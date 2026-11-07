Colombia

Denuncian paso irregular de motociclistas por el separador de la avenida Boyacá en Bogotá para evadir trancones: “Los cogieron de trocha”

En redes sociales, el concejal Juan David Quintero amplificó la denuncia de una ciudadana que registró el paso de varios vehículos por en medio de los árboles, en las cercanías del centro comercial Edén

La denunciante que filmó a los conductores afirmó que ya tienen un sendero hecho en la zona verde - crédito @JD_Quinteror/X
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Los trancones de Bogotá están impulsando a conductores capitalinos a buscar alternativas, incluso irregulares, de acuerdo a unos videos que están circulando en redes sociales que registraron el paso ilegítimo de numerosos motociclistas buscando atajos sobre la avenida Boyacá con calle 13, en pleno trancón.

A través de su perfil de X, el concejal de Bogotá Juan David Quintero se pronunció sobre la denuncia de que estos ciudadanos estarían aprovechando el separador verde del corredor vial como paso alterno, especialmente en el tramo del centro comercial El Edén, en el suroccidente de la ciudad.

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La grabación fue compartida por el cabildante junto con un mensaje en el que cuestionó la ausencia de controles de tránsito en la zona. Además, afirmó que residentes del sector le reportaron que estas conductas ocurren todos los días.

La avenida Boyacá no puede ser tierra de nadie. Sigue la anarquía de los moteros imprudentes… Nos llegan denuncias de conductores imprudentes que hacen de las suyas sobre la avenida Boyacá, a la altura de El Edén y sus alrededores. Según los vecinos, ocurre TODOS LOS DÍAS y no hay controles de tránsito”, escribió el concejal en su publicación.

En los videos difundidos, la denunciante describió el paso por la zona no habilitada para la circulación vehicular.

El cabildante capitalino divulgó imágenes que registran el uso de un espacio no habilitado para circular y exigió intervención de agentes de movilidad - crédito @JD_Quinteror/X
El cabildante capitalino divulgó imágenes que registran el uso de un espacio no habilitado para circular y exigió intervención de agentes de movilidad - crédito @JD_Quinteror/X

Miren lo que está pasando aquí en la Boyacá, cogieron de trocha el separador”, afirmó.

La denunciante sostuvo que el tránsito por ese punto representa un incumplimiento de las normas viales y pidió intervención policial.

“Necesitamos Policía, alguien que revise este tema, porque es claramente un incumplimiento a todas las normas de tránsito. Ya tienen hasta una trocha para poder pasar”, dijo.

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Por su lado, el concejal señaló que los vecinos reclaman medidas para impedir que los motociclistas atraviesen el separador y circulen por espacios que no corresponden a la calzada. “¿Dónde están los agentes de movilidad? La ciudadanía exige orden, autoridad y respeto por las normas. ¡Bogotá tiene que funcionar!”, concluyó.

Días antes, el 4 de noviembre, otro usuario de redes sociales hizo la misma denuncia con otro video.

“Miércoles 4 de Noviembre. Avenida Boyacá entre avenida Américas y calle 8. Múltiples motociclistas en el separador”, escribió el hombre. En la pieza gráfica describió las placas de todos los vehículos que cometieron la infracción.

El ciudadano tomó las placas de los infractores - crédito @AldemarDGUN/X

Bogotá aprobó un sistema para que ciudadanos reporten a los mal parqueados con fotos y videos

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 414 de 2026, que permitirá que la ciudadanía aporte fotos y videos de vehículos mal estacionados y motocicletas que circulen por andenes para que las autoridades evalúen la imposición de comparendos.

La iniciativa, presentada por el concejal Juan David Quintero, aún requiere la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en un acuerdo de ciudad. El proyecto faculta a la Secretaría Distrital de Movilidad para crear una plataforma tecnológica que reciba los reportes.

La norma incluye reportes sobre vehículos estacionados en sitios prohibidos y motos que invadan los andenes - crédito Concejo de Bogotá
La norma incluye reportes sobre vehículos estacionados en sitios prohibidos y motos que invadan los andenes - crédito Concejo de Bogotá

El mecanismo establece que las imágenes o grabaciones tomadas por ciudadanos no derivarán de forma automática en una multa. Un agente de tránsito deberá revisar cada caso y determinar si existen elementos para emitir la orden de comparendo por estacionamiento prohibido u otra infracción.

Las cámaras privadas también podrían alimentar el sistema de control

La medida prevé que el Distrito conecte el Centro Estratégico de Movilidad con redes de videovigilancia públicas y privadas que registren el espacio público. En ese grupo estarían las cámaras externas de centros comerciales, hospitales, clínicas, colegios y universidades.

El propósito es ampliar la capacidad de monitoreo sobre vehículos que bloqueen vías, ocupen andenes o invadan pasos peatonales. La plataforma permitiría cargar evidencias obtenidas con teléfonos celulares, mientras los registros de videovigilancia aportarían información para los controles de tránsito.

Quintero celebró la aprobación del proyecto y sostuvo que la herramienta daría participación a quienes enfrentan las consecuencias del mal parqueo. El concejal afirmó que la iniciativa busca que los ciudadanos remitan pruebas y que la autoridad sea la encargada de definir si corresponde una sanción.

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