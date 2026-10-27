Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, habría sido detenida en Nueva York por dinero no declarado

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos habrían detenido a Natalia Rezende Moreira, esposa del diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, hace aproximadamente dos semanas en un aeropuerto de Nueva York.

La detención, según la versión publicada por Proceso, se dio tras detectarle una fuerte suma de efectivo presuntamente no declarada. El episodio habría derivado también en la revocación de su visa estadounidense.

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De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, Natalia Rezende ya se encuentra en México, luego de que el propio Blanco realizara gestiones para su liberación tras ser notificado sobre la detención de la madre de sus hijos.

Información en proceso.