Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

El exmánager de Silvestre Dangond habló de una deuda que sigue sin resolverse - crédito montaje captura de pantalla Dimeloking / Youtube - @silvestredangond/ Instagram

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El exmánager Carlos Bloom aseguró que el equipo actual de Silvestre Dangond mantiene pendiente un compromiso económico que, según su versión, quedó documentado cuando terminó su vínculo profesional con el cantante.

El empresario explicó que el acuerdo contemplaba el pago de un porcentaje durante un período determinado, pero sostuvo que esa condición no se cumplió.

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Bloom acompañó la carrera del artista vallenato durante más de 20 años. Ahora, al recordar el final de esa relación laboral, afirmó que la separación no obedeció a una pelea puntual, sino al desgaste que acumuló durante años en una actividad que describió como exigente.

“Yo creo que se especulan muchas cosas, pero todo se va desgastando. La vida del mánager, al menos lo que viví yo, es demasiado estresante”, manifestó el empresario durante una entrevista.

La reunión que definió la salida de Carlos Bloom

De acuerdo con su relato, la decisión tomó forma durante una reunión que se realizó un 7 de diciembre en la residencia de Silvestre Dangond. Allí estuvieron el cantante, su esposa y Bloom, quien ya percibía una distancia dentro de la dinámica de trabajo.

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El exrepresentante indicó que decidió dejar su cargo luego de advertir cambios en la relación profesional. La conversación, según dijo, concluyó con un acuerdo entre las partes que luego quedó formalizado en un documento. “Hubo un momento donde dije: ‘Joda, yo debo de tomar la decisión’”, señaló Bloom.

El empresario rechazó que su salida hubiera sido abrupta o que respondiera a un conflicto irreparable con el intérprete. Según explicó, el final de la etapa laboral fue consensuado, aunque reconoció que la exigencia cotidiana de manejar la agenda y los intereses de un artista de alcance internacional tuvo peso en su decisión.

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Bloom también sostuvo que, pese a los años de trabajo conjunto, gran parte de su relación profesional con Dangond se basó en acuerdos verbales. El documento que se firmó al momento de la separación, según su versión, fue el primero que estableció por escrito aspectos concretos de la desvinculación.

Bloom dijo que el acuerdo incluía un porcentaje de ingresos

El punto que volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo fue la afirmación de que, tras su salida, se pactó una compensación económica. Bloom sostuvo que esa cláusula surgió por iniciativa del propio cantante y que establecía el pago de un porcentaje durante un tiempo definido. “Ellos me deben un dinero a mí, el equipo de Silvestre me debe un dinero y eso está documentado”, afirmó el exmánager.

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Según le explicó Bloom a Dímelo King, el trato se dio por parte de Silvestre, que al parecer le dijo que por un tiempo se iba a ganar un porcentaje, una oferta que destacó como generosa por parte del cantante, pero aseguró que el nuevo equipo pasó por alto y no le cumplieron.

El empresario evitó precisar el monto de la supuesta deuda. Sí señaló que se trata de una cifra relevante y que el incumplimiento se habría extendido durante cerca de cuatro años. “El nuevo equipo de Silvestre no cumplió lo que me había dicho el artista (...) Yo no quiero acusar a nadie, pero yo pequé de ingenuo, eso ya fue como hace 4 años, y aunque es un buen dinero, el tema es que no es lo que se pactó”, expresó.

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Bloom aseguró que no pretende impulsar una confrontación pública ni anticipó acciones judiciales. Sus declaraciones se limitaron a exponer su versión sobre el compromiso que, según afirmó, no fue atendido por quienes asumieron la dirección del proyecto artístico después de su salida.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del equipo de Silvestre Dangond sobre la denuncia económica planteada por su antiguo representante.

Pese a la controversia por el dinero que reclama, Bloom afirmó que conserva una relación cordial con el cantante. Según relató, ambos mantienen contactos esporádicos y su última conversación telefónica ocurrió pocos días antes de la entrevista, durante un encuentro social en el que también estuvo el vallenatero Beto Zabaleta.

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