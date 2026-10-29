El presidente de Alemania llegó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales entre Beijing y Berlín

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (REUTERS/Axel Schmidt/Archivo)

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El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó a Beijing para reunirse este viernes con el mandatario chino, Xi Jinping, y el primer ministro Li Qiang, en la etapa final de una visita de Estado centrada en las tensiones comerciales entre ambos países.

La Embajada alemana en China confirmó la llegada de Steinmeier a la capital china después de una agenda en otras regiones del país. El viaje, que concluirá el sábado, es la primera visita de Estado de un presidente alemán a China desde 2018.

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El mandatario inició su recorrido oficial el martes en Hefei, capital de la provincia de Anhui, donde visitó instalaciones de Volkswagen. Durante su arribo a la planta, Frank-Walter Steinmeier probó un modelo equipado con una arquitectura electrónica desarrollada junto al fabricante chino Xpeng y un sistema avanzado de asistencia a la conducción elaborado con la empresa local Horizon Robotics. El fabricante alemán reforzó su presencia industrial y tecnológica en China ante el avance de las marcas locales en el mercado de vehículos eléctricos. Volkswagen impulsó acuerdos con Xpeng y Horizon Robotics para desarrollar componentes electrónicos y sistemas de conducción automatizada destinados a sus autos.

El miércoles, Steinmeier visitó las montañas Huangshan, también en Anhui, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco y reconocidas por sus paisajes de formaciones rocosas y pinos.

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Según Berlín, la visita busca revisar las relaciones políticas, económicas y comerciales con China, en un contexto de preocupación por los desequilibrios de la relación bilateral.

Un estudiante sostiene banderas de China y Alemania antes de una ceremonia de bienvenida ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping, al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (REUTERS/Jason Lee/Foto de archivo)

La agenda del presidente coincidió con una gira asiática del canciller alemán, Friedrich Merz, que este miércoles se reunió en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos gobiernos acordaron analizar la producción conjunta de armamento, incluida una posible cooperación en aviones de combate, y reforzar la colaboración en inteligencia artificial.

“Nuestras acciones no tienen, en absoluto, un carácter agresivo. Envían la señal de que Japón y Alemania defienden conjuntamente la seguridad y la prosperidad, tanto en Europa como en el Indopacífico”, aseguró el mandatario alemán y sumó: “Japón y Alemania abogan conjuntamente por un desarrollo de la IA centrado en el ser humano y basado en cuestiones relativas a su uso y regulación”.

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La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó el compromiso de Alemania con la región del Indopacífico y afirmó que ambos Gobiernos impulsarán la cooperación entre sus industrias de defensa.

El canciller alemán, Friedrich Merz (izq), estrecha la mano de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de su reunión en Tokio, Japón. 28 octubre 2026 (REUTERS/Issei Kato)

Merz, que comenzó su gira en Singapur, tenía previsto llegar este jueves a Corea del Sur para reunirse con el presidente Lee Jae-myung. El recorrido apunta a diversificar las alianzas económicas y de seguridad de Alemania en Asia.

La Cancillería china expresó el miércoles que espera que Alemania y la Unión Europea actúen como “socios fiables y previsibles” y defendió el diálogo como vía para resolver las diferencias. Las visitas se producen mientras Berlín intenta reducir su dependencia económica de China y corregir los desequilibrios comerciales. Cabe recordar que entre enero y mayo, Alemania registró un déficit bilateral de 42.800 millones de euros con el país asiático.

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(Con información de EFE)