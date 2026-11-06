Colombia

Una operación militar en Timba abatió a alias Pincher, cabecilla de las disidencias de las Farc señalado de ordenar atentados terroristas

William Andrés Daza Guetio era investigado por presuntos secuestros, homicidios y ataques explosivos atribuidos al frente Jaime Martínez con presencia en Jamundí, Cali y el norte caucano

El Gobierno informó que el integrante de la estructura Jaime Martínez cayó junto a otro presunto disidente durante una ofensiva que incluyó artillería y apoyo aéreo en el suroccidente colombiano (@ABDELAESPRIELLA / X)
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La fuerza pública confirmó la muerte de William Andrés Daza Guetio, alias Pincher, señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, durante una operación militar en la zona de Timba, en el límite entre Cauca y Valle del Cauca

La ofensiva dejó otros resultados que todavía son materia de verificación. Mientras el Gobierno informó que dos integrantes de la organización armada murieron durante la operación, fuentes militares consultadas por El País Cali indicaron que también falleció un soldado profesional y que tres uniformados resultaron heridos en los combates registrados el jueves 5 de noviembre.

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Alias Pincher era señalado como mando de la estructura Jaime Martínez

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el resultado de la operación a través de su cuenta en X y aseguró que alias Pincher integraba la columna móvil Ricardo Velásquez, relacionada con la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)
El Gobierno informó que dos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron en la ofensiva, mientras fuentes militares reportaron un soldado muerto y tres uniformados heridos. (@ABDELAESPRIELLA / X)

De acuerdo con la información oficial, el hombre era señalado de coordinar acciones armadas en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Las autoridades lo ubicaban como uno de los responsables de ordenar ataques con explosivos contra establecimientos comerciales de Cali, participar en la quema de maquinaria del ingenio Incauca y planear atentados con drones contra instalaciones militares.

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El mandatario sostuvo que durante la intervención hubo apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea Colombiana. “Fueron dados de baja dos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias Pincher”, afirmó en su publicación.

El presidente también dirigió un mensaje a las disidencias de las Farc: “No van a conquistar el Cauca ni el Valle del Cauca”. Añadió que ordenó mantener la presión militar contra las estructuras armadas que tienen presencia en esta región del país.

Alias Pincher era señalado como integrante de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. (Composición fotográfica Ejército Nacional)
Alias Pincher era señalado como integrante de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. (Composición fotográfica Ejército Nacional)

Las autoridades lo vinculaban con secuestros, homicidios y ataques explosivos

El nombre de William Andrés Daza Guetio figuraba en investigaciones por hechos violentos registrados en Jamundí. Las autoridades lo identificaron también como explosivista y tercer cabecilla de la denominada Comisión Valle.

Entre los casos que se le atribuían está el secuestro y asesinato de un padre y su hijo, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera hacia el corregimiento de Potrerito luego de permanecer cuatro días retenidos por integrantes de la estructura armada, según los reportes de las autoridades.

Las investigaciones también lo relacionaban con la muerte de un adolescente de 16 años que fue retenido en 2022 cuando se desplazaba con otros jóvenes hacia el balneario El Retiro, en Villacolombia. De acuerdo con el relato conocido por los organismos de seguridad, el joven fue separado de sus acompañantes y hallado días después en zona rural de Timba.

Las autoridades atribuían a alias Pincher la coordinación de ataques con explosivos en Cali, la quema de maquinaria del ingenio Incauca y planes con drones contra instalaciones militares. (Ejército Nacional)
Las autoridades atribuían a alias Pincher la coordinación de ataques con explosivos en Cali, la quema de maquinaria del ingenio Incauca y planes con drones contra instalaciones militares. (Ejército Nacional)

En agosto de 2026, alias Jordan, capturado mientras transportaba explosivos en una motocicleta, habría informado a las autoridades que recibía órdenes de alias Pincher para preparar acciones contra objetivos de la fuerza pública en Cali.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la muerte de “Pincher” fue el resultado de dos años y medio de operaciones. Según dijo, el hombre había reemplazado a alias Mad Max en la estructura Jaime Martínez hacía cerca de dos meses y medio.

La operación se desarrolló en una zona de tránsito entre Cauca y Valle del Cauca

Los combates ocurrieron en el área de Timba, un corredor que conecta sectores rurales de Buenos Aires, en Cauca, con Jamundí y Cali, en Valle del Cauca. La zona ha sido escenario de enfrentamientos y acciones armadas atribuidas a la estructura Jaime Martínez.

La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que la muerte de alias Pincher fue resultado de dos años y medio de operaciones en Jamundí. (DilianFrancisca / X)
La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que la muerte de alias Pincher fue resultado de dos años y medio de operaciones en Jamundí. (DilianFrancisca / X)

De acuerdo con El País Cali, durante la operación, dos helicópteros que brindaban apoyo fueron alcanzados por disparos de fusil, de acuerdo con la información conocida por el medio citado. Hasta el momento no se ha precisado si las aeronaves presentaron daños que afectaran sus condiciones de vuelo.

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