México

Resurge video donde Cynthia Klitbo exhibe cómo Luis de Llano justificaba su relación con Sasha Sokol: “Está más vividita”

La actriz reveló que el productor rechazó salir con ella por ser joven, mientras justificaba su relación con la cantante, entonces de 16 años, bajo el argumento de que “estaba más vivida”

Cynthia Klitbo recordó cuando estuvo enamorada de Luis de Llano
Guardar

Un video que resurgió en redes sociales muestra a la actriz Cynthia Klitbo cuando relató que el productor Luis de Llano justificó su relación con la cantante Sasha Sokol bajo el argumento de que ella tenía mayor experiencia pese a su minoría de edad.

El testimonio recobró vigencia luego de que Sokol anunció que el despacho Zinser y Asociados asumió su representación jurídica para iniciar acciones penales, al calificar como insuficiente la disculpa pública que el productor difundió el 4 de noviembre.

PUBLICIDAD

De Llano cumplió el 2 de septiembre de 2026 un arresto administrativo inconmutable de 30 horas en el Centro de Sanciones Administrativas San Fernando, en Tlalpan, tras acumular requerimientos ignorados para cumplir la sentencia civil en su contra.

La actriz confrontó al productor por rechazarla debido a su juventud mientras él salía con una adolescente.
La actriz confrontó al productor por rechazarla debido a su juventud mientras él salía con una adolescente menor. (Especial )

El rechazo por la edad y la mención a Sasha Sokol

En la conversación grabada previamente, Klitbo explicó que a los 19 años pretendió iniciar un noviazgo con el productor dentro de las instalaciones de Televisa, época en la que él tenía 41 años.

Klitbo recordó que De Llano rechazó su propuesta sentimental al argumentar que ella era demasiado joven para sostener una relación amorosa con él.

La actriz confrontó en aquel momento al productor y le recordó que mantenía un vínculo sentimental con Sokol, quien es tres años menor que ella.

PUBLICIDAD

De Llano respondió con una frase que marcó la diferencia entre ambas: “Sí, pero Sasha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena”.

Klitbo detalló el intercambio de palabras que sostuvo tras confesarle su enamoramiento: “¿Por qué no quieres andar conmigo? Yo estoy enamorada de ti”.

El productor reiteró la misma negativa: “Estás muy chiquita, mi amor. Sasha está muy vivida. Tú no, tú eres una niña”.

sasha sokol y luis de llano
Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 cuando inició el vínculo que los tribunales determinaron como hecho ilícito. (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Apoyo para la renta y dinámicas laborales

El testimonio de la actriz describió las relaciones de subordinación y dependencia económica que existían dentro del consorcio televisivo en esa década.

Klitbo relató que el productor le prestaba dinero para pagar la renta de su departamento en los momentos en que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos personales.

La actriz declaró que De Llano la trataba como a una hija, al tiempo que ejercía control profesional directo sobre el talento artístico juvenil de la empresa.

Klitbo calificó al productor como un creativo determinante para la industria musical mexicana de los noventa, cuya oficina concentraba las decisiones operativas de varios proyectos.

La narración evidenció que la relación sentimental con Sokol, iniciada cuando la intérprete tenía 14 años, era del conocimiento de trabajadores y actores de la televisora.

Cinthya Klitbo revela que Luis de Llano decía que Sasha Sokol estaba muy "vividita" Foto: Especial Infobae
Klitbo calificó al productor como un creativo determinante para la industria musical mexicana de los noventa. Foto: Especial Infobae

La condena definitiva de la Suprema Corte

El testimonio grabado contradijo las versiones que De Llano difundió en marzo de 2022, cuando afirmó que su vínculo con Sokol fue un noviazgo consensuado y avalado por las familias.

Sokol rechazó esa versión y el 18 de julio de 2022 promovió una demanda civil por daño moral en los juzgados capitalinos.

El Juzgado Sexagésimo Segundo Civil emitió condena el 10 de mayo de 2023, determinación que la Séptima Sala Civil confirmó y endureció el 27 de septiembre del mismo año.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso y negó de manera unánime el amparo a De Llano el 25 de junio de 2025.

La resolución fijó un criterio obligatorio para el Poder Judicial: las demandas civiles de reparación por violencia sexual cometida contra menores de edad no prescriben.

El máximo tribunal estableció que las relaciones asimétricas entre personas adultas y menores bajo relaciones de subordinación configuran actos ilícitos equiparables a abuso sexual.

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso y negó de manera unánime el amparo a De Llano el 25 de junio de 2025. (Infobae México)

Desacato de la sentencia y vía penal

El plazo judicial para que De Llano publicara la disculpa formal en los términos ordenados venció el 9 de enero de 2026.

El productor acumuló meses de desacato hasta que agentes policiales cumplimentaron dos órdenes de arresto administrativo por 15 horas cada una a inicios de septiembre.

El 4 de noviembre, De Llano publicó un video de dos minutos donde aceptó responsabilidad civil por daño moral y catalogó sus declaraciones previas como inexactas.

Más de un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo condenara, el productor Luis de Llano finalmente pidió perdón públicamente a la cantante Sasha Sokol por el daño moral que le causó cuando era menor de edad. (Redes sociales)

El creativo se comprometió a no realizar nuevas menciones públicas sobre Sokol con el fin de respetar su integridad y vida privada.

Sokol emitió un posicionamiento donde afirmó que el mensaje publicado no cumplió el mandato judicial, pues omitió admitir la asimetría de poder y la imposibilidad jurídica de consentimiento a los 14 años.

La cantante sostuvo que el video representó un nuevo desacato y anunció la contratación de abogados especialistas para proceder penalmente.

Sasha Sokol ratificó que el monto íntegro de la compensación económica impuesta a Luis de Llano en la sentencia civil definitiva será donado a la organización civil ADIVAC, institución especializada en la atención psicológica, médica y legal de víctimas de abuso sexual infantil en México.

Temas Relacionados

Cynthia KlitboLuis de LlanoSasha Sokolmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Aseguran en el AIFA productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina procedentes de EEUU

El compuesto es utilizado como precursor químico en la fabricación de metanfetamina, droga sintética con alto potencial de abuso

Aseguran en el AIFA productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina procedentes de EEUU

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 5 de noviembre: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 5 de noviembre: lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Gobernadores de Morena cobijan a Sheinbaum en medio de crisis por el INE

Mandatarios de Veracruz, Chiapas, Puebla, Campeche y Sinaloa exigieron transparencia en las indagatorias

Gobernadores de Morena cobijan a Sheinbaum en medio de crisis por el INE

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 05 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 05 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El General” habría sido el autor intelectual detrás del asesinato de Milton Morales, comisario de la SSC y cercano a Harfuch

“El General” habría sido el autor intelectual detrás del asesinato de Milton Morales, comisario de la SSC y cercano a Harfuch

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Aseguran en el AIFA productos herbolarios con sulfato de pseudoefedrina procedentes de EEUU

Quién era Edgar Aarón Vázquez, alias “El General”, el protector de Ryan Wedding sancionado por la OFAC y abatido en México

Abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

Tecate Pal Norte 2027 destapa las fechas oficiales del festival: conoce las bandas y artistas que se presentarían

Tecate Pal Norte 2027 destapa las fechas oficiales del festival: conoce las bandas y artistas que se presentarían

Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, sorprende con anuncio de boda con su primo hermano

Desde Luis de Llano hasta Roberto Palazuelos: las entrevistas más polémicas de Yordi Rosado

Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

El conmovedor mensaje de Mariana Ochoa a Luis Ernesto Franco por la pérdida de su hija Leila

DEPORTES

Rafa Márquez confirma convocatoria al Tri para duelos de noviembre: sin Henry Martín ni Malagón

Rafa Márquez confirma convocatoria al Tri para duelos de noviembre: sin Henry Martín ni Malagón

Antonio Carlos Santos acusa a Miguel Zelada de estafar a exfutbolistas: “Un ídolo que cambió a ser un bandido”

Canelo Álvarez presume sus títulos mundiales tras despojar a Christian Mbilli en Arabia Saudita

Copa Oro 2027: así es el nuevo formato de Concacaf y en el que México buscará clasificarse

David Benavidez explica por qué quiere ver la revancha entre Canelo y Crawford: “Es la única otra pelea que quiero ver”