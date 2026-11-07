Fidel Kuri pierde nuevo amparo por la desafiliación en el futbol mexicano: qué significa esto para los Tiburones del Veracruz

El club veracruzano permanece sin participación desde hace casi siete años, mientras la sentencia no impide nuevas franquicias, compras de plazas o proyectos empresariales para devolver competencia. (X/ @ClubTiburones)

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El nombre de los Tiburones Rojos del Veracruz volvió a aparecer en los tribunales, lejos del Luis “Pirata” Fuente y de una afición que espera desde 2019 una señal sobre el regreso del futbol profesional al puerto.

Esta vez, el intento de Fidel Kuri Grajales por revertir la desafiliación del club sufrió otro freno judicial. Un tribunal federal confirmó el sobreseimiento del amparo promovido por el expropietario contra la Federación Mexicana de Futbol.

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El fallo judicial deja intacta la desafiliación de los Tiburones Rojos sin entrar a la revisión de fondo de los acuerdos de 2019. (Foto de archivo)

El fallo dejó intacta la exclusión del equipo en este expediente, aunque no resuelve otros conflictos que Kuri mantiene o ha anunciado en frentes distintos.

El amparo de Kuri no abrió la revisión de los acuerdos dentro de la FMF

La controversia se relaciona con los acuerdos aprobados por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol durante las sesiones del 3 y 4 de diciembre de 2019, que llevaron a la desafiliación de los Tiburones Rojos.

El caso corresponde al amparo en revisión 543/2025 , derivado del juicio 733/2023 , con el que Kuri intentó cuestionar las determinaciones de la FMF .

El Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz decretó el sobreseimiento el 29 de septiembre de 2023 , al considerar que las decisiones de la FMF no podían tratarse como actos de autoridad para efectos de un juicio de amparo .

Tras ese primer revés, Fidel presentó un recurso de revisión. El expediente fue turnado en enero de 2026 al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito .

Según los datos publicados sobre el proceso, el tribunal colegiado confirmó el sobreseimiento el 6 de noviembre de 2026, lo que mantuvo la decisión de primera instancia.

Un tribunal federal confirma el sobreseimiento del amparo promovido por Fidel Kuri contra la Federación Mexicana de Futbol. (Foto: Twitter)

De esta manera, el resultado no implica que el tribunal haya validado o invalidado la desafiliación de los Tiburones Rojos. La información sobre el expediente apunta a que la discusión se detuvo antes de esa etapa: el recurso de Kuri no fue considerado la vía jurídica adecuada para cuestionar los acuerdos de la FMF.

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El revés judicial no responde qué pasará con el futuro de los Tiburones Rojos

La resolución representa un revés para Fidel Kuri porque la herramienta legal que mantuvo abierta para cuestionar la exclusión del equipo ya no prosperó. Eso no permite afirmar que todas sus opciones jurídicas hayan terminado ni que tenga impedida cualquier participación futura en el futbol.

La consecuencia inmediata es que la desafiliación de 2019 permanece sin modificación dentro de este procedimiento y que los Tiburones Rojos continúan fuera de las competencias profesionales.

El amparo no determina si una nueva franquicia podría instalarse en Veracruz , si un grupo empresarial podría adquirir o trasladar una plaza, ni si la FMF aprobaría un eventual regreso del futbol profesional al estado.

Tampoco existen elementos suficientes, dentro de la información disponible, para asegurar que los derechos del nombre Tiburones Rojos de Veracruz hayan sido cedidos formalmente a una autoridad o que exista un proyecto definido para su utilización.

La sentencia se limita al recurso presentado por Kuri contra la Femexfut. No establece una prohibición general sobre futuros proyectos deportivos ni resuelve asuntos corporativos, comerciales o de propiedad intelectual.

La afición de Veracruz acumula casi siete años de espera por el retorno del futbol profesional al puerto. (FOTO: ILSE HUESCA /CUARTOSCURO.COM)

Para la afición veracruzana, el resultado prolonga una ausencia que comenzó hace casi siete años. El fallo no dibuja una ruta de regreso para el club; sólo confirma que esta vía judicial no modificó la decisión tomada por la FMF.

La demanda por 120 millones de dólares avanza por una ruta distinta

El desenlace del amparo se conoció días después de que Fidel Kuri anunciara una posible acción contra Ricardo Salinas Pliego y Arrendadora Azteca por aproximadamente 120 millones de dólares.

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La cifra anunciada corresponde al monto que Kuri pretende reclamar por presuntos daños personales , económicos y patrimoniales . No se trata de una indemnización concedida por un tribunal.

El empresario relacionó esa eventual demanda con el proceso penal por presunto fraude procesal que enfrentó y que fue cerrado en mayo de 2026 , cuando se dejó sin efectos la vinculación a proceso.

Fidel permaneció privado de la libertad durante dos años y nueve meses en ese expediente.

La posible reclamación contra Salinas Pliego y Arrendadora Azteca tiene hechos y argumentos distintos al amparo contra la FMF.

El expropietario del club veracruzano permaneció privado de la libertad durante dos años y nueve meses por una acusación penal que concluyó en 2026. (FOTO: ILSE HUESCA/CUARTOSCURO.COM)

El amparo cerró una de las rutas que Fidel Kuri utilizó para discutir la desafiliación, pero no despejó el panorama completo alrededor de los Tiburones Rojos. Mientras cualquier regreso del futbol profesional a Veracruz depende de decisiones ajenas a este expediente, el empresario mantiene abiertos otros frentes.