contar al agresor— en un plazo de 24 horas, según el informe Global Mass Shooting Factsheet elaborado por el Rockefeller Institute.

El dato contrasta con la situación de otros países de desarrollo humano “muy alto” analizados en el mismo estudio. En ese grupo de 73 naciones se registraron 99 tiroteos masivos en el período mencionado, con un saldo de 804 muertos y 665 heridos por disparos. Solo Estados Unidos, que no forma parte de esa comparación directa por tratarse de un caso aparte en el informe, acumuló 121 episodios de este tipo, con 943 víctimas fatales y 1.095 heridos.

Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia. (Europa Press)
Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia. (Europa Press)

El episodio más cercano a un tiroteo de relevancia pública ocurrió en mayo de 2019, cuando un estudiante hirió a dos personas dentro de un establecimiento educativo. El agresor utilizó un arma de pólvora negra sin licencia, junto con fuegos artificiales.

La escasa frecuencia de estos hechos se vincula con el nivel de tenencia de armas en Polonia. El país cuenta con aproximadamente 2,5 armas de fuego civiles cada 100 habitantes, una proporción que lo coloca en el puesto 167 entre las naciones más armadas del mundo. Menos del 0,8% de los ciudadanos posee un permiso vigente para portar armas.

Con información de agencias. Noticia en ampliación

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