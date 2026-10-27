Colombia

Explosión atribuida a disidencias de las Farc dañó un puente en El Patía, Cauca, y dejó sin paso vehicular a más de 10.000 personas

El Ejército responsabilizó de manera preliminar el hecho a la estructura Carlos Patiño y desplegó tropas para verificar la zona ante información sobre un posible traslado de explosivos hacia la vía Panamericana

Explosión dañó vía rural en El Patía, Cauca, y afectó la movilidad de más de 130 familias. Disidentes de las Farc estarían movilizando explosivos hacia la vía Panamericana - crédito @PopayanCO/X

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Una explosión registrada en el puente del área conocida como Portugal, sobre el río Patía, dañó la carretera entre los corregimientyos de El Estanquillo y La Fonda, en la zona rural de El Patía, Cauca, e interrumpió la movilidad de más de 130 familias y más de 10.000 personas del área, que dependen de ese trayecto para trasladarse entre veredas, comercializar productos agrícolas y acceder a servicios de salud y educación.

Desde la Tercera División del Ejército se atribuyó de manera preliminar el hecho a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

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La explosión dejó un socavón que impide el tránsito vehicular por el corredor. Ante la falta de una intervención oficial inmediata, habitantes del sector iniciaron trabajos con picos, palas y herramientas manuales para rellenar el hueco y habilitar un paso provisional.

Imágenes tras la detonación, en vía rural d El Patía, Cauca - crédito @PopayanCO/X
Imágenes tras la detonación, en vía rural d El Patía, Cauca - crédito @PopayanCO/X

La institución informó que la explosión ocurrió en un área que habría sido preparada con artefactos explosivos y causó daños en el corredor vial. No se reportaron víctimas, conforme al comunicado difundido oficialmente por el Ejército.

De la misma manera, se informó que integrantes de la estructura Carlos Patiño estarían movilizando explosivos que tendrían como posible destino la vía Panamericana.

Tropas de la Brigada 29 permanecen en el área para realizar verificaciones, descartar la presencia de nuevos artefactos y proteger a la población civil. Las operaciones también buscan impedir afectaciones a corredores estratégicos del departamento.

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El Ejército pidió a organismos nacionales e internacionales reaccionar e implementar acciones en contra de los atentados directos contra civiles.

El Ejército hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario para que conozcan y se pronuncien frente a estas acciones que ponen en riesgo directo a la población civil”.

El puente está cerca a la cabecera municipal de La Fondita, en Cauca - crédito captura Google Maps
El puente está cerca a la cabecera municipal de La Fondita, en Cauca - crédito captura Google Maps

La institución invitó a la ciudadanía a entregar información que permita prevenir nuevas acciones por medio de la Línea 107.

El Ejército informó además que, durante la última semana, las Fuerzas Militares ubicaron y destruyeron más de 40 artefactos explosivos improvisados en los municipios de Suárez, Cajibío y El Patía. Según la institución, los elementos estaban dirigidos contra infraestructura vial, población civil y unidades de la fuerza pública.

Ejército incautó más de 3.700 metros de cordón detonante que iría a estructuras de alias Iván Mordisco

Tropas del Ejército Nacional y la Policía informaron durante la jornada del martes, 27 de octuibre de 2026, que incautaron 3.725 metros de cordón detonante en el municipio de Túquerres, Nariño, material que, según la institución, tenía como destino estructuras armadas que operan en Cauca y Valle del Cauca bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El procedimiento estuvo a cargo de la Vigésima Tercera Brigada, por medio del Grupo de Caballería Liviano N.° 3, tras labores de inteligencia que permitieron identificar un envío que transportaba el material explosivo hacia el suroccidente del país.

El Ejército y la Policía incautaron 3.725 metros de cordón detonante en Túquerres, Nariño, durante un operativo contra redes logísticas de grupos armados ilegales - crédito Ejército Nacional
El Ejército y la Policía incautaron 3.725 metros de cordón detonante en Túquerres, Nariño, durante un operativo contra redes logísticas de grupos armados ilegales - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la información oficial, el cordón detonante era de procedencia ecuatoriana y, de manera preliminar, sería entregado a integrantes de Comuneros del Sur.

Posteriormente, el material sería trasladado a Cauca y Valle del Cauca para abastecer a las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, señaló el Ejército. Esas organizaciones son vinculadas por las autoridades con alias Iván Mordisco.

La institución indicó que la incautación afectó una cadena logística que buscaba movilizar explosivos entre varios departamentos del suroccidente colombiano.

El Ejército sostuvo que los explosivos podrían haber sido utilizados en acciones que ponen en riesgo a la población civil y a integrantes de la Fuerza Pública.

La Vigésima Tercera Brigada anunció que continuará las labores de inteligencia y control territorial para identificar rutas de traslado, redes de abastecimiento y mecanismos de financiación de los grupos armados ilegales con presencia en la región.

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