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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana defendió las declaraciones de su cliente y las comparó con el decomiso de hidrocarburo en Guanajuato que después fue objeto de aclaraciones oficiales

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12:25 hsHoy

Abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

El litigante aseguró que César Jáuregui no mintió sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, sino que informó conforme recibió nuevos datos sobre el accidente en la sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas. Como argumento, sostuvo que las versiones iniciales pueden corregirse conforme avanzan las investigaciones y recordó el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo anunciado inicialmente como huachicol.

Entrevista completa:

Defensa de César Jáuregui niega contradicciones sobre agentes de EEUU en Chihuahua y compara caso con “megadecomiso de huachicol” en Guanajuato

En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana explicó que el exfiscal dio dos declaraciones distintas sobre la presencia de los elementos extranjeros debido a que era la única información que tenía, pero no para ocultar que estuvieron en la sierra Tarahumara

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)
César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, defendió las declaraciones contradictorias que realizó su cliente en el mes de abril sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en el estado al afirmar que no mintió, sino que solo dio los datos con los que contaba en aquel entonces.

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