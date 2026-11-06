María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación y lo que hubo detrás de sus papeles en 'Sin senos no hay paraíso' y 'Rosario Tijeras' - crédito @mariafelina/Instagram

Guardar

La actriz colombiana María Fernanda Yepes contó en el más reciente episodio del programa de YouTube La Mesa de Trabajo algunos detalles de su trayectoria profesional, desde sus inicios como modelo a los 15 años hasta la negociación que le permitió quedarse con el papel protagónico de Rosario Tijeras, pese a que en un primer momento la producción la había descartado por considerarla demasiado mayor para el personaje.

Yepes contó que empezó en el modelaje por influencia de su hermana mayor, Victoria, modelo exitosa a cuyos castings la acompañaba. Al inicio se mostraba reacia, pues de niña tenía una personalidad alejada de esos códigos: “esas viejas se tienen que maquillar y poner tacones, qué pereza”. El cambio llegó con su primer pago, que la convenció de aceptar trabajos.

PUBLICIDAD

A diferencia de su hermana, nunca hizo pasarela por su baja estatura. Se dedicó al modelaje de fotografía, más rentable, durante casi ocho años, desde los 15 hasta los 23. Dejó la actividad por cansancio y porque su motivación personal cambió. Sobre los riesgos de la industria, mencionó la obsesión de las jóvenes modelos con el cuerpo, aunque ella nunca tuvo problemas de peso.

Tras el modelaje, intentó ser presentadora, pero los castings a los que acudía terminaban en ofertas para actuar, que rechazaba por no considerarse actriz. El punto de inflexión fue un casting para La Diabla, en Sin tetas no hay paraíso (Caracol Televisión). No obtuvo el papel, pero el canal le ofreció una beca para estudiar teatro, que aceptó por necesidad económica. Allí descubrió su vocación.

PUBLICIDAD

Su primera oportunidad como actriz llegó de Canal RCN, pese a tener contrato con Caracol. Le contó a la directiva Cristina Palacio que necesitaba trabajar porque el pago no le alcanzaba para vivir; la respuesta fue una advertencia velada sobre un posible veto. Sin embargo, no hubo sanción formal y pudo filmar su primera novela, Pura sangre, con un personaje doble muy exigente.

Reconoció que no estaba preparada —“me caía mucho, tapaba la luz”— pero calificó la experiencia como “una gran escuela”. Ese papel le valió una nominación a un Premio TV y Novelas, lo que le hizo ver que la actuación podía ser su camino.

PUBLICIDAD

El salto a ‘La Diabla’ en ‘Sin senos no hay paraíso’

Yepes interpretó a La Diabla en 'Sin senos no hay paraíso' de Telemundo, marcando el inicio de una de las franquicias más exitosas de la cadena - crédito Colprensa

El siguiente proyecto marcó su proyección internacional. “Me llaman pa hacer Sin senos no hay paraíso de Telemundo... y ahí ya hice La Diabla”, relató.

Explicó el contexto particular de esa producción, concebida para el mercado estadounidense: “Esa primera serie de Telemundo solamente la pasaron en Estados Unidos, porque en Colombia pasaron Sin tetas y esta fue como yo digo que la versión Hello Kitty que hicieron para Estados Unidos”, en alusión a las restricciones de lenguaje que enfrentó el elenco: “No nos dejaban decir tetas... yo le decía, ‘Catalina, usted se tiene que operar los senos’, era horrible”.

PUBLICIDAD

La actriz describió la recepción contrastante que tuvo la producción: mientras en Estados Unidos funcionó bien, en Colombia enfrentó un rechazo inicial. “Acá nos tiraron piedras, pues porque acaban de hacer Sin tetas, entonces éramos como un chiste en ese momento pal público colombiano, pero en Estados Unidos nos fue muy bien”, señaló.

Fue en ese momento que Telemundo le ofreció, junto a Carmen Villalobos, un contrato de exclusividad que decidió no firmar de inmediato. “Yo dije, ‘no, yo no estoy segura’. O sea, yo estaba empezando mi carrera como actriz y yo no me quería casar evidentemente con una empresa”, explicó.

PUBLICIDAD

Consultada sobre papeles que ha declinado a lo largo de su carrera, Yepes mencionó la decisión de no continuar con la franquicia de Sin senos no hay paraíso, propuesta 12 años después de la producción original. “No continué con la saga... en ese momento, cuando me lo propusieron, estaba en otro proyecto y como que se juntaron los tiempos. No estaba tan segura de continuar porque no estaba Carmen. Eran 12 años después que iban a revivir esos personajes, o sea, como que me parecía un poquito un absurdo, la verdad”, explicó.

Pese al éxito posterior que tuvo la franquicia sin su participación, la actriz se mostró en paz con esa decisión: “No, yo no tengo rabia... a veces uno hace renuncias por otras cosas y por tomar otras decisiones, y uno en la vida no se puede arrepentir tampoco de nada. Al final todo es aprendizaje y si uno en ese momento tomó cierta decisión es porque en ese momento la vida no estaba resonando con uno”.

PUBLICIDAD

La insistencia que le valió el papel de ‘Rosario Tijeras’

María Fernanda Yepes obtuvo el protagónico de 'Rosario Tijeras' tras ser descartada inicialmente por la producción por su edad - crédito Colprensa

Ante la duda sobre la exclusividad con Telemundo, Yepes pidió a su representante explorar otras alternativas en el mercado. “Le digo a mi mánager, ‘no, vení, exploremos otra cosa, qué hay en el mercado...’ y me dice, van a hacer esto, esto, y RCN va a hacer Rosario Tijeras. O sea, yo casi me vuelvo loca. Le dije, ‘¿qué? Ya, yo soy Rosario’”, relató.

Sin embargo, la producción no la tenía en cuenta inicialmente. “Me dijo, ‘no, no te quieren ver’. Y yo, ‘¿por qué? Porque estás muy vieja’”, contó, pese a que en ese momento tenía apenas 26 años. “Estaba viejita, estaba acabada, acabada”, ironizó la actriz.

PUBLICIDAD

La razón del rechazo, según explicó, tenía que ver con la estructura narrativa de la historia: “Los primeros diez capítulos el personaje de Rosario arranca como una niña de colegio, entonces ellos estaban haciendo el ejercicio al revés, buscando una niña que después la pudieran poner más adulta”.

Pese al rechazo, Yepes asistió a un casting para otra novela de la misma productora, donde decidió sincerarse con el responsable de la selección. “Le dije, ’mira, yo te voy a decir la verdad, gracias por darme la oportunidad, pero si yo quedé en esta novela, yo no la quiero hacer... es que yo lo que quiero hacer es Rosario Tijeras’”, relató.

PUBLICIDAD

Para argumentar su candidatura, apeló a su identidad paisa: “Le dije, ‘vea, yo soy Rosario Tijeras, porque yo nací en Medellín, porque yo conozco la historia’. Y era verdad, yo me había leído el libro de Rosario cuando tenía 18 años en el colegio, Rosario Tijeras en Medellín fue como un mito urbano”, señaló.

Antes de un nuevo casting, tomó medidas para proyectar una imagen más juvenil. “Me hice dizque un facial... llamé a una amiga, ‘préstame la falda de colegio de tu hija’”, recordó entre risas. Su representante se alarmó por la maniobra, cuando todavía estaba en negociaciones del contrato de exclusividad con la cadena norteamericana: “Me llama mi mánager, ¿usted qué hizo, María Fernanda? Nos van a matar los de Telemundo”.

La actriz preparó 'Rosario Tijeras' con apoyó del escritor del libro, Jorge Franco. así como aportes de la comunidad del barrio Manrique, donde se grabó la telenovela - crédito @mariafelina/Instagram

Finalmente, obtuvo el papel con una escena de improvisación que hoy recuerda como determinante: “Me pusieron a improvisar, ‘hágase de cuenta que usted está en la plaza mayorista de Medellín y usted va a empezar a vender minutos de celular’. Y yo, ‘claro que sí, espere y verá’... Yo empiezo a gritar, y yo creo que yo me gané Rosario por esa escena”.

La actriz describió el rodaje de Rosario Tijeras, que se extendió por seis meses, como una experiencia de inmersión total. “Rosario fue muy intensa. Anteriormente las novelas uno grababa seis meses, siete meses, ocho meses. Imagínate tú, todos los días, seis meses metido en una realidad 24/7... de alguna forma te permeas de esa realidad”, explicó.

Sobre su proceso de preparación, detalló distintas fuentes de investigación: “Mi trabajo de campo fue hablar con Jorge Franco, el escritor... ya me había leído el libro, ya había visto la película, y había vivido en Medellín todo el voltaje de Medellín de los 90”. Parte del rodaje se realizó en el barrio Manrique, donde recibió aportes directos de la comunidad: “Todos los chicos que nos cuidaban en Manrique me ayudaron a armar el personaje también, a entender muchas cosas que yo nunca había vivido, como qué se siente matar a alguien”, relató.

Sobre la trascendencia que alcanzó el personaje con el paso de los años, reflexionó: “Yo no sabía qué iba a pasar con ese personaje, no sabía que iba a tener el impacto que tuvo, no sabía que iba a tener la recordación que tiene hoy en día. Han pasado 17 años y la gente todavía se acuerda de ese personaje”. También valoró el efecto que tuvo en la consolidación de su carrera actoral, en un momento en que enfrentaba cuestionamientos sobre su legitimidad profesional.

Sobre las escenas de riesgo, confesó un gusto particular por las secuencias de acción: “Me encantaba hacer las escenas de motos. En algunas me dejaron, otras ya después, cuando me vieron tan emocionada, me dijeron, ‘no, venga, que después se nos quiebra una pata y nos para la grabación’”.