Colombia

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

La cantante caminó al lado del escritor, quien se movilizaba en silla de ruedas acompañado por tres integrantes del personal asistencial en un sector del norte de la ciudad

Shakira fue vista junto a su padre William Mebarak en Barranquilla - crédito EFE/Marta Pérez -captura de pantalla @zonacero/ X
Shakira fue vista junto a su padre William Mebarak en Barranquilla - crédito EFE/Marta Pérez -captura de pantalla @zonacero/ X
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La cantante Shakira fue vista este jueves 6 de noviembre en el norte de Barranquilla, donde acompañó a su padre, William Mebarak, durante un recorrido en silla de ruedas. El escritor, de 95 años, estuvo asistido por tres integrantes del equipo médico que lo atiende.

Las imágenes fueron captadas y compartidas por el medio barranquillero Zona Cero. En el registro se observa a la artista caminando junto a su padre, mientras dos enfermeras y un enfermero apoyaban el traslado de Mebarak.

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La presencia de la barranquillera en la ciudad había generado versiones desde comienzos de la semana, aunque hasta este jueves no había registros públicos de su visita. La aparición junto a su padre confirmó que la cantante se encuentra en su ciudad natal para compartir con su familia.

En las imágenes difundidas, William Mebarak Chadid aparece sentado en una silla de ruedas, acompañado por su hija y por el equipo asistencial. Shakira llevaba ropa deportiva blanca y permaneció cerca de él durante el recorrido por un sector del norte de la ciudad.

Según la información conocida, el padre de la intérprete atraviesa quebrantos de salud. La familia no ha emitido hasta ahora un parte oficial con detalles sobre su condición médica.

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La presencia de tres profesionales de la salud durante el traslado llamó la atención de quienes estaban en el lugar. Dos mujeres y un hombre acompañaron a Mebarak, mientras Shakira caminaba a su lado y le tomaba la mano en algunos momentos.

Las imágenes muestran a la cantante cerca de su padre durante el recorrido en el norte de Barranquilla, en una visita de carácter familiar que se conoció luego de que circularan rumores sobre su llegada a la ciudad.

El viaje de Shakira a Barranquilla ocurrió después de una serie de presentaciones en Europa como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. La artista ofreció 13 conciertos en Madrid, una etapa que, de acuerdo con los reportes divulgados, reunió a más de 700 mil espectadores.

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