EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 06 de noviembre

Se espera que este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum hable sobre la fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que provocó un incendio la noche del pasado 5 de noviembre en el municipio de Tototlán, Jalisco, dejando un saldo de cuatro trabajadores lesionados, entre ellos una mujer que se encuentra en estado grave por las quemaduras que sufrió.

Asimismo, sobre el paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual inició el día de ayer en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados del país, en rechazo a un esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que, según los afectados, puede derivar en la baja definitiva de quienes no acrediten el examen, en lo que podría convertirse en la segunda interrupción del servicio judicial federal desde 2024.

Morelos fue el primero en comenzar esta movilización, donde más de mil trabajadores cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves. En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se sumaron a partir de la medianoche.