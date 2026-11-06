Lina María Garrido le respondió a Juan Felipe Harman por denuncias sobre presunto archivo de procesos en la ANT: “No voy a favorecer a nadie”

Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó su compromiso con la aplicación imparcial de la ley en los procesos agrarios, desmintiendo acusaciones y reafirmando la necesidad de seguridad jurídica (@agenciatierras/Instagram)

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La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, desmintió las denuncias sobre presuntas órdenes para frenar investigaciones contra congresistas y particulares por ocupación indebida de baldíos de la Nación, y vinculó los señalamientos con una estrategia política liderada por el exdirector de la entidad Juan Felipe Harman.

La respuesta de la funcionaria se conoció el jueves 5 de noviembre de 2026 tras la difusión de un pronunciamiento del colectivo Sembrando Vida, en el que se acusó a la dirección de la entidad de promover el archivo de expedientes sobre predios públicos que involucran a dirigentes políticos señalados durante la administración anterior.

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La controversia se originó el 3 de noviembre cuando la organización de la sociedad civil emitió una comunicación pública en la que alertó sobre supuestas directrices para detener los procesos agrarios sobre bienes estatales en diferentes zonas del país.

Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, negó haber ordenado frenar investigaciones sobre ocupaciones indebidas de baldíos (Colprensa)

En su declaración, el colectivo ciudadano calificó como de máxima gravedad los presuntos hechos y exigió explicaciones formales a la administración de la ANT sobre los fundamentos jurídicos de las actuaciones adelantadas en relación con los terrenos baldíos de la Nación.

Asimismo, la organización advirtió que las investigaciones administrativas sobre predios de uso público no pueden suspenderse mediante decisiones discrecionales que vulneren los derechos de las comunidades rurales.

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“Los baldíos son bienes de la Nación y deben servir para garantizar el acceso a la tierra de quienes la trabajan: las campesinas y los campesinos. Su defensa exige transparencia y respeto al debido proceso”, sostuvo el colectivo Sembrando Vida en su comunicado.

El colectivo Sembrando Vida pidió explicaciones sobre las presuntas instrucciones para detener investigaciones agrarias en diferentes regiones del país (@SembrandoVidaCo/X)

La respuesta de Lina María Garrido a las denuncias sobre el presunto archivo de expedientes de baldíos

Frente a estos cuestionamientos, Lina María Garrido sostuvo una reunión formal con los abogados y asesores de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la entidad para fijar los lineamientos que orientan los procesos de recuperación y administración de bienes rurales.

En dicho espacio de trabajo, la directora negó haber impartido cualquier instrucción destinada a favorecer a congresistas, dirigentes partidistas o personas particulares, garantizando que su gestión no permitirá la manipulación de los procedimientos administrativos.

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“No voy a favorecer a nadie. En mí no encontrarán una instrucción distinta a que las cosas se hagan bien. Lo que esté acorde con la ley debe seguir, y lo que esté mal hecho se debe corregir. Nosotros no vamos a lavarle la cara a nadie ni a legalizar lo que esté mal hecho”, enfatizó Garrido ante los apoderados judiciales, por medio de un video compartido en Instagram.

La funcionaria aseguró que las decisiones sobre las tierras públicas se adoptarán con estricto apego al marco normativo vigente, sin conceder privilegios a ningún sector político o económico.

Lina María Garrido aseguró que ningún congresista, dirigente político o particular recibirá beneficios en los procesos relacionados con terrenos de la Nación (Lina María Garrida/Facebook)

El cruce frente a la administración de Felipe Harman

Durante el encuentro, la titular de la entidad identificó al colectivo denunciante como un espacio impulsado por el exdirector de la institución Juan Felipe Harman, durante el pasado gobierno de Gustavo Petro, y pidió a los funcionarios de carrera y contratistas no responder a lealtades partidistas ni a presiones de gestiones anteriores.

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Garrido exhortó a los abogados a proteger el patrimonio estatal y solicitó denunciar cualquier irregularidad interna que pretenda desviar el curso de las indagaciones sobre los baldíos nacionales.

“No les pido lealtad conmigo ni con ninguna administración anterior. La lealtad tiene que ser con la Agencia Nacional de Tierras y con los recursos del pueblo colombiano. Si alguien de esta administración les da una instrucción incorrecta, denúncienla. De mí no esperen una presión para hacer algo que esté mal”, manifestó la directora.

Con esta directriz, la funcionaria instó a los equipos técnicos a mantener la independencia en la sustanciación de las providencias y a blindar las decisiones de cualquier interferencia externa.

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Lina María Garrido sostuvo que los expedientes que cumplan con los requisitos legales deben continuar y que las actuaciones irregulares deben corregirse, al lanzar una pulla contra Felipe Harman (Lina María Garrido/Facebook - @harmanfelipe/X)

En su pronunciamiento, la directiva rechazó de manera categórica las versiones que han intentado vincularla con estructuras armadas ilegales o redes del narcotráfico en el marco de la discusión sobre la tenencia de tierras.

Garrido expuso detalles sobre su patrimonio personal para descartar cualquier interés en la adquisición irregular de predios agrícolas en las distintas regiones colombianas.

“Yo no tengo tierra, no tengo ganado, no tengo absolutamente nada. Lo único que tengo es mi casa allá en Arauca. No conozco al primero de esos narcotraficantes ni a esa gente con la que hoy me quieren relacionar”, explicó la funcionaria en su video.

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La Agencia Nacional de Tierras mantendrá las auditorías jurídicas sobre los expedientes abiertos, al garantizar que la titulación y recuperación de bienes baldíos se desarrolle conforme a las competencias institucionales.