70 años de la UMSA

La fachada de la Universidad del Museo Social Argentino

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El 5 de noviembre se cumplen 70 años de la fundación de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), que resultó ser la tercera universidad privada del país y la primera no confesional.

Tuvo su origen en el Museo Social Argentino, fundado el 23 de mayo de 1911, por iniciativa del Ingeniero y Abogado Tomas Amadeo, inspirado en el Musée Social de Paris, que era una institución dedicada a la investigación científica y estadística de realidades sociales, cumpliendo acabadamente la misma función en una Argentina que crecía pero que era falta de datos serios para su proyección como nación. Tuvo ilustres fundadores como Emilio Frers (su primer presidente), Rodolfo Moreno (H), autor del todavía, aunque parcialmente vigente, Código Penal argentino, Horacio Rivarola, destacadísimo jurista, Juan Vucetich, entre otros. Tubo también destacadísimas personalidades de nuestra historia como miembros y socios, léase Alfredo Palacios, Carlos Fayt, Sebastián Soler, Carlos Perette, entre otros. Fue sede del Primer Congreso Argentino de la Cooperación, creador de la carrera de Servicio Social, hoy llamada Trabajo Social, y de la carrera de Fonoaudiologia, una de las primeras en Iberoamérica.

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Tal fue el nivel intelectual y científico, que, en 1925, la Universidad del Buenos Aires la incorporó como Instituto autónomo especial, cuando su Rector era el Dr. Ricardo Rojas. Si bien, esto duró hasta 1930 por razones de público conocimiento, el nivel académico de sus estudios, investigaciones y docencia fue suficiente base de sustentación para que el 5 de noviembre de 1956, cuando ya era posible la constitución de instituciones universitarias privadas, y por iniciativa del Presidente del Museo Social Argentino, el Dr. Guillermo Garbarini Islas, se creara como universidad, la cual tuvo finalmente su aprobación el 10 de julio de 1961 por el decreto del PEN N°5799. En sus comienzos, la Universidad contó con las Facultades de Servicio Social y la de Eugenesia Integral y Humanismo, las carreras de Psicología, Periodismo y Museología y la Escuela de Cooperativismo. Posteriormente, se organizó la Escuela Superior de Fonoaudiología e inició sus cursos la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas. A través de la creación de nuevas facultades, la Universidad continuó con la actualización académica constante.

La Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) fue también, en 1962, fundadora del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), que por entonces lo constituían 8 universidades, y hoy nuclea a 70 instituciones de ese rango.

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Hoy UMSA puede exhibir varias decenas de miles de profesionales universitarios, muchos de ellos prestigiosos por la formación recibida y la brillante e inteligente acción de quien fuera su Rector Fundador y luego de su Rector Emérito, Dr. Guillermo E. Garbarini Islas.

Hoy la Universidad se encuentra dictando 23 carreras de grado y 11 de posgrado, tanto en modalidad presencial como a distancia. Además de una enorme oferta en formación continua en ambas modalidades de dictado. Dispone de biblioteca y sello editorial propios, estando en proceso de indexación de las publicaciones que se realizan, sin perjuicio del funcionamiento del añejo y eficaz Instituto de Orientación Vocacional y Profesional (IOVP).

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Su fundación inició el camino del sistema de Educación Universitaria Privada, que convive armoniosamente con el Público. De todas formas, podemos afirman que, al día de hoy, un 40 % de los egresados universitarios provienen de las universidades privadas. Esta es una iniciativa, que precursores como el Dr. Guillermo Garbarini islas, pusieron en marcha hace 70 años.