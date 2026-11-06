Colombia

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

El antiguo representante del cantante afirmó que el acuerdo de salida incluía una participación económica temporal, pero sostuvo que los nuevos responsables no respetaron lo firmado

El exmánager de Silvestre Dangond habló de una deuda que sigue sin resolverse - crédito montaje captura de pantalla Dimeloking / Youtube - @silvestredangond/ Instagram
El exmánager de Silvestre Dangond habló de una deuda que sigue sin resolverse - crédito montaje captura de pantalla Dimeloking / Youtube - @silvestredangond/ Instagram
Guardar

El exmánager Carlos Bloom aseguró que el equipo actual de Silvestre Dangond mantiene pendiente un compromiso económico que, según su versión, quedó documentado cuando terminó su vínculo profesional con el cantante.

El empresario explicó que el acuerdo contemplaba el pago de un porcentaje durante un período determinado, pero sostuvo que esa condición no se cumplió.

PUBLICIDAD

Bloom acompañó la carrera del artista vallenato durante más de 20 años. Ahora, al recordar el final de esa relación laboral, afirmó que la separación no obedeció a una pelea puntual, sino al desgaste que acumuló durante años en una actividad que describió como exigente.

“Yo creo que se especulan muchas cosas, pero todo se va desgastando. La vida del mánager, al menos lo que viví yo, es demasiado estresante”, manifestó el empresario durante una entrevista.

La reunión que definió la salida de Carlos Bloom

De acuerdo con su relato, la decisión tomó forma durante una reunión que se realizó un 7 de diciembre en la residencia de Silvestre Dangond. Allí estuvieron el cantante, su esposa y Bloom, quien ya percibía una distancia dentro de la dinámica de trabajo.

PUBLICIDAD

El exrepresentante indicó que decidió dejar su cargo luego de advertir cambios en la relación profesional. La conversación, según dijo, concluyó con un acuerdo entre las partes que luego quedó formalizado en un documento. “Hubo un momento donde dije: ‘Joda, yo debo de tomar la decisión’”, señaló Bloom.

El empresario rechazó que su salida hubiera sido abrupta o que respondiera a un conflicto irreparable con el intérprete. Según explicó, el final de la etapa laboral fue consensuado, aunque reconoció que la exigencia cotidiana de manejar la agenda y los intereses de un artista de alcance internacional tuvo peso en su decisión.

Bloom también sostuvo que, pese a los años de trabajo conjunto, gran parte de su relación profesional con Dangond se basó en acuerdos verbales. El documento que se firmó al momento de la separación, según su versión, fue el primero que estableció por escrito aspectos concretos de la desvinculación.

Bloom dijo que el acuerdo incluía un porcentaje de ingresos

El punto que volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo fue la afirmación de que, tras su salida, se pactó una compensación económica. Bloom sostuvo que esa cláusula surgió por iniciativa del propio cantante y que establecía el pago de un porcentaje durante un tiempo definido. “Ellos me deben un dinero a mí, el equipo de Silvestre me debe un dinero y eso está documentado”, afirmó el exmánager.

Según le explicó Bloom a Dímelo King, el trato se dio por parte de Silvestre, que al parecer le dijo que por un tiempo se iba a ganar un porcentaje, una oferta que destacó como generosa por parte del cantante, pero aseguró que el nuevo equipo pasó por alto y no le cumplieron.

El empresario evitó precisar el monto de la supuesta deuda. Sí señaló que se trata de una cifra relevante y que el incumplimiento se habría extendido durante cerca de cuatro años. “El nuevo equipo de Silvestre no cumplió lo que me había dicho el artista (...) Yo no quiero acusar a nadie, pero yo pequé de ingenuo, eso ya fue como hace 4 años, y aunque es un buen dinero, el tema es que no es lo que se pactó”, expresó.

Bloom aseguró que no pretende impulsar una confrontación pública ni anticipó acciones judiciales. Sus declaraciones se limitaron a exponer su versión sobre el compromiso que, según afirmó, no fue atendido por quienes asumieron la dirección del proyecto artístico después de su salida.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del equipo de Silvestre Dangond sobre la denuncia económica planteada por su antiguo representante.

Pese a la controversia por el dinero que reclama, Bloom afirmó que conserva una relación cordial con el cantante. Según relató, ambos mantienen contactos esporádicos y su última conversación telefónica ocurrió pocos días antes de la entrevista, durante un encuentro social en el que también estuvo el vallenatero Beto Zabaleta.

Temas Relacionados

Silvestre DangondExmanager de Silvestre DangondCarlos BloomColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

La cantante caminó al lado del escritor, quien se movilizaba en silla de ruedas acompañado por tres integrantes del personal asistencial en un sector del norte de la ciudad

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

De acuerdo con las versiones preliminares la situación se originó por un enfrentamiento entre bandas dentro de la URI. Esa hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades

Motín en URI de Puente Aranda en Bogotá este viernes 6 de noviembre deja hasta el momento ocho detenidos lesionados y un muerto

Agentes de ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco a colombiana alumna e investigadora de la Universidad de California en Berkeley: “Una de nuestras estudiantes más destacadas”

La joven de 23 años es estudiante de Administración de Empresas y realiza investigaciones sobre inteligencia artificial en la Universidad de California en Berkeley

Agentes de ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco a colombiana alumna e investigadora de la Universidad de California en Berkeley: “Una de nuestras estudiantes más destacadas”

Ella es Sonia Abuchar designada como presidenta encargada de ISA: la decisión de la Junta Directiva fue unánime

La ejecutiva, con 27 años de experiencia en el grupo, sustituirá a Olga Patricia Castaño Díaz, que seguirá como vicepresidenta de Estrategia tras dejar las funciones que ejercía al frente de la compañía

Ella es Sonia Abuchar designada como presidenta encargada de ISA: la decisión de la Junta Directiva fue unánime

Deicy Jiménez publicó nuevo mensaje en sus redes sociales sobre las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro: “Esto no se trata de si un señor culea o no”

La extrabajadora sexual, de 26 años, señaló que su único interés es que Colombia tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración

Deicy Jiménez publicó nuevo mensaje en sus redes sociales sobre las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro: “Esto no se trata de si un señor culea o no”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Deportes

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia