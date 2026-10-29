México

Temblor hoy en México: noticias actividad sismica 29 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este jueves 29 de octubre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

07:17 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MexicoServicio Sismologico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, a los 92 años

El tres veces candidato presidencial que ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del Distrito Federal falleció la noche del 28 de octubre

De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, a los 92 años

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Las Águilas igualaron ante Tijuana en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 23:42 horas, a una distancia de 105 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 19.3 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Murió Cuauhtémoc Cárdenas: trasladan cuerpo al Panteón Francés para su funeral este jueves

El fundador del PRD y tres veces candidato presidencial falleció la noche del miércoles en el Hospital Ángeles Metropolitano a los 92 años

Murió Cuauhtémoc Cárdenas: trasladan cuerpo al Panteón Francés para su funeral este jueves

ÚLTIMAS NOTICIAS

Superávit fiscal: el Gobierno recibió un “perdón” del FMI, pero para los economistas va a incumplir la meta anual

Superávit fiscal: el Gobierno recibió un “perdón” del FMI, pero para los economistas va a incumplir la meta anual

Antonela Ferracioli: “Necesitamos mano de obra especializada para el futuro de Neuquén”

Cuando el miedo a perder nos impide elegir

Dueño o inquilino de tu carrera

El cerebro va a la escuela

INFOBAE AMÉRICA

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

Diferentes experiencias políticas regionales de destrucción de la sociedad y la economía

Israel: después de la elección, ¿Qué?

Europa entre Escila y Caribdis

Jamie Dornan confía en su nuevo Aragorn para ‘El señor de los anillos: la caza de Gollum’: “No estoy tratando de superar a Viggo Mortensen”

El presidente de Alemania llegó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales entre Beijing y Berlín

DEPORTES

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas