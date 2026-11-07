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Checo, contra todo en Brasil: una sanción lo obliga a remontar desde el fondo de la parrilla

El mexicano sufrió una penalización de 30 puestos en la clasificación al tomar nuevos componentes del motor en Interlagos

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez reconoció las dificultades que enfrentó en la Qualy. Crédito: Néstor Hernández / Infobae México
El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez reconoció las dificultades que enfrentó en la Qualy. Crédito: Néstor Hernández / Infobae México
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Sergio Checo Pérez decidió utilizar nuevos componentes de motor en São Paulo, Brasil, con la expectativa de sumar sus primeros puntos de la temporada 2026 en una pista impredecible por los cambios climáticos que suelen rodear el circuito de Interlagos.

El piloto mexicano asumió el riesgo rumbo al Gran Premio de Brasil para que la escudería Cadillac consiga sus primeros puntos en la Fórmula Uno durante su temporada de debut, pese a la sanción que lo obligará remontar en la vigésima carrera del calendario oficial.

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Los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) informaron que Sergio Pérez utilizó tres elementos adicionales en la unidad de potencia de su auto Cadillac durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Interlagos. El reporte identifica el quinto motor de combustión interna, el quinto turbocompresor y la cuarta MGU-K del monoplaza número 11.

La autoridad automovilística determinó que los cambios infringen los artículos B8.2.2 y B8.2.3 del Reglamento de la Fórmula Uno. Por lo tanto, Pérez Mendoza recibió una penalización de 30 puestos en la parrilla para la siguiente carrera en São Paulo.

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En su reporte, la FIA explica que cada uno de los tres componentes fuera de la asignación anual implica un castigo de 10 posiciones. La suma de las sanciones deriva a los 30 lugares que perderá Checo Pérez antes de la competencia de este domingo 8 de noviembre.

El documento precisa que la posición final del tapatío en la parrilla quedará sujeta a su resultado en la caótica clasificación de este sábado, que estuvo marcada de una fuerte tormenta que alargó la sesión en Interlagos.

¿En qué lugar saldrá Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil?

El volante mexicano, Sergio Checo Pérez, partirá desde la vigésimo primera posición, penúltima, en el Gran Premio de Brasil 2026 tras su resultado final en la clasificación de este sábado pese a la sanción de 30 puestos por por incorporar nuevos componentes en la unidad de potencia.

Checo fija la atención en remontar este domingo ante la probabilidad de lluvia en Interlagos para que la escudería Cadillac Fórmula One Team añada sus primeros puntos del campeonato de constructores en la Fórmula Uno.

La prioridad de Sergio Pérez en la arrancada será evitar cualquier contacto con alguno de los competidores. Salir vigésimo primero lo coloca en medio de pilotos que también buscan recuperar posiciones.

El trazado de Interlagos concentra buena parte de la acción en el primer sector. La S de Senna ofrece una posibilidad de adelantamiento, pero también castiga los frenados tardíos y las trayectorias cerradas. Pérez necesita leer el movimiento del grupo antes de arriesgar el monoplaza.

La salida puede definir el tono de toda la tarde. Si gana varias posiciones sin castigar los neumáticos ni tocar el auto, Cadillac puede abrir opciones estratégicas. Si queda atrapado detrás de vehículos más lentos, el equipo tendrá que valorar una parada temprana o esperar una neutralización.

El mexicano suele construir sus carreras a partir del manejo de neumáticos. Esa capacidad adquiere mayor peso cuando sale desde atrás. No basta con intentar rebasar en cada vuelta: debe administrar las llantas para tener ritmo cuando los rivales comiencen a perder adherencia.

Pérez requiere paciencia durante los primeros giros. Un ataque sin control puede elevar la temperatura de los neumáticos y quitarle rendimiento en el tramo donde necesita aprovechar su mayor velocidad. La remontada no depende de un solo rebase, sino de una sucesión de decisiones.

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