“El General” habría sido el autor intelectual detrás del asesinato de Milton Morales, comisario de la SSC y cercano a Harfuch

Morales fue asesinado en Coacalco durante julio de 2024 mientras estaba fuera de servicio. Especial

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El Gabinete de Seguridad federal señaló a Edgar Aarón Vásquez Alvarado, alias “El General”, como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, un mando policial cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en el Estado de México.

El señalamiento se conoció luego de que “El General”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, muriera el jueves en un enfrentamiento con fuerzas federales en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

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El señalamiento oficial contra “El General”

Omar García Harfuch confirmó el vínculo a través de su cuenta de X, tras el operativo en el que murió el presunto líder criminal. El funcionario precisó que las carpetas de investigación ministeriales ubicaban a Edgar Aarón como el responsable de ordenar el ataque contra Morales Figueroa.

Milton Morales Figueroa ocupaba el cargo de coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y era una pieza clave en el equipo de García Harfuch. Fue asesinado a balazos el 21 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mientras se encontraba fuera de servicio.

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El funcionario sostuvo que las investigaciones continuarán abiertas para capturar a la totalidad de los involucrados en la organización criminal que encabezaba “El General”.

El ataque contra Morales Figueroa

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en la colonia Acuales, del municipio de Coacalco, Estado de México. Morales Figueroa se encontraba realizando actividades personales cerca de una pollería cuando fue atacado.

Un video que circuló en redes sociales mostró el momento exacto del ataque: una persona se aproximó caminando por la espalda del funcionario y abrió fuego contra él cerca del mediodía de ese domingo. El mando policial no contó con escoltas al momento de la agresión, según informó en su momento el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

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Milton Morales fue asesinado en Coacalco (Foto: X/@PabloVazC9)

Además de Morales Figueroa, dos personas más resultaron heridas durante el ataque: su cuñado y otro individuo que se encontraba en el lugar. Las víctimas realizaban actividades personales en las inmediaciones al momento de los disparos.

Vázquez Camacho confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y descartó que el caso quedara impune. “En este, como en otros casos que atendemos en la SSC CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables”, declaró el funcionario.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, además, que se mantenía en coordinación con su contraparte del Estado de México para apoyar en la indagatoria del caso.

El motivo señalado por las autoridades

Las investigaciones oficiales plantean que el homicidio fue una represalia por la labor de Morales Figueroa en la desarticulación de grupos criminales. El funcionario lideró operativos contra organizaciones como La Unión Tepito y participó en el decomiso de grandes cantidades de droga en la capital del país.

Entre los grupos afectados por esas acciones se encontraban el Cártel de Caborca y el propio Cártel Nuevo Imperio, la organización que fundó y encabezaba “El General” desde 2017, junto con Óscar Antonio “N”, alias “El 300”, quien actualmente permanece recluido.

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Los detenidos previos en la causa

Antes de la muerte de “El General”, las autoridades ya habían detenido a nueve personas implicadas en la planeación y ejecución del homicidio de Morales Figueroa, entre ellas al autor material del crimen.

Uno de los detenidos, identificado como Armando “N”, habría utilizado bodegas para desmantelar automóviles de la marca Aveo. Esos vehículos fueron empleados en el ataque contra el mando policial, de acuerdo con las investigaciones.

Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las pesquisas, el mismo sitio habría sido utilizado para planear el asesinato. Armando “N” y su hijo ocupaban la bodega como taller mecánico, espacio que también servía para el ocultamiento y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

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Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N”, señalados como autores intelectuales del crimen, fueron arrestados el 28 de julio de 2024. Las investigaciones indican que ambos tramitaron las placas de los vehículos Aveo utilizados en los recorridos y maniobras que los agresores realizaron frente al domicilio de la víctima antes del ataque.

Reacciones al homicidio de Milton Morales Figueroa

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen durante su conferencia matutina del 23 de julio de 2024, dos días después del ataque. “Lamentamos mucho, un abrazo y nuestro pésame a sus familiares y amigos”, declaró el mandatario.

López Obrador insistió en que los responsables debían ser buscados y castigados. El presidente evitó caer en especulaciones sobre el móvil del crimen, pero aseguró que, cualquiera que fuera el supuesto detrás del asesinato, en México ya no persistía la impunidad.

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Horas antes, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, había advertido que no habría impunidad en el caso. La funcionaria, quien asumiría después la Secretaría de Gobernación, reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabezaba la investigación, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC.

“Todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente se dará a conocer en su momento cuál es el avance”, declaró Rodríguez. La funcionaria agregó: “No queremos ninguna filtración porque queremos que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso”.

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La funcionaria también reveló que conocía y había tratado a Morales Figueroa. “Era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad del país”, señaló.

Ante la pregunta directa de si existía algún indicio que vinculara el asesinato con una organización criminal, Rodríguez rechazó dar detalles en ese momento.

La muerte de “El General” en Naucalpan

El desenlace de esta investigación llegó el jueves, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia intentaron cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N” en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan.

Durante el despliegue, los ocupantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y abrieron fuego en su contra. Al repeler la agresión, “El General” perdió la vida junto con otra persona en el lugar.

Omar García Harfuch confirmó el abatimiento de "El General". Crédito: OFAC

Las autoridades dieron parte al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Además de su presunta responsabilidad en el homicidio de Morales Figueroa, Edgar Aarón “N” era investigado por secuestro, extorsión, despojo, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá, delitos que el Gabinete de Seguridad le atribuía al frente del Cártel Nuevo Imperio.

A esta accion, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, se pronunció a través de su cuenta de X tras conocerse el señalamiento contra “El General”. “Las investigaciones señalan a este sujeto como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024”, escribió la funcionaria. Figueroa agregó: “No te olvidamos nunca Milton. Tu entrega, profesionalismo y compromiso están siempre con nosotros”.