Crece la lista negra del SAT: incluye a 92 contribuyentes vinculados con factureras

El SAT ha ampliado su lista negra de contribuyentes ligados a factureras. Crédito: Bloomberg / Miguel Báez

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Esta semana se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a 92 contribuyentes a su lista negra al identificar que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes.

La dependencia a cargo de Antonio Martínez Dagnino detalló que 76 de los 92 contribuyentes han sido identificados como individuos o empresas que facturan operaciones simuladas.

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SAT amplía su lista negra de contribuyentes vinculados con factureras

Lo anterior, porque no ofrecieron ninguna documentación que los desvirtúe de los hechos señalados, toda vez que se les notificó previamente mediante el buzón tributario.

Todo lo contrario ocurrió con los 16 contribuyentes restantes, quienes sí presentaron argumento o pruebas; sin embargo, desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción de simulación de operaciones.

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¿Quiénes destacan en el nuevo listado de la autoridad fiscal?

Cabe señalar que entre los contribuyentes señalados destacan empresas con actividades en comercio al por menor; servicios de consultoría en administración; bufetes jurídicos y servicios de contabilidad y auditoría; agencias de publicidad; comercialización de diésel y gasolina; etcétera.

Además, la dependencia enfatizó que del total de contribuyentes en la mira, 15 registraron su domicilio fiscal en la Ciudad de México y nueve en el Estado de México. Mientras que el resto de empresas factureras se ubican en entidades como Morelos, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Nayarit y Campeche.

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Asimismo, del total de contribuyentes señalados, la autoridad fiscal precisó que 65 fueron identificados como personas morales y 27 como físicas. Las compañías que más destacan son:

ASFALTOS Y AGREGADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

ALSA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.

BLACKCOMER, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS MARVI, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO UMBELA, S.A.S. DE C.V.

GRUPO COMERCIAL DE MEXICO OLAN, S.A. DE C.V.

Es importante señalar que el listado completo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), conforme a la ley, luego de que los 92 contribuyentes en cuestión incumplieron con el artículo 69-B del Código Fiscal.

¿Cuáles son las medidas contra la evasión fiscal que ha implementado el SAT?

De acuerdo con datos de la propia autoridad fiscal, al cierre del tercer trimestre de 2026 registró a 15 mil 013 contribuyentes que incumplieron el artículo 69-B, mientras que 13 mil 712 permanecen de forma definitiva en su lista negra.

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El SAT también registró a 198 mil 980 contribuyentes incumplidos a quienes canceló el uso de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por infringir con sus créditos fiscales. A otros 161 mil 605 les restringió el uso de sellos digitales con base en la Ley de Transparencia.

Mientras que al cierre de septiembre de 2026, la autoridad fiscal contabilizó 921 mil 534 contribuyentes incumplidos. La cifra incluye los casos del artículo 69-B, créditos fiscales, sentenciados y no localizados.

Antonio Martínez, titular del SAT, trata de calmar la preocupación de las empresas de EEUU. Crédito: SAT

SAT apuesta por fortalecer la recaudación tributaria del país

Con estas acciones de fiscalización y el combate a empresas que simulan operaciones o facturaciones, el SAT se ha puesto como objetivo fortalecer la recaudación tributaria del país, ya que la proporción respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de la economía nacional no logra superar el 16 por ciento.

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En el acumulado a septiembre de 2026, la autoridad fiscal contabiliza 4.293 billones de pesos en ingresos tributarios. De ese total, 2.205 billones corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR), 1.336 billones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 502 mil 906 millones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con el objetivo de fortalecer la recaudación fiscal, el SAT incluyó en su lista negra a otros 92 contribuyentes vinculados con empresas factureras.