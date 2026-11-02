EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

Abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU
El litigante aseguró que César Jáuregui no mintió sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, sino que informó conforme recibió nuevos datos sobre el accidente en la sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas. Como argumento, sostuvo que las versiones iniciales pueden corregirse conforme avanzan las investigaciones y recordó el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo anunciado inicialmente como huachicol.
Entrevista completa:
Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, defendió las declaraciones contradictorias que realizó su cliente en el mes de abril sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en el estado al afirmar que no mintió, sino que solo dio los datos con los que contaba en aquel entonces.