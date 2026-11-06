Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

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Las investigaciones en contra del clan formado por Guadalupe Taddei al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) siguen arrojando avances que podrían estar cercando a la exconsejera presidenta, trabajadores y proveedores involucrados en el caso de corrupción que sacude al organismo.

Tras las medidas anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un día después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los avances en las acciones emprendidas respecto al caso del organismo electoral, en seguimiento a lo exhibido por el titular de la dependencia, Aureliano Hernández Palacios Cárdel.

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La ASF cerca al clan Taddei en el INE

A través de un comunicado, la dependencia compartió un “mapa de relaciones de investigación”, el cual incluye empresas y personas vinculadas relacionadas con el INE.

La dependencia ubicó conexiones entre las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast, en las cuales están relacionadas cinco personas. Cabe recordar que, Hernández Palacios destacó la identificación de empresas fantasma, factureras y subcontratación en el caso que llevó a la renuncia de Taddei al frente del INE.

Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: ASF)

En total, el órgano técnico detectó:

7 empresas

83 personas

89 vínculos

6 en varias empresas

Además de las empresas mencionadas, las investigaciones también encontraron a otras tres empresas de materiales electorales relacionadas con el caso, destapando de manera directa el nombre de las personas relacionadas con cada una:

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Alejandro “N” es socio de Formas Finas y Materiales , la cual está vinculada con Corporativo ZEG .

César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” están relacionados con Corporativo ZEG, el cual se conecta con Cajas Graf.

Tatiana “N” sería socia de Cajas Graf y Seriplast de México, mismas que también mantienen negocios con TOL Producciones.

Trabajadores y proveedores también se repartieron botín del INE

Uno de los hallazgos centrales se da en el vinculo con trabajadores, donde el peso recae en Jonathan “N”, extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG, quien reportó ingresos por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.

El documento compartido por la ASF revela que proveedores relacionados con Corporativo ZEG, quienes operaron certificaciones revocadas del SAT (PAC), recibieron 21.3 millones de pesos.

Aureliano Hernández, titular de la ASF, detalló que continuarían las investigaciones por el caso INE. (Crédito: RS)

Además, Alejandro “N” es identificado como delegado de la asamblea de Formas y Materiales, así como socio de Corporativo ZEG.

“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”, puntualiza la dependencia.

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Los hallazgos previos de la ASF en el caso INE

Luego de que estallara la polémica por los vínculos de Taddei con proveedores del INE, la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio que ya arroja resultados concretos.

Aureliano Hernández informó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales concentran contratos por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales.

Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló el modus operandi de grupos empresariales proveedores del INE. (Crédito: Cámara de Diputados)

También identificó empresas que trabajan con compañías de timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por vínculos con factureras, con operaciones por 21.3 millones de pesos. Documentó subcontrataciones entre sociedades del mismo grupo empresarial y casos de empresas con registros laborales nulos o reducidos que facturan cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores, conocidas como “empresas fantasma”.

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