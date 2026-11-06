Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, sorprende con anuncio de boda con su primo hermano

La exganadora de Gran Hermano VIP informó que celebrará la ceremonia en Marbella junto a Manu De Aldecoa, tras más de un año de relación y lejos de los reflectores. (Especial)

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La vida de Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, tomó distancia de los platós, los realities y las portadas que marcaron sus años de mayor exposición.

Instalada en Marbella, la exganadora de Gran Hermano VIP volvió a captar la atención de las cámaras para compartir una decisión que abre un nuevo capítulo: se casará el 17 de septiembre de 2027 con Manu De Aldecoa, su primo hermano.

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La exganadora de Gran Hermano VIP regresó a la televisión para anunciar que se casará el 17 de septiembre de 2027 en Marbella. (Instagram/ @ivonnearmant)

Durante una reaparición inesperada después de una etapa alejada de los focos, la mexicana habló de su relación, del apoyo de su familia y de la nueva vida que construyó en la Costa del Sol, lejos de los programas que marcaron su popularidad en España durante los años 2000.

La relación comenzó lejos de la vida familiar, después de que ambos cumplieran 27 años

El vínculo entre Ivonne y Manu tiene una particularidad familiar: él es hijo del hermano mayor de la madre de la futura esposa. Esa relación de parentesco no impidió que ambos iniciaran una historia sentimental varios años después de haberse conocido.

Manu De Aldecoa es primo hermano de Ivonne Armant por la rama materna. El padre de él, hermano de la madre de Armant, ya murió .

La futura esposa explicó que no compartieron una infancia cercana ni se conocieron durante sus primeros años. El encuentro ocurrió cuando ella tenía 27 años .

La pareja lleva más de un año de relación y eligió Marbella como sede para la ceremonia.

Armant vive allí desde hace años, tras instalarse lejos de la exposición que tuvo en televisión.

La madre de Ivonne respaldó la decisión de su hija. Según relató Armant, su reacción fue simple: “Si yo soy feliz, todo está bien”.

Manu De Aldecoa es primo hermano de Ivonne Armant por la rama materna y la pareja inició su relación después de que ambos cumplieron 27 años. (Facebook)

El anuncio llegó durante una nueva aparición pública de Armant, en el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3. Así, la boda supone una nueva etapa personal para quien fue conocida durante mucho tiempo por su parentesco con el icónico tenor y por su paso en los realities.

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Plácido Domingo aparece entre los invitados que la nieta espera recibir

La presencia de Plácido Domingo es uno de los aspectos que rodean la unión. La futura esposa aseguró que espera compartir ese día con su abuelo y anticipó que el tenor formaría parte de la celebración en Marbella.

Al hablar de los invitados que contempla para la ceremonia, Ivonne fue tajante sobre la asistencia del cantante: “Mi abuelo, Plácido Domingo, va a ir a la boda”.

Armant es hija de José Plácido, uno de los hijos del intérprete, y nació en México. Su apellido acompañó su salto a la televisión española, aunque el anuncio de su boda la mostró diferente.

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Plácido Domingo figura entre los invitados que Ivonne Armant espera recibir en su boda en Marbella. (Ricardo Rubio - Europa Press)

La relación entre ambos no siempre fue cercana. La exganadora de Gran Hermano VIP recordó que atravesaron años de distancia, aunque sostuvo que el vínculo cambió con el tiempo y que hoy existe una mayor cercanía familiar.

Al describir el lugar que su abuelo ocupa en su vida, Armant lo definió como una figura de referencia y expresó su admiración: “Mi abuelo es grande, qué te puedo decir. Es un caballero y de él solo puedo hablar bien y positivo. Lo bendigo todos los días y lo pongo en un pedestal”.

Finalmente, la mexicana también habló de la ceremonia como el comienzo de una etapa distinta y del proceso que atravesó para recuperar la confianza del tenor: “Solo me ha costado 35 años ganarme su cariño, pero lo estoy logrando”.

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Ivonne Armant se alejó de la televisión para cuidar a su madre

Antes de establecerse en Marbella, Ivonne tuvo una trayectoria marcada por la televisión, el modelaje y los programas de entretenimiento. Alcanzó notoriedad en España en 2005, cuando ingresó a la segunda edición de Gran Hermano VIP y se convirtió en la ganadora.

Armant comenzó a trabajar como modelo a los 15 años y tuvo participaciones menores en producciones televisivas de México antes de llegar a España .

Tras ganar Gran Hermano VIP , formó parte de Nadie es perfecto , colaboró en programas de televisión y participó de Supervivientes en 2008, donde fue la tercera expulsada.

También protagonizó portadas de Playboy , una etapa que reivindicó con el tiempo. Dijo que aceptó aquella propuesta por la experiencia y no por motivos económicos.

En 2010 decidió apartarse de los medios para cuidar a su madre, quien recibió un diagnóstico de trastorno bipolar y atravesó un proceso de salud prolongado .

La mexicana aseguró que su familia vive ahora meses de mayor estabilidad después de 26 años difíciles.

Ivonne Armant se alejó de los medios en 2010 para cuidar a su madre, quien recibió un diagnóstico de trastorno bipolar. (Instagram/ @ivonnearmant)

De esta manera, mientras ultima los detalles de su boda con Manu De Aldecoa, Ivonne Armant atraviesa una etapa diferente. Desde Marbella, entre proyectos empresariales e inversiones inmobiliarias, la nieta de Plácido Domingo prepara una celebración que reúne su pasado, vínculos familiares y la vida que eligió construir fuera de los platós.