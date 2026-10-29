Colombia

Daniel Briceño denunció estrategia para quitarle su curul en la Cámara: estos son los dos procesos que enfrenta

Uno de los casos está relacionado con las viviendas usadas para divulgar su campaña en Bogotá, mientras el otro cuestiona su aspiración al Congreso tras su salida del Concejo Distrital. El representante afirmó que sus abogados ya adelantan la defensa

El representante a la Cámara por Bogotá explicó que uno de los casos cuestiona las viviendas utilizadas para promover su campaña y el otro busca revisar su elección al Congreso tras su salida del Concejo de Bogotá. - crédito @danielbricen/Instagram

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El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, afirmó que enfrenta dos actuaciones judiciales que, según su versión, buscan sacarlo del Congreso. Se trata de una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por la estrategia de “casas sede” de su campaña y de una solicitud de pérdida de investidura presentada por la exfiscal Angélica Monsalve.

El congresista del Centro Democrático se pronunció en un video divulgado en sus redes sociales, en el que pidió respaldo a sus seguidores y aseguró que sus abogados ya atienden los procesos.

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“Lo que viene pasando en los últimos meses es absolutamente preocupante. Yo no había dicho nada porque mis abogados están muy pendientes del tema. Estamos muy tranquilos”, afirmó Briceño.

El representante sostuvo que las acciones en su contra hacen parte de una estrategia para “acallarnos” y retirar la curul con la que, según dijo, fue elegido con la votación más alta del país.

La denuncia por las “casas sede” de la campaña

El primer caso mencionado por Briceño es una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. El representante explicó que el proceso se relaciona con una iniciativa de campaña que denominó “casas sede”.

Según su relato, más de 600 personas en Bogotá abrieron sus viviendas para conversar con vecinos, familiares y amigos sobre su propuesta política. Briceño sostuvo que esa actividad no implicó gastos ni el funcionamiento de una estructura política formal.

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Más de seiscientas personas en todo Bogotá abrieron sus puertas sin gastar plata, sin hacer parte de una estructura política, sino más allá de tener una intención de ayudar”, manifestó.

El congresista aseguró que la denunciante considera que esa estrategia constituiría un fraude a la ley. Briceño rechazó esa interpretación y afirmó que ya ejerce su defensa.

“Ella dice que eso es fraude a la ley. Es absolutamente falso y ya nos estamos defendiendo”, señaló.

Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa
Daniel Briceño sostuvo que más de 600 personas en Bogotá prestaron sus viviendas para divulgar su campaña, sin gastos ni vínculo con una estructura política formal. - crédito Colprensa

También cuestionó que las personas que prestaron sus casas para promover su candidatura sean vinculadas a una conducta irregular. “Las más de seiscientas familias que nos ayudaron en campaña, pues ahora las quieren tildar como si hubiesen cometido un delito”, dijo.

Briceño no identificó a la persona que presentó la denuncia. En su mensaje, la describió como una influenciadora cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La demanda de pérdida de investidura

El segundo proceso mencionado por el representante es una solicitud de pérdida de investidura presentada por la exfiscal Angélica Monsalve.

De acuerdo con Briceño, la acción plantea que él no podía aspirar a la Cámara de Representantes tras haber ocupado una curul en el Concejo de Bogotá. El congresista sostuvo que la ley y la jurisprudencia han reconocido casos similares.

“Acaba de radicar una pérdida de investidura, porque según ella, yo no podía lanzarme a la Cámara al haber sido concejal”, afirmó.

Briceño cuestionó que, a su juicio, Monsalve no hubiera promovido acciones similares contra otras personas que dejaron corporaciones públicas para aspirar al Congreso. Sin embargo, en el video no presentó documentos ni decisiones judiciales para sustentar esas comparaciones.

Angélica Monsalve tendrá audiencia de imputación de cargos el 12 de octubre - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve
Angélica Monsalve presentó una solicitud que cuestiona la llegada de Briceño a la Cámara luego de haber ocupado una curul en el Concejo de Bogotá. - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

El representante mencionó, entre otros casos, el de la senadora Angélica Lozano, quien fue concejal de Bogotá antes de llegar al Congreso. También aludió a una representante a la Cámara del Valle del Cauca, sin mencionar su nombre.

Briceño atribuyó los procesos a motivaciones políticas

Durante el video, Briceño afirmó que ambos casos tienen un componente político y que buscan afectar la representación de quienes votaron por él.

Ambas mujeres buscan lo mismo: darse visibilidad. Lo segundo, acallar la expresión política y electoral de más de doscientas sesenta y cinco mil personas”, expresó.

El congresista también lanzó críticas contra Monsalve y relacionó la demanda con sus diferencias políticas con Roy Barreras. Esas afirmaciones corresponden a la posición expuesta por Briceño y no constituyen una decisión judicial sobre el fondo de los procesos.

El exconcejal Daniel Briceño aseguró que pronto se sabrá cuál es la persona que está recibiendo información de su ubicación - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño pidió respaldo a sus seguidores y afirmó que sus abogados ya atienden los dos procesos mencionados en su video. - crédito @Danielbricen/X

Al cierre de su mensaje, el representante pidió a sus seguidores que lo acompañen con oraciones o mensajes de apoyo. Aseguró que espera nuevas denuncias y cuestionamientos en su contra, pero insistió en que no está preocupado por las actuaciones en curso.

En estos dos casos se ha demostrado que la estrategia de la izquierda en Colombia es literalmente meternos a la cárcel o quitarnos la curul”, afirmó.

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