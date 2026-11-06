Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 06 de noviembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

Se espera que este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hable sobre la fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que provocó un incendio la noche del pasado 5 de noviembre en el municipio de Tototlán, Jalisco, dejando un saldo de cuatro trabajadores lesionados, entre ellos una mujer que se encuentra en estado grave por las quemaduras que sufrió.

Asimismo, sobre el paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual inició el día de ayer en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados del país, en rechazo a un esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, según los afectados, puede derivar en la baja definitiva de quienes no acrediten el examen, en lo que podría convertirse en la segunda interrupción del servicio judicial federal desde 2024.

Morelos fue el primero en comenzar esta movilización, donde más de mil trabajadores cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves. En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se sumaron a partir de la medianoche.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumLa MañaneraPalacio Nacionalmexico-noticiasPolítica Mexicana

Últimas noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Manifestantes mantienen cierre en División del Norte, en Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Manifestantes mantienen cierre en División del Norte, en Coyoacán

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 6 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 6 de noviembre

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de noviembre

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 6 de noviembre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Los detalles de los dos papamóviles que trasladarán a León XIV durante su visita a la Argentina

Una falla de seguridad permitió entrar a servidores sin conocer la contraseña

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

Cómo se escribe según la RAE: entorno y en torno, usos y diferencias

Estos son los 10 autos 0 km más baratos en noviembre: uno por uno, los precios y sus principales características

INFOBAE AMÉRICA

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Los hogares de Villa Clara recibirán seis horas de electricidad por las noches cada diez días

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

El Sistema Penitenciario atribuye los motines simultáneos en Guatemala a coordinación mediante teléfonos de alta gama

Taylor Swift, cantante estadounidense: “Sé como una serpiente: solo muerde si alguien te pisotea”

El director ejecutivo de Six Flags se pronuncia sobre la investigación de la muerte en la montaña rusa de Georgia: ”Estamos cooperando plenamente con la investigación en curso"

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber