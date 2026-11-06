Colombia

Turismo en Colombia enciende las alarmas por la Ley de Rescate Económico: empresarios advierten que viajar al país podría salir más caro

La Asociación Colombiana de Turismo Responsable alertó sobre el impacto que podrían tener los cambios tributarios en la llegada de visitantes extranjeros, especialmente en destinos emergentes que ya enfrentan altos costos de operación y dificultades para competir con otros países de la región

La operación comercial del transporte acuático en Cartagena dependerá de los resultados del piloto, los permisos de navegación, los estudios ambientales y el modelo financiero - crédito Colprensa
Los empresarios del turismo advierten que los cambios tributarios podrían restarle competitividad a Colombia frente a destinos como México, Costa Rica y Perú (Colprensa)
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La discusión sobre los impuestos al turismo encendió las alertas de los empresarios, que temen que Colombia resulte más costosa para los viajeros internacionales y pierda terreno frente a otros destinos de América Latina.

La Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur) advirtió que los cambios incluidos en el proyecto de Ley de Rescate Económico y Fiscal podrían afectar la competitividad del sector.

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“Cuando un extranjero va a viajar, sea de Norteamérica, Europa o cualquier parte del mundo, nos compara con nuestros vecinos, con México, Costa Rica o Perú. Cuando perdemos competitividad porque vamos a ser más caros, van a bajar los ingresos para toda la cadena turística de Colombia”, señaló Juan Pablo Gaviria, presidente de la junta directiva de Acotur, en conversación con Valora Analitik.

Mar con dos botes y bañistas, una choza sobre una colina rocosa y una playa de arena con palmeras y personas
Acotur pidió mantener la exención del IVA para los turistas extranjeros que contratan servicios hoteleros y turísticos en el país (Parques Nacionales y Naturales de Colombia)

Acotur, que reúne a cerca de 300 empresas de turismo de naturaleza y aventura, expresó preocupación por los ajustes al IVA que podrían encarecer hoteles y restaurantes.

El IVA y los costos que preocupan al sector

Uno de los puntos centrales es el tratamiento tributario de los visitantes internacionales. Actualmente, estos viajeros tienen una exención del IVA en servicios turísticos y hoteleros, beneficio que Acotur considera importante para atraer visitantes y divisas.

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Modificar esa condición o sumar nuevas cargas tributarias podría elevar los paquetes y trasladar el costo al consumidor. “Es un costo que se trasladaría al consumidor final y haría que todo fuera muchísimo más caro. En lugar de crecer en turismo, como lo necesitamos en este momento, decreceríamos”, afirmó Gaviria.

La advertencia se produce en un momento complejo para los negocios turísticos. Un sondeo de Acotur, realizado antes de conocer el proyecto, encontró que el 63% de las empresas consultadas había registrado una disminución en sus ventas.

La Asociación Colombiana de Turismo Responsable considera necesario mantener la inversión en ferias internacionales y campañas para atraer visitantes extranjeros (Oficina de Comunicaciones / Alcaldía de Cali)
La Asociación Colombiana de Turismo Responsable considera necesario mantener la inversión en ferias internacionales y campañas para atraer visitantes extranjeros (Oficina de Comunicaciones / Alcaldía de Cali)

El gremio relacionó ese comportamiento con la desaceleración del turismo, las alertas internacionales de viaje sobre Colombia, el encarecimiento del combustible y la apreciación del peso. Estos factores dificultan competir y podrían afectar a regiones como Chocó, Amazonas, La Guajira, Putumayo, Caquetá y Nariño, donde el transporte eleva los costos.

Incentivos para grandes inversiones y promoción internacional

La propuesta contempla beneficios para megaproyectos turísticos a través del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge). Incluye tarifas preferenciales de renta del 20% para inversiones que comiencen en 2027 o 2028 y del 26% desde 2029, además de beneficios tributarios y aduaneros.

Acotur valoró los incentivos para atraer capital, pero considera que su alcance sería limitado para los negocios de las regiones que necesitan fortalecer su actividad turística. El gremio señaló que buena parte de las empresas en esos destinos son pequeñas, medianas y microempresas, por lo que difícilmente accederían a beneficios dirigidos a grandes proyectos.

“La mayoría de las empresas y empresarios de estos destinos emergentes son medianos, pequeños y muchos microempresarios. Este beneficio no llegaría definitivamente a destinos que realmente lo necesitan”, explicó.

Los destinos emergentes de regiones como Chocó, Amazonas, La Guajira y Putumayo enfrentan mayores costos de transporte y operación (palaa.ecolodge/Instagram)
Los destinos emergentes de regiones como Chocó, Amazonas, La Guajira y Putumayo enfrentan mayores costos de transporte y operación (palaa.ecolodge/Instagram)

Otra inquietud tiene que ver con los recursos destinados a promocionar a Colombia en el exterior. Acotur dijo estar de acuerdo con buscar ahorros en algunas entidades públicas, pero pidió mantener la presencia del país en ferias y campañas internacionales.

“Colombia debe mantener la inversión en ferias internacionales y sus campañas de promoción internacional a como dé lugar para mejorar su visibilidad”, sostuvo la asociación. También señaló que en los últimos meses ha caído la llegada de viajeros extranjeros. Acotur agregó que los aumentos del salario mínimo y los ajustes en los aportes empresariales presionan los costos hoteleros y podrían afectar el empleo formal.

Por último, pidió mantener en cero el IVA para los turistas extranjeros, pues considera que el gasto de esos visitantes equivale a una exportación de servicios y representa una entrada de divisas. También solicitó fortalecer la promoción internacional para recuperar los niveles de llegada y alcanzar nuevamente los seis millones de turistas extranjeros al año.

“Necesitamos regresar a los niveles de 6 millones de turistas al año y comenzar a crecer sobre esta base. El foco debe estar en cómo traemos más extranjeros y clientes de mayor valor agregado que dejen más dólares en sus viajes”, concluyó Acotur. Para Acotur, la competitividad depende de atraer visitantes extranjeros y sostener los ingresos de los prestadores de servicios turísticos del país.

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