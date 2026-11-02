Colombia

Partidos políticos expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente: “Reconocemos su extensa trayectoria”

La familia del dirigente político confirmaron que el exsenador y exgobernador de Nariño murió el domingo 1 de noviembre de 2026

Antonio Navarro Wolff (Colprensa/@PartidoLiberal/X/@soyconservador/X/@CeDemocratico/X)
Antonio Navarro Wolff era el último copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente vivo (Colprensa/@PartidoLiberal/X/@soyconservador/X/@CeDemocratico/X)
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El domingo 1 de noviembre de 2026, murió Antonio Navarro Wolff, segundo comandante del M-19, exgobernador de Nariño, exsenador de la República y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Por ese motivo, partidos como el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador expresaron sus condolencias por el fallecimiento.

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El Centro Democrático lamentó el fallecimiento de Navarro Wolff y envió un mensaje de condolencias a su familia, amigos y seres queridos. La colectividad reconoció su trayectoria política y su participación en la Asamblea Nacional Constituyente.

Centro Democrático (@CeDemocratico/X)
El Centro Democrático lamentó el fallecimiento de Navarro Wolff y envió un mensaje de condolencias a su familia, amigos y seres queridos (@CeDemocratico/X)

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Reconocemos su extensa trayectoria en la vida pública y su participación en momentos fundamentales de la historia política y democrática de Colombia, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus seres queridos en este momento de dolor. Paz en su tumba″, precisó el partido..

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El Partido Conservador también lamentó el fallecimiento de Navarro Wolff y aseguró que desde una posición política distinta siempre “honró sus compromisos” tras dejar el M-19. La colectividad expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“Lamentamos el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, quien desde una orilla política distinta, honró sus compromisos tras dejar las armas y mantuvo el respeto por el debate democrático. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, señaló la colectividad.

Partido Conservador (@soyconservador/X)
El Partido Conservador lamentó el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff y reconoció el respeto por el debate democrático (@soyconservador/X)

El Partido Liberal aseguró que el legado de Antonio Navarro Wolff hará parte de la historia de Colombia. Asimismo, reconoció su trayectoria política y su protagonismo en la Asamblea Nacional Constituyente.

“Un legado que hace parte de la historia de Colombia. Desde el Partido Liberal Colombiano reconocemos la trayectoria de Antonio Navarro Wolff, protagonista de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y de importantes transformaciones democráticas del país”, indicó el partido.

Partido Liberal (@PartidoLiberal/X)
El Partido Liberal aseguró que el legado de Antonio Navarro Wolff hará parte de la historia de Colombia (@PartidoLiberal/X)

El Partido Alianza Verde publicó un extenso comunicado, en el que lamentaron el fallecimiento de Navarro Wolff, copresidente del partido.

“El Partido Alianza Verde está de luto y lamenta profundamente el fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, presidente de nuestra colectividad, referente de la política colombiana y líder cuya vida estuvo dedicada a la construcción de un país más democrático y en paz. Su partida representa una pérdida irreparable para nuestro partido y para Colombia. Algunas personas pasan desapercibidas en la historia, pero Antonio Navarro Wolff decidió transformarla”, indicó Alianza Verde.

La colectividad reconoció la trayectoria de Navarro Wolff como senador de la República y gobernador de Nariño.

“Su trayectoria en la Cámara de Representantes, el Senado y otros espacios de la vida pública estuvo guiada por la defensa de lo público, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia. En cada escenario, Antonio Navarro Wolff demostró que la política puede ejercerse con principios, honestidad y vocación de servicio”, afirmó.

Por esa razón, el Partido Verde afirmó que el legado de Antonio Navarro Wolff hace parte de la historia del partido.

“Para el Partido Alianza Verde, su legado es también parte de nuestra propia historia. Su liderazgo contribuyó a orientar el camino de una colectividad comprometida con la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos y la construcción de una Colombia equitativa para todas las personas”, afirmó.

Alianza Verde (@PartidoVerdeCoL/X)
La Alianza Verde reconoció la trayectoria de Navarro Wolff como senador de la República y gobernador de Nariño (@PartidoVerdeCoL/X)

Navarro Wolff formó parte de la delegación negociadora del M-19 en los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur, que se desarrollaron entre 1984 y 1985. En mayo de 1985, sobrevivió a un ataque con granada en una cafetería de Cali. La explosión obligó a amputarle la pierna izquierda y le dejó secuelas en la voz.

Luego de años de enfrentamientos y conversaciones, el M-19 suscribió un acuerdo de paz con el Estado el 9 de marzo de 1990. En la ceremonia participaron el entonces presidente Virgilio Barco, Carlos Pizarro Leongómez y Navarro Wolff.

El pacto derivó en la desmovilización de la guerrilla y en su transformación en un partido legal: la Alianza Democrática M-19. Navarro Wolff acompañó a Pizarro como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 1990. Tras el asesinato de Pizarro, asumió la candidatura presidencial y quedó en el tercer lugar de la votación.

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