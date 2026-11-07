El Gobierno anunció presencia permanente de la fuerza pública en diez puntos críticos de la vía Panamericana: “La seguridad es una prioridad”

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó las medidas que adoptará el Gobierno nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana, tras los recientes atentados en el suroccidente del país - crédito Ministerio de Transporte

Guardar

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en la vía Panamericana, luego de los recientes ataques con explosivos registrados en este corredor estratégico que conecta diferentes regiones del suroccidente del país. Entre las decisiones adoptadas está el fortalecimiento de la presencia permanente de la fuerza pública en diez puntos considerados críticos, con el propósito de prevenir nuevos hechos delictivos y proteger a conductores, pasajeros y transportadores.

Los anuncios se realizaron este viernes 6 de noviembre, durante una reunión en Pasto, Nariño, encabezada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla. En el encuentro participaron representantes del sector transportador, gremios y autoridades, quienes expusieron sus preocupaciones por las condiciones de seguridad y el estado de la infraestructura vial en el departamento.

PUBLICIDAD

Presencia permanente y regreso de la línea #767

La medida se adopta en medio de una serie de ataques con explosivos que han afectado la movilidad y la seguridad en el suroccidente colombiano durante 2026. Entre los hechos registrados se encuentra el atentado ocurrido en abril en Cajibío, Cauca, donde un cilindro bomba y otros explosivos impactaron un autobús y vehículos particulares, dejando entre 14 y 21 personas fallecidas y decenas de heridos.

En septiembre, un campo minado instalado en el sector del Puente Mayo, sobre la vía Panamericana en Nariño, causó la muerte de un soldado profesional e hirió a otros uniformados. Posteriormente, en octubre, un vehículo cargado con explosivos destruyó el peaje El Bordo, en el sur del Cauca.

PUBLICIDAD

A estos hechos se sumó la detonación de una volqueta cargada con explosivos cerca de una estación de Policía en El Estrecho, Cauca, durante noviembre. El ataque dejó al menos una persona muerta y varios heridos.

El plan contempla la adquisición de drones, equipos antidrones y sistemas de cámaras conectados a la nube del Invías para facilitar el intercambio de información y la reacción de las autoridades ante situaciones de riesgo - crédito Ejército Nacional

En este contexto, las autoridades han señalado que, durante los últimos dos meses, la fuerza pública logró frustrar más de 12 atentados de gran magnitud y decomisar más de cuatro toneladas de explosivos en este corredor. La mayoría de estas acciones violentas han sido atribuidas a las disidencias de las Farc, particularmente a estructuras como el frente Carlos Patiño, vinculado a alias Iván Mordisco, y la estructura Franco Benavides.

PUBLICIDAD

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno es el regreso, durante noviembre, de la línea #767. Este servicio permitirá a los transportadores y demás usuarios de las carreteras consultar información de primera mano sobre el estado de las vías y reportar emergencias.

La ministra de Transporte se refirió a las acciones que se implementarán para atender las preocupaciones del sector. “Para este Gobierno la seguridad de los transportadores es una prioridad. No podemos permitir que quienes movilizan los productos, conectan las regiones y dinamizan la economía del país tengan que trabajar bajo amenazas. Estamos tomando decisiones concretas para protegerlos y recuperar la tranquilidad en nuestras carreteras”, señaló Elsa Noguera.

PUBLICIDAD

Gobierno destinará $228.442 millones para fortalecer la seguridad vial

Las autoridades atribuyen la mayoría de las acciones terroristas a las disidencias de las Farc, particularmente al frente Carlos Patiño, vinculado a alias Iván Mordisco, y a la estructura Franco Benavides - crédito redes sociales / X

En materia de seguridad, la ministra anunció una inversión de $228.442 millones, provenientes del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), para ejecutar el Plan Meteoro 2.0. Los recursos están dirigidos a fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de la fuerza pública en los corredores viales del país.

Los recursos se distribuirán en la adquisición de diferentes equipos y vehículos. El presupuesto contempla $36.825 millones para comprar 388 motocicletas y $123.449 millones para 166 camionetas blindadas. También se destinarán $7.546 millones a siete kits de blindaje y $60.622 millones a aproximadamente 25 vehículos tácticos, mediante un convenio entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Industria Militar (Indumil).

PUBLICIDAD

Según el comunicado, los procesos de licitación y contratación para adquirir estos elementos ya están en marcha. La inversión también estará acompañada por el fortalecimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, con mayores capacidades de vigilancia, control e inteligencia.

Adicionalmente, se contempla la adquisición de drones, equipos antidrones y sistemas de cámaras conectados a la nube del Invías. Estas herramientas permitirán compartir información con las autoridades y facilitar una reacción oportuna ante situaciones que representen riesgos para quienes transitan por las carreteras.

Mantenimiento de corredores viales de Nariño

En materia de infraestructura, se anunció el mantenimiento de los corredores Pasto-Buesaco-La Unión, Ipiales-Guachucal, Guachucal-El Espino y Cebadal-Pasto - crédito Colprensa

Las medidas presentadas en Pasto también incluyen intervenciones en la infraestructura vial del departamento. En coordinación con el Invías, el Gobierno anunció el inicio del mantenimiento de los corredores Pasto-Buesaco-La Unión, Ipiales-Guachucal, Guachucal-El Espino y Cebadal-Pasto. Asimismo, se informó que está en estudio la viabilidad técnica para iniciar las obras del corredor Pedregal-Tumaco, cuya intervención estará a cargo de Findeter.

PUBLICIDAD

Para 2027, el Gobierno priorizará el mantenimiento de los puentes Juanambú y Pajajoy, así como de la vía alterna. También se destinarán recursos para el corredor Pasto-El Estanquillo, ubicado sobre la vía Panamericana.

Sobre este último proyecto, la ministra anunció que se realizará una reunión en Popayán con el concesionario responsable del corredor, las autoridades locales y las comunidades, con el propósito de identificar los puntos que requieren mantenimiento prioritario mientras avanzan los estudios, los diseños y la construcción de las obras definitivas.

“Esta reunión no es un encuentro más. Queremos mantener una mesa de trabajo permanente con los transportadores, escuchar sus necesidades y hacer seguimiento a los compromisos. La seguridad de quienes recorren nuestras carreteras y el mejoramiento de la infraestructura son fundamentales para conectar las regiones y garantizar la competitividad del país”, concluyó Noguera.

PUBLICIDAD