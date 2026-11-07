Movimiento Ciudadano se lanza contra el PRI por no votar a favor del presupuesto para sanear agua

Jorge Álvarez Máynez exhibió que la iniciativa para que Jalisco obtenga el presupuesto suficiente dirigido a la atención de la problemática de agua, será votada en contra por la bancada del PRI. (Crédito: MC)

Guardar

La discusión del Presupuesto de Egresos 2027 abrió un nuevo frente de confrontación entre Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El dirigente emecista, Jorge Álvarez Máynez, cuestionó a los priistas por realizar protestas relacionadas con la crisis hídrica de Jalisco mientras, de acuerdo con MC, no respaldan los recursos presupuestales destinados a atender el problema.

La disputa ocurre en medio de una emergencia por la contaminación del agua en Guadalajara y de los reclamos ciudadanos por contar con un suministro limpio y constante.

PUBLICIDAD

Álvarez Máynez acusa al PRI de convertir la crisis del agua en un espectáculo político

A través de un video publicado en redes sociales este 6 de noviembre, Álvarez Máynez explicó que integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano sostuvieron reuniones en San Lázaro con representantes de otras fuerzas políticas para dialogar sobre las necesidades del país, particularmente sobre la crisis hídrica que afecta a Jalisco.

En ese contexto, el dirigente emecista lanzó críticas contra el PRI por las acciones que sus legisladores realizaron en octubre, cuando llevaron agua sucia a las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

En su mensaje, cuestionó que los problemas de los habitantes se conviertan en motivo de confrontaciones partidistas y señaló:

“Hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realizar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa a la gente”.

PUBLICIDAD

También calificó la actuación de los priistas como una expresión de confrontación política y aseguró que MC continuará apostando por propuestas y alternativas para atender las demandas ciudadanas.

El dirigente insistió en que el objetivo debe ser garantizar que los habitantes de Jalisco tengan acceso a un servicio adecuado: “La gente de Jalisco merece agua y agua limpia y agua constante”.

Movimiento Ciudadano se lanza contra el PRI por no votar a favor del presupuesto para sanear agua. (RS)

Ivonne Ortega cuestiona al PRI por rechazar recursos para atender el problema

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, también se pronunció sobre la confrontación y puso el foco en la discusión del presupuesto para 2027.

A través de un mensaje en redes sociales, la legisladora cuestionó la postura que, según MC, mantiene el PRI frente a los recursos necesarios para atender la problemática hídrica en Jalisco.

PUBLICIDAD

“El PRI quiere votar en contra de que se resuelva el problema del agua en Jalisco: nos atacan exigiendo soluciones y nos atacan por dar soluciones”.

Ortega planteó una contradicción entre las exigencias públicas de los priistas para resolver la crisis y su posición ante las propuestas presupuestales que buscan atenderla.

Incluso lanzó una pregunta directa a sus adversarios políticos:

“¿No exigía el PRI presupuesto para resolver el problema en Jalisco?”.

La coordinadora emecista sostuvo que la discusión no debería quedarse en los señalamientos entre partidos, sino traducirse en decisiones que permitan resolver las necesidades de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Crisis del agua en Guadalajara mantiene la presión sobre las autoridades

El enfrentamiento entre MC y PRI ocurre mientras habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantienen sus reclamos por la calidad del agua que reciben en sus viviendas.

La problemática ha generado preocupación por las condiciones del suministro y obligó a las autoridades sanitarias de Jalisco a emitir recomendaciones preventivas. Entre ellas, se pidió evitar el uso de agua de la llave para beber, cocinar y preparar alimentos, además de utilizar agua de garrafón para estas actividades.

La crisis también ha provocado manifestaciones ciudadanas y cuestionamientos sobre la respuesta gubernamental.

Como parte de las acciones para atender el problema, el gobernador Pablo Lemus convocó a más de 80 especialistas, académicos, empresarios y representantes vecinales para construir alternativas de corto, mediano y largo plazo.

PUBLICIDAD

La intención anunciada fue establecer una ruta que permita mejorar el acceso al agua limpia en la entidad.